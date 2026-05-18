Con el parón de las agresiones en Oriente Medio, el foco inversor de las útimas semanas se había desplazado hacia las acciones de inteligencia artificial, que venían protagonizando un rally capaz de impulsar al S&P 500 siete semanas consecutivas en positivo.

Sin embargo, durante la semana pasada, con Trump visitando China, se generaron grandes expectativas de que la diplomacia pudiera retomar el control de la situación en Oriente Medio. Lejos de calmarse, las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen estar retomando fuerza. En este contexto, Trump ha vuelto a realizar comentarios polémicos que han encendido las alarmas.

Un ataque con drones reaviva la tensión entre Estados Unidos e Irán

Según Bloomberg, las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar después de que un ataque con drones alcanzara la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos.

El incidente no provocó daños graves, pero sí reactivó el temor a una ruptura definitiva del alto el fuego vigente desde hace más de un mes, desencadenando una oleada de advertencias desde Washington.

Horas después del ataque, Donald Trump lanzó un mensaje de tono beligerante. En una publicación en Truth Social afirmó que Irán “deberá moverse rápido” si no quiere enfrentarse a consecuencias devastadoras. El tono marcó un giro hacia una postura más agresiva en un momento en el que las negociaciones diplomáticas parecen estar parcialmente estancadas.

Los mercados reaccionan con pesimismo a las amenazas de Trump

Una vez más, la capacidad del presidente estadounidense para alterar el sentimiento inversor vuelve a quedar en evidencia.

Los mercados lo reflejan esta mañana con claridad: Europa ha iniciado la sesión con un tono pesimista y los futuros del Nasdaq y del S&P 500 cotizan en rojo, después de haber cerrado la semana con caídas considerables.

El reflejo más evidente de la preocupación por la reactivación del conflicto es el repunte del precio del crudo. El Brent supera hoy los 110 dólares tras haberse consolidado por encima de los 100 durante las últimas semanas. Este movimiento tiene una consecuencia directa: el riesgo de un repunte inflacionario sigue muy presente. Los principales bancos centrales han ajustado sus expectativas de tipos. El Banco Central Europeo ya descuenta un par de subidas hacia final de año.

La narrativa también ha impactado en el mercado de bonos. Ante el repunte de la inflación, las rentabilidades están subiendo tanto en el corto como en el largo plazo, ofreciendo una alternativa atractiva para ciertos inversores y presionando aún más a materias primas como el oro o la plata.

El ataque ha devuelto el foco a la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas del Golfo, un punto crítico para el suministro mundial de crudo.

El ataque que reabre viejas heridas en Oriente Medio

Según Bloomberg, el incidente en Barakah no fue aislado. Emiratos Árabes Unidos confirmó que dos drones adicionales fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo, mientras que Arabia Saudí informó de la destrucción de tres drones procedentes de Irak, donde operan milicias alineadas con Irán.

Anwar Gargash, asesor del presidente emiratí, calificó lo ocurrido como una “escalada peligrosa” y una violación flagrante de las normas internacionales.

Un conflicto incierto que ya trasciende la región

La crisis ha activado movimientos diplomáticos a nivel global. El conflicto de Oriente Medio, que comenzó en febrero y ha involucrado ataques cruzados entre Irán, Líbano y aliados del Golfo, se encuentra en un punto crítico.

La combinación de presión militar, tensiones energéticas y negociaciones estancadas dibuja un escenario incierto para las próximas semanas.

Y, una vez más, los mercados vuelven a estar atrapados entre la esperanza diplomática y el riesgo geopolítico.