Resumen de mitad de sesión: Europa intenta estabilizarse tras el crash de Wall Street

Las bolsas europeas arrancan el viernes con un tono ligeramente positivo. Los futuros del Euro Stoxx 600 suben un 0,40%, reflejando un ambiente algo más calmado tras una sesión extremadamente volátil en Estados Unidos.

El contexto global sigue siendo frágil después del cierre débil en Wall Street. Las acciones estadounidenses sufrieron un selloff muy agresivo el jueves, y los movimientos en múltiples clases de activos apuntaron más a un repunte de volatilidad que a un claro entorno risk-on o risk-off.

BNP Paribas señaló que las acciones de calidad ya no están caras y podrían volver a liderar si el crecimiento económico se mantiene. El banco destacó que las valoraciones han regresado a niveles cercanos a sus medias históricas.

El MSCI Europe Quality Index cotiza cerca de su PER adelantado promedio de largo plazo, mientras que el Stoxx 600 aparece algo más caro. La prima de valoración para las compañías de mayor calidad ha caído al 20% , cerca del extremo inferior de su rango de los últimos 12 años.

Barclays , sin embargo, enfría el entusiasmo por un retorno de la calidad como líder del mercado, argumentando que aún falta un catalizador claro. El banco señala que el posicionamiento sigue elevado mientras que el sentimiento permanece débil. Barclays también subraya que los fundamentales macro siguen favoreciendo a las acciones value . La estabilización de los tipos reales, la mejora de los datos macro y el estímulo fiscal mantienen un perfil riesgo‑retorno atractivo para el value, pese al reciente repunte de sus valoraciones.

Los modelos de JPMorgan apuntan a una fase de “recuperación temprana”, que históricamente beneficia a las acciones value, a las small caps y a las estrategias de mayor riesgo. El banco cree que la relajación monetaria y un dólar más débil seguirán apoyando a los sectores cíclicos en detrimento de los defensivos, con el value liderando el mercado.

Datos macro de Alemania: la industria sigue sufriendo

La producción industrial cayó un 1,9% m/m en diciembre, muy por debajo de lo esperado. La debilidad se concentró en los segmentos más sensibles al ciclo:

Autos: -8,9%

Maquinaria y equipo: -6,8%

Producción energética: -1,8%

Construcción: +3,0%

A pesar del mal dato mensual, el trimestre mostró una ligera mejora: La producción del Q4 2025 fue un 1% superior al promedio del trimestre anterior, consistente con un crecimiento del PIB cercano al 0,3% trimestral (datos completos el 25 de febrero). También hubo señales de mejora en la demanda: Los pedidos industriales subieron un 7,8% en diciembre, el mayor aumento en dos años, y el índice Ifo para manufacturas mejoró a comienzos de 2026, aunque sigue en niveles bajos.

Bloomberg Economics prevé un crecimiento modesto a inicios de 2026 antes de que el gasto fiscal impulse una aceleración más fuerte en la segunda mitad del año. Las previsiones apuntan a:

Q1 2026: +0,2% PIB

+0,2% PIB Q2 2026: +0,3% PIB

Aceleración más marcada en la segunda mitad por inversión en infraestructuras y defensa.