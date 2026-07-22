Los principales índices bursátiles europeos cotizan al alza en la mañana de hoy. El Euro Stoxx 50 avanza un 0,32%, mientras el Ibex 35 repunta un 0,93%. Por el contrario, los futuros de los índices estadounidenses siguen mostrando ligeras caídas, con el S&P 500 retrocediendo un 0,16% y el Nasdaq 100 un 0,51%.

El principal catalizador de la sesión es la publicación de una sólida batería de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre, encabezada por Airbus, cuyas acciones llegaron a dispararse hasta un 7% tras anunciar ambiciosos objetivos financieros para 2029.

La temporada de resultados continúa siendo el principal foco de atención. Las compañías que integran el índice MSCI Europe han registrado hasta el momento un crecimiento interanual del 12% en sus beneficios, ligeramente por encima del 11,5% que esperaba el consenso de analistas. Al mismo tiempo, el mercado permanece pendiente de la decisión de política monetaria que adoptará el Banco Central Europeo (BCE) este jueves.

Los precios del petróleo suben con fuerza después de que el presidente Donald Trump enfriara las expectativas de unas negociaciones rápidas con Irán y dejara entrever la posibilidad de nuevos ataques. En este contexto, el barril de WTI avanza un 3,66% mientras que el Brent repunta un 3,15%.

Por su parte, el dólar estadounidense se mantiene prácticamente estable, aunque con un ligero sesgo bajista (el índice dólar cede un 0,11%), mientras que el oro pone a prueba máximos de las dos últimas semanas, en torno a los 4.112 dólares por onza, impulsado por los temores inflacionistas y la demanda de activos refugio.

Entre los sectores del Euro Stoxx 50, el de energía es el que registra el mejor comportamiento (+2,52%), favorecido por el repunte de los precios del petróleo. Le sigue el sector industrial (+1,18%), impulsado por la fuerte subida de las acciones de Airbus, que alcanzan máximos históricos.

En el lado contrario, los sectores con peor comportamiento son telecomunicaciones (-1,93%) y tecnología (-1,56%), lastrados por las caídas de ASML y de la compañía neerlandesa Prosus.

El sector financiero avanza ligeramente (+0,50%), respaldado por los sólidos resultados presentados por varios bancos, entre ellos Santander, mientras que el segmento de bienes de consumo de lujo —con compañías como Hermès y LVMH— continúa bajo presión.

Noticias corporativas

Airbus lidera las subidas en Europa hoy, con sus acciones avanzando hasta un 7% tras la presentación de sus nuevos objetivos financieros durante el Investor Day celebrado en Londres.

Las acciones de Airbus se disparan tras anunciar nuevos objetivos y una recompra de acciones

Airbus anunció un objetivo de EBIT ajustado de entre 12.000 y 13.000 millones de euros para 2029, lo que supone prácticamente duplicar el beneficio operativo frente a 2025. Además, presentó un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros, que se ejecutará durante un periodo de tres años.

Aunque la recompra se situó en la parte baja de las expectativas del mercado, fue considerada la mayor sorpresa positiva de la presentación, ya que refleja la confianza de la dirección en la evolución futura de los flujos de caja.

La compañía confirmó sin cambios sus objetivos para 2026, con unas entregas aproximadas de 870 aeronaves y un EBIT de 7.500 millones de euros, además de señalar su disposición a realizar operaciones corporativas de pequeño tamaño, principalmente en el segmento de servicios.

Otras noticias del mercado

Equinor superó las expectativas del mercado al presentar un beneficio neto ajustado después de impuestos de 3.440 millones de dólares (frente a los 3.360 millones esperados por el consenso), impulsado por unos mayores precios del gas en Europa vinculados a la guerra en Irán y por la fortaleza de su división de negociación (trading). La compañía prevé realizar una recompra de acciones de 3.000 millones de dólares en 2026.

Santander confirmó sus objetivos a medio plazo después de que su beneficio neto ajustado del segundo trimestre aumentara un 17%, hasta 3.770 millones de euros, ligeramente por encima de las previsiones, gracias al sólido comportamiento de España, Reino Unido y Estados Unidos. No obstante, las acciones de Openbank cayeron un 3% debido al aumento de las provisiones.

Entre los valores más penalizados, la compañía neerlandesa Prosus retrocede un 3,21%, mientras que Danone cae un 2,27% después de que Jefferies rebajara su recomendación a “underperform” (rendimiento inferior al mercado) y redujera su precio objetivo de 80 a 62 euros.

ASML Holding (-1,83%) es el principal lastre del sector tecnológico, manteniendo un peor comportamiento relativo pese al impresionante avance interanual de su cotización (+159%).

Además de los movimientos del índice, BAE Systems presentó en el Salón Aeronáutico de Farnborough su nuevo caza no tripulado Brontanax, entrando en el cada vez más competitivo mercado de drones de combate junto a compañías como Airbus, Boeing y Anduril.