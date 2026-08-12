Cisco Systems afronta hoy su prueba clave: el mercado espera otro trimestre récord impulsado por la IA

Cisco Systems presenta esta tarde, tras el cierre de Wall Street, los resultados de su cuarto trimestre fiscal de 2026, correspondiente al periodo cerrado el 25 de julio de 2026. La cita, programada para las 16:30 hora del Este de EE. UU. (22:30 en España), cierra además el ejercicio fiscal completo de la compañía, por lo que el mercado prestará especial atención tanto a las cifras del trimestre como a la primera guía para el año fiscal 2027.

¿Qué espera el consenso de los resultados de Cisco Systems?

El consenso sitúa el beneficio por acción (BPA) ajustado en 1,17 dólares, lo que refleja un elevado grado de convicción sobre la evolución del negocio. En ingresos, la previsión media apunta a 16.830 millones de dólares, dentro de una horquilla de 16.750 a 16.980 millones.

Estas cifras encajan con la propia guía que Cisco entregó en mayo, cuando anticipó ingresos de entre 16.700 y 16.900 millones de dólares y un BPA no-GAAP de entre 1,16 y 1,18 dólares, con un margen bruto no-GAAP del 65,5%-66,5% y un margen operativo del 34%-35%. Para el conjunto del año fiscal 2026, la compañía guía a unos ingresos de entre 62.800 y 63.000 millones de dólares y un BPA no-GAAP de 4,27-4,29 dólares.

El argumento central del consenso alcista es la infraestructura de inteligencia artificial. En el tercer trimestre, Cisco elevó de forma drástica su previsión de pedidos de infraestructura de IA procedentes de hiperescaladores (grandes nubes como Microsoft, Google o Meta) para todo el año fiscal, de 5.000 a 9.000 millones de dólares, tras acumular ya 5.300 millones en los primeros nueve meses del ejercicio —de los cuales 1.900 millones correspondieron solo al tercer trimestre, frente a apenas 600 millones un año antes—. La cifra de 9.000 millones supondría multiplicar por 4,5 veces los cerca de 2.000 millones registrados en todo el ejercicio 2025.

La compañía también elevó su previsión de ingresos por IA de hiperescaladores a unos 4.000 millones de dólares para el ejercicio, con al menos 6.000 millones esperados en el ejercicio 2027. El mercado querrá comprobar hoy si ese ritmo de pedidos se ha sostenido en el cuarto trimestre y si la compañía reafirma o vuelve a elevar ese objetivo.

Comparativa con el trimestre anterior de Cisco Systems

El tercer trimestre fiscal (cerrado el 25 de abril de 2026) marcó un récord histórico para Cisco: ingresos de 15.841 millones de dólares, un 12% más interanual, superando la parte alta de su propia guía y el consenso, que rondaba los 15.500-15.560 millones. El BPA no-GAAP fue de 1,06 dólares (frente a 1,04 esperados) y el BPA GAAP se disparó un 37% interanual hasta 0,85 dólares, con un beneficio neto GAAP de 3.400 millones de dólares.

Por segmentos, los ingresos por producto crecieron un 17% hasta 12.100 millones de dólares, liderados por el área de redes (networking), que aceleró su crecimiento al 25% interanual gracias a la demanda de infraestructura de IA y a la renovación de campus corporativos; los pedidos totales de producto se dispararon un 35% interanual. En cambio, los ingresos por servicios retrocedieron un 1%, hasta 3.700 millones, por el calendario de renovación de contratos.

Si se cumple el consenso de hoy, el cuarto trimestre supondría una nueva aceleración secuencial: los ingresos pasarían de 15.840 a unos 16.830 millones de dólares (+6,3% intertrimestral) y el BPA no-GAAP subiría de 1,06 a 1,17 dólares. En términos interanuales, la comparación es aún más favorable, ya que en el mismo trimestre del año pasado (cuarto trimestre fiscal 2025) Cisco ganó 0,99 dólares por acción sobre unos ingresos de 14.670 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual de en torno al 18% en beneficio y del 14,7% en ventas.

¿Cómo llega Cisco Systems a la presentación de sus resultados?

La acción llega a la cita en un momento dulce: cerró la sesión de ayer en los 120,46 dólares (-1,72%), aunque avanzaba en el mercado fuera de horario hasta 121,15 dólares, y acumula una subida del 55% en lo que va de 2026, apoyada en el relato de la infraestructura de IA. La calificación de consenso entre analistas es mayoritariamente de “compra” u “outperform”, con precios objetivo medios que se mueven entre 123 y 134 dólares, mientras firmas como JPMorgan y Citi han elevado sus objetivos hasta 145 y 139 dólares respectivamente estas últimas semanas.

Opinión del departamento de análisis de XTB

Cisco vive su mejor momento narrativo en más de dos décadas. La compañía, que durante años fue vista como un valor maduro y de crecimiento lento dentro del sector tecnológico, se ha reposicionado como uno de los grandes beneficiarios “de segunda ola” del boom de la inteligencia artificial: no vende chips ni modelos de lenguaje, pero sí la infraestructura de red que conecta los centros de datos donde esos modelos se entrenan y ejecutan. El salto del objetivo anual de pedidos de IA de 5.000 a 9.000 millones de dólares en un solo trimestre no es un matiz contable, es una señal de que el gasto de los hiperescaladores en redes está superando incluso las proyecciones más optimistas de la propia dirección. Si Cisco confirma o, mejor aún, vuelve a elevar esa cifra hoy, el mercado podría interpretarlo como confirmación de que el ciclo de inversión en IA todavía tiene recorrido, más allá del ruido sobre una posible burbuja de capex en el sector.

Dicho esto, conviene ser cauto con las expectativas ya en precio. Con la acción cerca de máximos históricos y una subida acumulada del 55% en lo que llevamos de año, el consenso de beneficio parece ya reflejar un escenario muy favorable, y el margen para sorprender positivamente se ha estrechado frente a trimestres anteriores, cuando Cisco batía holgadamente las previsiones. El verdadero catalizador de hoy no será tanto el dato de ingresos o BPA del trimestre —que probablemente quede dentro del rango esperado— sino el tono de la guía para el primer trimestre del año fiscal 2027 y la evolución de los pedidos de IA fuera de los hiperescaladores, que hasta ahora crecen con fuerza aunque desde una base todavía pequeña. Una guía conservadora o una desaceleración en el ritmo de pedidos, aunque las cifras del trimestre sean sólidas, podría provocar una reacción negativa puntual de la acción, como suele suceder en valores que cotizan con expectativas ya muy exigentes.

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