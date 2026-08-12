Las acciones de Inditex frenan su rally alcista y se sitúan como el farolillo rojo de la sesión

Inditex, la matriz de Zara, rompe hoy su tendencia de las últimas 3 semanas, con una caída del 1,4%, hasta los 58,03 euros. Este retroceso llega justo después de que el valor marcara máximos históricos en los 59,42 euros solo un día antes, el 11 de agosto.

El tramo alcista de Inditex arrancó el 20 de julio, cuando la acción cerró en 53,44 euros. Desde ese nivel, Inditex encadenó una subida prácticamente ininterrumpida hasta los 58,88 euros del cierre del 11 de agosto, lo que supone una revalorización cercana al 10,2% en poco más de tres semanas. La textil gallega acumula tres semanas consecutivas al alza con un avance semanal del 3,93% en la última, su mejor registro desde finales de mayo, tras marcar máximos históricos en 58,80 euros. Ese impulso llevó al Ibex 35 a escalar por primera vez en su historia los 20.000 puntos, superando ayer los 20.200 enteros, con Inditex y Banco Santander como principales artífices del rally, al representar conjuntamente más del 28% del selectivo. De hecho, el Ibex 35 marcó ayer su quinto máximo histórico del mes.

Dos factores explican el tramo alcista de Inditex

El 27 de julio el Brent se desplomó más de un 7% ante una pausa en los ataques en Oriente Medio, lo que impulsó al Ibex 35 un 0,8% y a Inditex un 1,87% en una sola sesión, al reducirse el temor sobre los costes logísticos y del poliéster (fibra clave para la moda rápida). A esto se suma la cascada de mejoras de recomendación: Bank of America elevó su precio objetivo de 62 a 65 euros el 22 de julio, con un potencial alcista del 20% y reiterando su recomendación de compra. A finales de julio, Morgan Stanley mejoró su recomendación de “equal-weight” a “overweight” con un precio objetivo de 62 euros, mientras Barclays y RBC (63 euros) también revisaron al alza sus valoraciones, apoyándose en un fuerte arranque de ventas del segundo trimestre antes de la publicación de resultados.

¿Por qué caen hoy las acciones de Inditex?

La sesión de hoy no cuenta con un detonante único, sino con la confluencia de varios factores:

Toma de beneficios tras un rally del 10% en tres semanas: Tras encadenar cinco máximos históricos en lo que va de agosto, es habitual que el valor sufra una recogida de beneficios. Inditex es hoy el valor más bajista del Ibex 35 (-1,4%), mientras el índice general avanza un 0,1% a la espera del dato de inflación de EE.UU. Ese contraste —Inditex cayendo mientras el Ibex 35 sube— apunta a una corrección específica del valor, no a una venta generalizada del mercado.

Tras encadenar cinco máximos históricos en lo que va de agosto, es habitual que el valor sufra una recogida de beneficios. Inditex es hoy el valor más bajista del Ibex 35 (-1,4%), mientras el índice general avanza un 0,1% a la espera del dato de inflación de EE.UU. Ese contraste —Inditex cayendo mientras el Ibex 35 sube— apunta a una corrección específica del valor, no a una venta generalizada del mercado. Repunte del petróleo por la tensión en Oriente Medio: El Brent ha vuelto a subir con fuerza en los últimos días, pasando de cotizar en el entorno de los 82-83 dólares a comienzos de agosto a rondar los 89 dólares hoy mismo, en un contexto de renovada tensión con Irán. Este encarecimiento del crudo reaviva la preocupación por los costes de transporte marítimo y de las fibras sintéticas, un factor que ya penalizó a Inditex en varias ocasiones a lo largo de 2026 cuando el petróleo repuntó.

El Brent ha vuelto a subir con fuerza en los últimos días, pasando de cotizar en el entorno de los 82-83 dólares a comienzos de agosto a rondar los 89 dólares hoy mismo, en un contexto de renovada tensión con Irán. Este encarecimiento del crudo reaviva la preocupación por los costes de transporte marítimo y de las fibras sintéticas, un factor que ya penalizó a Inditex en varias ocasiones a lo largo de 2026 cuando el petróleo repuntó. Cautela ante el IPC de Estados Unidos: La sesión de hoy está condicionada por la espera del dato de inflación estadounidense, que ha llevado a los inversores a rotar posiciones y recoger beneficios en los valores que más habían subido en las últimas semanas, entre ellos Inditex.

Precio de las acciones de Inditex

Gráfica de Inditex con velas diarias

Fuente: Plataforma de XTB

La caída de hoy responde a una combinación de toma de beneficios tras un rally del 10% en tres semanas, el repunte del petróleo ante la tensión geopolítica en Oriente Medio y la cautela generalizada del mercado a la espera del IPC estadounidense. Con el valor todavía cerca de sus máximos históricos y con el respaldo mayoritario del consenso del mercado, la sesión de hoy se interpreta más como una pausa técnica saludable que como un cambio de tendencia, aunque conviene vigilar de cerca la evolución del crudo y el nivel de soporte en el entorno de los 57,3-57,7 euros. En el conjunto del 2026, las acciones de Inditex acumulan un incremento de tan solo el 2,15%.

Inditex presenta sus resultados del segundo trimestre el próximo 9 de septiembre de 2026.

¿Cómo comprar acciones de Inditex?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex (ITX.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.