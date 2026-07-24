Resumen de mitad de sesión: Las bolsas europeas recuperan al finalizar la semana

Los principales índices bursátiles europeos rebotan este viernes tras registrar ayer su mayor caída diaria de las últimas dos semanas. Los inversores encuentran apoyo en unos sólidos resultados empresariales, al tiempo que tratan de evaluar el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la política monetaria. El índice paneuropeo STOXX 600 avanza alrededor de un 0,5 %, hasta los 642,62 puntos, mientras que el DAX alemán también sube impulsado por el fuerte repunte de SAP, cuyas acciones se disparan más de un 6 % tras presentar un crecimiento de su negocio de cloud superior a las expectativas. Por su parte, el FTSE 100 británico gana un 0,3 %, hasta los 10.674,68 puntos, respaldado por el buen comportamiento del sector financiero después de conocerse que HSBC venderá su negocio de seguros en Singapur por 2.100 millones de dólares.

El principal factor que sigue condicionando a los mercados es la escalada de las tensiones en Oriente Medio. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer un «castigo militar severo» a Irán y a los hutíes tras los ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que ha incrementado el temor a posibles interrupciones en el suministro energético.

Pese a esta retórica, el petróleo Brent registra, paradójicamente, descensos después del fuerte repunte que lo llevó previamente a superar los 95 dólares por barril, ya que muchos inversores están aprovechando para recoger beneficios tras una subida tan pronunciada.

Mientras tanto, el dólar continúa bajo presión. El índice dólar retrocede ligeramente, mientras que el euro y la libra esterlina se aprecian frente a la divisa estadounidense. En contraste, el yen se encamina hacia su mayor caída semanal desde mayo y cotiza en mínimos de los últimos 40 años, como consecuencia de la persistente debilidad estructural de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ).

En los mercados bursátiles, el sector tecnológico es el que mejor comportamiento está registrando, siendo el que más contribuye al avance de los índices (+1,65 %). También destacan los sectores financiero e industrial, ambos con ganancias del 1,30 %. En cambio, el sector energético está ejerciendo la mayor presión bajista sobre el mercado (-0,87 %), acompañado por un comportamiento más débil de los sectores de servicios de comunicación y consumo discrecional.

Fuente: XTB

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SAP (+6,33 %) es el claro líder de la sesión después de que el gigante alemán del software presentara un crecimiento de su negocio de cloud superior a las expectativas de los analistas, impulsando al conjunto del índice alemán DAX.

HSBC (+1,2 %) avanza tras anunciar la venta de su negocio de seguros de vida en Singapur a Allianz por 2.700 millones de dólares de Singapur (2.100 millones de dólares estadounidenses), una operación que encaja con la estrategia del banco de centrarse en sus actividades bancarias principales en Asia.

3i Group (+3,1 %) ha alcanzado un nuevo máximo en el FTSE 100 después de que UBS elevara su precio objetivo para la firma de inversión desde 2.900 hasta 3.200 peniques.

El sector energético está lastrando al mercado: la británica BP (-1,6 %) y Shell (-0,9 %) retroceden pese a los elevados precios del petróleo. En la misma línea, la finlandesa Neste (-10 %) cae tras presentar unos resultados trimestrales más débiles de lo esperado, mientras que la sueca Securitas baja un 11 % después de comunicar un beneficio operativo decepcionante.

Adidas y Puma retroceden un 5,2 % y un 1,2 %, respectivamente, después de que su rival Deckers Outdoor (propietaria de las marcas Hoka y UGG) anunciara una previsión de beneficio por acción (BPA) inferior a las expectativas del mercado.

Volkswagen es la compañía del día

Volkswagen ha retirado su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 tras registrar una caída del 9,5 % en su beneficio operativo durante el segundo trimestre, mientras que el consejero delegado, Oliver Blume, impulsa una reestructuración radical que podría implicar la eliminación de 100.000 puestos de trabajo.

Volkswagen está llevando a cabo una de las reestructuraciones más profundas de su historia, y los resultados del segundo trimestre de 2026 publicados el viernes confirman los crecientes problemas del grupo alemán.

Resultados financieros débiles

El beneficio operativo del grupo cayó un 9,5 % interanual, hasta los 3.500 millones de euros (3.980 millones de dólares) en el segundo trimestre, pese a que los ingresos alcanzaron los 82.400 millones de euros y superaron las previsiones de los analistas.

El margen operativo se situó en el 4,2 %, y la compañía mantuvo su objetivo anual en un rango de entre el 4,0 % y el 5,5 %, lo que aun así supondría una mejora frente al reducido 2,8 % registrado el año anterior.

El grupo retiró su anterior previsión de crecimiento de ingresos para 2026 y la sustituyó por una expectativa de caída de las ventas de hasta un 3 %. Tras el anuncio, las acciones de la compañía llegaron a caer hasta un 3,3 %.

Reestructuración radical

El consejero delegado, Oliver Blume, está impulsando «la reestructuración más amplia en la historia de la compañía», que incluye una posible reducción de hasta 100.000 empleos y una disminución a la mitad del número de modelos disponibles en la gama.

Este programa se solapa con un plan anterior que contemplaba la reducción de 50.000 puestos de trabajo hasta 2030 (de los cuales 37.000 ya se han conseguido mediante bajas voluntarias y jubilaciones anticipadas). Además, el consejo de supervisión ya ha rechazado una propuesta para cerrar cuatro fábricas en Alemania.

Blume argumenta que, dado que la mitad de los costes generales de la compañía corresponden a gastos de personal, un cálculo teórico —suponiendo que no hubiera cambios en los niveles salariales— requeriría eliminar aproximadamente 50.000 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo.

Presión de China y geopolítica

La principal fuente de los problemas es la fuerte caída de las ventas en China: más de un tercio durante los últimos tres meses en comparación con el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la expansión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que ofrecen modelos más baratos y tecnológicamente más avanzados.

Blume habla abiertamente de una amenaza existencial para la compañía, señalando que «Europa se encuentra bajo una enorme presión económica y geopolítica» y que la industria automovilística está afrontando estos desafíos «como si estuviera bajo una lupa».

Como respuesta, Volkswagen incluso está considerando fabricar modelos diseñados para el mercado chino en líneas de producción europeas y compartir capacidad de fabricación con socios chinos, aunque los analistas advierten de que se trata de una estrategia arriesgada.

Al mismo tiempo, la compañía ha experimentado cierta recuperación en Norteamérica, y el lanzamiento de modelos eléctricos económicos de las marcas Volkswagen, Skoda y Cupra está impulsando los pedidos en Europa.