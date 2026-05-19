Resumen de mitad de sesión: las bolsas europeas se tiñen de verde

Mercados y macroeconomía

Los índices europeos suben este martes: el DAX alemán avanza alrededor de 1,3%, el CAC 40 francés un 0,9%, el FTSE 100 cerca de 0,7%, y el Stoxx 600 paneuropeo suma entre 0,8% y 0,9%. El principal catalizador es la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el ataque previsto contra Irán, tras las peticiones de sus aliados en el Golfo Pérsico —Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos— que pidieron dar más tiempo a la diplomacia.

Trump afirmó que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, lo que ha reducido claramente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El petróleo cayó alrededor de un 2%, aunque el Brent se mantiene por encima de los 100 USD/barril; los contratos para julio cotizan cerca de 109,8 USD.

El dólar ha retomado su trayectoria alcista tras el rebote del lunes: el Bloomberg Dollar Spot Index sube un 0,3%, y el USDIDX se mueve en torno a 99,13–99,14, reflejando un sentimiento de mercado aún frágil.

Dentro de los sectores del Euro Stoxx 50, destacan Transportes (+2,61%), Consumo Discrecional (+1,42%), Industriales (+1,36%) y Salud (+1,12%). El sector Energía es el único en negativo (–0,03%), lastrado por la debilidad de TotalEnergies y Eni, mientras que Materiales registra solo un avance simbólico (+0,18%).

Índices y sectores: qué mueve al mercado

El sector de Comunicaciones (+2,61%), junto con Consumo Discrecional (+1,42%) e Industriales (+1,36%), impulsa las subidas del Euro Stoxx 50, mientras que Energía es el único sector con una ligera pérdida (–0,03%). Fuente: XTB

El sector tecnológico —con SAP (+6,92%) y Rheinmetall (+5,07%)— y los bienes de consumo e industriales lideran las ganancias, mientras que Infineon (–1,81%) y ASML (–0,76%) figuran entre los pocos valores en rojo. Fuente: XTB

El mapa de ganadores y perdedores del mercado europeo confirma esta dinámica entre las compañías del Euro Stoxx 50. Fuente: XTB

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