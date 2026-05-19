Resumen de mitad de sesión: las bolsas europeas se tiñen de verde

- Europa rebota con fuerza tras la cancelación del ataque a Irán, con DAX y CAC liderando el impulso
- El petróleo cae un 2% pero sigue por encima de 100 USD
- Tecnología y consumo tiran del Euro Stoxx 50
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Mercados y macroeconomía
Los índices europeos suben este martes: el DAX alemán avanza alrededor de 1,3%, el CAC 40 francés un 0,9%, el FTSE 100 cerca de 0,7%, y el Stoxx 600 paneuropeo suma entre 0,8% y 0,9%. El principal catalizador es la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el ataque previsto contra Irán, tras las peticiones de sus aliados en el Golfo Pérsico —Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos— que pidieron dar más tiempo a la diplomacia.
Trump afirmó que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, lo que ha reducido claramente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El petróleo cayó alrededor de un 2%, aunque el Brent se mantiene por encima de los 100 USD/barril; los contratos para julio cotizan cerca de 109,8 USD.
El dólar ha retomado su trayectoria alcista tras el rebote del lunes: el Bloomberg Dollar Spot Index sube un 0,3%, y el USDIDX se mueve en torno a 99,13–99,14, reflejando un sentimiento de mercado aún frágil.
Dentro de los sectores del Euro Stoxx 50, destacan Transportes (+2,61%), Consumo Discrecional (+1,42%), Industriales (+1,36%) y Salud (+1,12%). El sector Energía es el único en negativo (–0,03%), lastrado por la debilidad de TotalEnergies y Eni, mientras que Materiales registra solo un avance simbólico (+0,18%).
Índices y sectores: qué mueve al mercado
El sector de Comunicaciones (+2,61%), junto con Consumo Discrecional (+1,42%) e Industriales (+1,36%), impulsa las subidas del Euro Stoxx 50, mientras que Energía es el único sector con una ligera pérdida (–0,03%). Fuente: XTB
El sector tecnológico —con SAP (+6,92%) y Rheinmetall (+5,07%)— y los bienes de consumo e industriales lideran las ganancias, mientras que Infineon (–1,81%) y ASML (–0,76%) figuran entre los pocos valores en rojo. Fuente: XTB
El mapa de ganadores y perdedores del mercado europeo confirma esta dinámica entre las compañías del Euro Stoxx 50. Fuente: XTB
Empresas
- SAP es el valor más alcista del Euro Stoxx 50, con un salto cercano al +6,9%. La compañía se beneficia claramente del renovado optimismo en el sector tecnológico y del regreso del apetito por el riesgo; aun así, en el acumulado del año sigue cayendo cerca de un 25%.
- Rheinmetall sube más de un 5%, y el sector defensa (+2,5%) es uno de los mejores del día en Europa. La sueca Saab avanza entre un 4% y 5% tras confirmarse que Suecia comprará fragatas navales a Francia por más de 4.000 millones de dólares, con Saab encargada de desarrollar los sistemas de radar y armamento.
- Evolution Gaming se dispara más de un 11% tras anunciar un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de euros (unos 2.400 millones de dólares), uno de los mayores en su historia.
- Vallourec cae cerca de un 7,8% después de que ArcelorMittal vendiera su participación del 10% en el fabricante francés de tubos de acero con descuento, obteniendo unos 667 millones de euros.
- Uniper sube entre 1,9% y 9,3% tras anunciar el gobierno alemán su intención de privatizar el grupo energético. El Estado posee el 99,12% de las acciones y planea venderlas o sacar la empresa a bolsa, lo que podría convertirse en una de las mayores operaciones corporativas del año en Europa.
- Infineon Technologies (–1,81%) y ASML (–0,76%) presionan al sector tecnológico, incluso con el fuerte rebote de SAP. Los inversores adoptan un enfoque selectivo hacia los fabricantes de chips ante la incertidumbre sobre el comercio global y los próximos resultados de Nvidia.
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