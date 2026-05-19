Los mercados europeos han amanecido hoy con un tono claramente optimista tras las declaraciones de Donald Trump, que insinuó una mayor posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán después de anunciar la cancelación de un ataque previamente planeado.

El mensaje ha devuelto algo de calma a los inversores y ha impulsado a los principales índices del continente. Dentro de los grandes índices europeos, el DAX 40 destaca con fuerza, doblando la rentabilidad intradía del Ibex español y del CAC francés.

El índice alemán sube un 1,4%, impulsado principalmente por dos de sus valores más emblemáticos: SAP (+5,7%) y Rheinmetall (+4,9%).

SAP lidera el DAX 40 tras su conferencia clave

SAP, la compañía alemana de software, encabeza hoy el DAX 40 con una subida cercana al 6%, impulsada por las actualizaciones positivas de varias casas de análisis tras uno de los eventos más relevantes del año para la empresa: el SAPPHIRE Ventures.

Uno de los factores que había lastrado el rendimiento del valor, que llegó a caer un 30% desde inicios de 2026, era la preocupación por el crecimiento de sus ingresos y el impacto de la inteligencia artificial sobre su negocio de software. La clave estaba en el comportamiento del cloud backlog (CCB), la métrica que mide el crecimiento de su base de clientes cloud.

Durante el evento, SAP presentó novedades estratégicas, actualizó expectativas y respondió a preguntas de analistas y clientes. El congreso, celebrado primero en Orlando y desde hoy en Madrid, ha logrado convencer a las principales firmas de análisis de que la inteligencia artificial no será una amenaza para SAP, sino un acelerador de ingresos.

El mercado interpreta que la IA aumentará la velocidad de adopción del cloud por parte de los clientes, permitirá monetizar nuevas funcionalidades basadas en IA y añadirá un catalizador adicional al crecimiento total de ingresos. Esto implica que, tras la conferencia, el sentimiento del mercado respecto a la firma ha cambiado: la IA no erosiona el negocio de SAP, sino que lo potencia.

Rheinmetall intenta revertir su mala racha con dos sesiones explosivas

La otra gran protagonista del día en el DAX 40 es Rheinmetall. La empresa alemana de defensa, que acumuló revalorizaciones superiores al 100% en 2025, no había tenido un buen inicio de 2026: la acción caía un 30% desde enero.

Sin embargo, en las dos últimas sesiones ha logrado un rebote notable, con una subida del 4,9% en la jornada de hoy y un avance del 4,6% en la sesión de ayer con las que intenta revertir la tendencia bajista.

Uno de los catalizadores clave ha sido la actualización de recomendaciones por parte de varias casas de análisis. La más relevante es la de Citi, que ha elevado su recomendación de neutral a comprar, fijando un precio objetivo de 1.408 euros, lo que implica un potencial alcista del 25%.

Rheinmetall venía siendo castigada por varios factores, como

Valoraciones muy exigentes tras las subidas de 2025.

Resultados recientes más flojos, aunque con márgenes y guía intactos.

Rotación sectorial hacia semiconductores e IA.

Pero la compañía no se ha quedado quieta. En los últimos días ha anunciado negociaciones exclusivas para vender su división automotriz a Aequita, una alianza con Deutsche Telekom para desarrollar un sistema antidrón y antisabotaje para infraestructuras críticas en Alemania y una joint venture con la neerlandesa Destinus para fabricar misiles de crucero antes de final de año.

Estos movimientos refuerzan su posición en sistemas de ataque de nueva generación y muestran una estrategia activa para sostener el crecimiento. La clave ahora, no obstante, será comprobar si Rheinmetall es capaz de materializar el crecimiento prometido por la directiva y recuperar la confianza del mercado.

¿Cómo invertir en SAP y Rheinmetall desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a SAP (SAP.DE) y Rheinmetall (RHM.DE), dos compañías europeas líderes en sectores estratégicos pero muy distintos.

SAP es el mayor proveedor europeo de software empresarial y un actor clave en la transición hacia la inteligencia artificial agentiva, con soluciones cloud, automatización avanzada y una base global de clientes corporativos. Rheinmetall, por su parte, se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de defensa en Europa, con posiciones destacadas en vehículos militares, munición, sistemas antiaéreos y tecnologías de protección.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.