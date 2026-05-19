Las acciones de ACS caen más de un 3% en la jornada de hoy, después de un anuncio corporativo importante. En concreto, ACS ha lanzado una ampliación de capital y ha liquidado un derivado financiero que tenía con dos entidades. Objetivo: recaudar unos 1.800 millones de euros para su apuesta en los centros de datos.

Las acciones de ACS caen por la ampliación de capital

Las acciones de ACS corrigen y la primera operación corporativa que tenemos que comentar es la ampliación de capital.

ACS realiza una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones por un valor de más de 679 millones de euros. En concreto, la ampliación ha contado con el respaldo total de sus dos socios de referencia, quienes han aprovechado la operación para elevar sus participaciones frente al resto del mercado. Florentino Pérez (a través de Rosán Inversiones SL) incrementa su control hasta el 14,72% del capital total, partiendo del 14,58% anterior, comprando unas 1,2 millones de nuevas acciones. Por su parte, CriteriaCaixa también ha respaldado su posición hasta alcanzar el 10,65%, frente al 9,36% que ostentaba previamente por la compra de algo más de 4 millones de acciones.

El precio al que se ha cerrado la operación ha sido de 125€, lo que supone un descuento de alrededor del 5% con respecto al precio de cierre de ayer. Por ello, junto a que la ampliación de capital representa un 2% del total y supone una dilución para el resto de accionistas, podemos ver los descensos de la jornada de hoy.

ACS termina con un contrato de derivados

Además de la ampliación de capital, ACS ha procedido a la liquidación de derivados mediante la cancelación anticipada de las permutas financieras (equity swaps) que mantenía con dos entidades bancarias, lo que le reportará un ingreso de unos 1.100 millones de euros. De ahí el total de unos 1.800 millones de euros de nuevos recursos para ACS.

ACS continúa su apuesta por los centros de datos

Todos los recursos obtenidos se destinarán a acelerar su apuesta por el negocio de los centros de datos. Este segmento se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la constructora, ya que sigue incrementando exponencialmente su peso tanto en la cifra de negocios total de la compañía como en su cartera de pedidos global. En concreto, representa el 21% de la cartera de proyectos de ACS, mientras que es alrededor del 41% de la cartera de proyectos de Turner, la filial más focalizada en dicho negocio.

Nosotros creemos que esta corrección entra dentro del cauce normal del mercado y no tiene una gran trascendencia negativa a largo plazo. Aunque la operación pone el foco en la alta concentración de riesgo en una sola división, la estrategia nos parece totalmente correcta. El sector de los centros de datos cuenta actualmente con una oportunidad de mercado muy atractiva, una demanda insaciable y una visibilidad excelente para generar flujos de caja libre consistentes.

A pesar de la caída de la jornada de hoy, las acciones de ACS suben un 48% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

