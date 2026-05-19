El boom de la inteligencia artificial continúa siendo el gran protagonista del mercado.

En esta ocasión, uno de los principales actores de la carrera tecnológica ha decidido aliarse con una de las mayores gestoras del mundo para crear una empresa conjunta que apunta directamente al corazón del negocio del cómputo avanzado.

Google, una de las compañías más diversificadas en su estrategia de IA, se unirá a Blackstone para entrar de lleno en el nicho de los “neocloud”, infraestructuras diseñadas exclusivamente para ofrecer servicios de cómputo de alto rendimiento. El movimiento amenaza directamente el liderazgo de CoreWeave y ha tenido un impacto directo en el mercado: las acciones de Blackstone y Alphabet suben en premarket, mientras que CoreWeave se desploma.

Google y Blackstone crean un gigante del cloud de IA

Google y Blackstone han anunciado la creación de una empresa conjunta dedicada exclusivamente a infraestructura cloud para inteligencia artificial, un movimiento que redefine la competencia en el mercado del cómputo avanzado.

Según Bloomberg, Blackstone aportará 5.000 millones de dólares en capital inicial y, mediante apalancamiento, la inversión total alcanzará los 25.000 millones, situando al fondo como accionista mayoritario.

El objetivo es desplegar 500 MW de capacidad de cómputo para 2027, apoyándose en las TPUs de Google, chips diseñados específicamente para entrenar y ejecutar modelos de IA.

El acuerdo llega en pleno auge del gasto global en computación para IA, impulsado por modelos cada vez más complejos y por la necesidad de centros de datos especializados.

La nueva firma competirá directamente con los llamados neoclouds, como CoreWeave o Nebius, respaldados por Nvidia. Para Blackstone, la operación refuerza su posición como uno de los mayores propietarios de centros de datos del mundo. Y para Google, supone ampliar su infraestructura, potenciar su línea de chips de IA y consolidar el crecimiento de su división cloud.

Alphabet demuestra por qué es la segunda empresa más valiosa del mundo

Una vez más, Alphabet demuestra su capacidad para adaptarse a la nueva disrupción tecnológica.

La compañía ha diversificado su oferta a lo largo de toda la cadena de valor de la inteligencia artificial: desde el desarrollo de modelos y asistentes, hasta la adaptación del cloud a las nuevas necesidades de cómputo, pasando por la creación de su propio hardware.

Las acciones de Alphabet acumulan un 24% desde inicios de año y un 130% en los últimos doce meses, consolidándose como una de las empresas que mejor ha sabido navegar esta ola tecnológica.

El anuncio de la alianza con Blackstone ha sido claramente positivo para ambas compañías de la alianza. Google diversifica su negocio cloud entrando en el nicho del neocloud, mientras Blackstone amplía su presencia en la infraestructura física de la IA, el principal cuello de botella del sector.

Los grandes perjudicados, por el contrario, son Nebius y CoreWeave, que caen alrededor de un 3% al anticipar una mayor competencia. Alphabet ya tiene experiencia, clientes y alianzas estratégicas, lo que reduce la capacidad de estas compañías para captar grandes flujos y crecer al ritmo previsto. Seguirán creciendo, sí, pero el mercado descuenta que lo harán a un ritmo menor tras la irrupción de esta nueva empresa conjunta.

Cloud vs neocloud: ¿qué cambia realmente?

Uno de los mayores motores de crecimiento de Alphabet en los últimos años ha sido el cloud. Este negocio consiste en construir infraestructura física, centros de datos equipados con hardware especializado, para alojar servidores y ofrecer servicios a empresas de todo tipo: computación, análisis de datos, almacenamiento, bases de datos, redes y mucho más.

En este sector participan gigantes como Amazon, Oracle o Microsoft, compañías que han experimentado un enorme crecimiento gracias a la digitalización global.

Con la irrupción de la inteligencia artificial, la necesidad de cómputo se ha disparado. Y aunque los grandes hyperscalers también han invertido agresivamente en infraestructura para IA, la magnitud de la demanda ha generado nuevos desafíos:

La demanda de cómputo crece mucho más rápido de lo previsto.

Muchas infraestructuras tradicionales no estaban optimizadas inicialmente para workloads de IA generativa.

Los nuevos centros requieren una enorme capacidad energética.

A medida que los modelos evolucionan y se vuelven más complejos, la demanda de GPUs, energía y capacidad de procesamiento continúa aumentando. Y ahí es donde aparece un nuevo protagonista: los neocloud.

En este escenario emergen los neocloud, una evolución del cloud tradicional centrada específicamente en inteligencia artificial. Aunque comparten la misma base, ofrecer infraestructura y capacidad de cómputo, su diferencia clave es que están diseñados desde cero para workloads de IA.

Esto implica un hardware altamente especializado, como los chips más avanzados de Nvidia, unos sistemas de refrigeración de alta capacidad, una infraestructura energética preparada para un consumo intensivo y unas redes y arquitecturas optimizadas para el entrenamiento masivo e inferencia de modelos.

Los neocloud han sabido aprovechar un mercado donde la velocidad de despliegue, la especialización en IA y el acceso prioritario a GPUs se han convertido en ventajas competitivas clave. Por eso, compañías como CoreWeave o Nebius se han posicionado rápidamente como referentes del sector, captando una demanda explosiva por parte de startups, laboratorios de IA y grandes tecnológicas.

Tecnología y capital privado: la alianza de Google y Blackstone muestra un nuevo modelo en la era del cómputo masivo

La alianza entre Google y Blackstone marca un punto de inflexión en la relación entre grandes tecnológicas y fondos de inversión.

Google aporta hardware, software y capacidad de innovación. Blackstone aporta músculo financiero y una red global de infraestructuras. El resultado es un modelo híbrido que podría convertirse en referencia para futuras inversiones en centros de datos y servicios de IA.

En un mercado donde la demanda de cómputo crece más rápido que la oferta, esta nueva empresa conjunta se posiciona como un actor clave en la próxima fase de expansión del ecosistema global de inteligencia artificial.

Cómo invertir en la infraestructura de IA desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a algunas de las compañías más relevantes del nuevo ecosistema de computación para inteligencia artificial, como Alphabet (GOOGL.US), Blackstone (BX.US) y Nebius (NBIS.US). Estas firmas representan el núcleo de la infraestructura que sostiene el auge de la IA: centros de datos especializados, chips optimizados para entrenamiento de modelos, plataformas de cómputo distribuido y servicios cloud capaces de escalar miles de GPUs y TPUs.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.