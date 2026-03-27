Resumen de mitad de sesión: Las bolsas europeas vuelven a caer

A primera hora de la tarde del viernes, el sentimiento del mercado está dominado por el miedo a una mayor escalada militar en Irán. Se espera que la concentración de fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico aumente, y los mercados temen cada vez más que cualquier ofensiva potencial de EE. UU. e Israel pueda involucrar también a Arabia Saudí.

Un escenario así supondría una escalada extrema, que podría desencadenar ataques recíprocos contra infraestructuras críticas en toda la región, desde plantas eléctricas hasta instalaciones de desalinización. Los mercados han ignorado en gran medida la declaración de ayer de Donald Trump, quien anunció durante la noche que el periodo de no agresión hacia la infraestructura energética iraní se extendía 10 días más, hasta el 4 de abril.

Las bolsas europeas caen con fuerza ante el riesgo energético

Las acciones europeas están bajo presión, con caídas generalizadas en los principales índices. El Euro Stoxx 50 cae más de un 1,3%, mientras que el DAX alemán retrocede más de un 1,5%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió ayer que los mercados podrían estar subestimando la magnitud del shock energético que se está filtrando gradualmente en la economía global. Señaló que Europa podría estar especialmente expuesta a través de los mercados energéticos, las cadenas de suministro y componentes críticos como el helio, esencial para la producción de semiconductores. Lagarde también destacó que el shock podría persistir durante años, con un ajuste económico que se desarrollaría de forma gradual. La industria pesada europea, así como sectores como el químico y el logístico, parecen especialmente vulnerables a una posible desaceleración impulsada por precios elevados del petróleo y el gas.

El sector cíclico de medios es uno de los peores del día, con compañías europeas del segmento cayendo alrededor de un 3% de media. CTS Eventim destaca negativamente, con sus acciones desplomándose un 16% tras presentar unas previsiones anuales decepcionantes.

Ormuz sigue siendo el punto crítico para estabilizar el sentimiento

Los mercados siguen extremadamente sensibles a titulares sobre una posible escalada militar, incluida la posibilidad de un mayor despliegue de tropas terrestres estadounidenses en la región. De cara al fin de semana, los inversores están reduciendo claramente su exposición al riesgo.

De cara al fin de semana, los inversores están reduciendo claramente su exposición al riesgo. El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto clave para los mercados globales. En opinión de los participantes del mercado, solo un progreso tangible hacia la reapertura del estrecho proporcionaría una mejora más duradera del sentimiento.

En opinión de los participantes del mercado, solo un progreso tangible hacia la reapertura del estrecho proporcionaría una mejora más duradera del sentimiento. El impacto económico del conflicto es cada vez más visible en los datos macroeconómicos, con lecturas recientes que apuntan a una fuerte desaceleración de la actividad del sector privado en marzo. Esto refuerza los temores sobre una combinación de menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias.

Esto refuerza los temores sobre una combinación de menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias. L os mercados de tipos de interés también han reajustado sus expectativas para el BCE. La probabilidad de una subida de tipos en abril ha aumentado hasta alrededor del 71%, frente a expectativas de ningún movimiento durante la mayor parte del año antes del estallido del conflicto.

La probabilidad de una subida de tipos en abril ha aumentado hasta alrededor del 71%, frente a expectativas de ningún movimiento durante la mayor parte del año antes del estallido del conflicto. El aumento de los rendimientos de los bonos añade más presión a las acciones, con el rendimiento del Bund alemán a 10 años subiendo a su nivel más alto desde 2011, reduciendo la atractividad relativa de la renta variable y aumentando el coste del capital.

El STOXX 600 intenta estabilizarse tras entrar en corrección esta semana

Frente a la debilidad general del mercado, Pernod Ricard destaca al alza, subiendo alrededor de un 3% tras confirmar conversaciones sobre una posible fusión con Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel’s.

destaca al alza, subiendo alrededor de un 3% tras confirmar conversaciones sobre una posible fusión con Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel’s. AstraZeneca también supera al mercado, con un avance del 3,4% después de que su tratamiento experimental respiratorio Tozorakimab cumpliera los objetivos principales en dos ensayos de fase avanzada, lo que impulsa al sector sanitario en general.

también supera al mercado, con un avance del 3,4% después de que su tratamiento experimental respiratorio Tozorakimab cumpliera los objetivos principales en dos ensayos de fase avanzada, lo que impulsa al sector sanitario en general. En conjunto, la sesión refleja un patrón consistente: los inversores reducen riesgo, los rendimientos de los bonos suben y los principales canales de transmisión de las tensiones geopolíticas hacia los mercados siguen siendo los precios de la energía, las expectativas de inflación y la política de los bancos centrales.

los inversores reducen riesgo, los rendimientos de los bonos suben y los principales canales de transmisión de las tensiones geopolíticas hacia los mercados siguen siendo los precios de la energía, las expectativas de inflación y la política de los bancos centrales. A principios de esta semana, el STOXX 600 llegó brevemente a territorio de corrección, cayendo alrededor de un 10% desde su máximo de febrero. Sin embargo, los comentarios posteriores de Donald Trump sobre una posible extensión del plazo para reabrir el estrecho de Ormuz ayudaron a estabilizar parcialmente el sentimiento del mercado.

Gráfico del DAX 40

Fuente: xStation5