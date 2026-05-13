Resumen de mitad de sesión: Los toros regresan a Wall Street

- El crudo se estabiliza antes de la cumbre Trump–Xi, mientras los índices de EE. UU. recuperan terreno y vuelve la narrativa del "buy the dip"
- Nvidia lidera el rebote tech en pre‑market, impulsada por expectativas de acuerdos en China y reforzando el papel de los semiconductores como motor del ciclo
- Francia y la eurozona muestran señales mixtas y debilidad industrial, ampliando la divergencia macro con EE. UU. en un momento de volatilidad global
- En Europa destacan resultados sólidos en Deutsche Telekom y Siemens, mientras el mercado rota hacia tecnología e industriales y Rheinmetall prolonga su corrección
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- Nvidia lidera el rebote tech en pre‑market, impulsada por expectativas de acuerdos en China y reforzando el papel de los semiconductores como motor del ciclo
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- En Europa destacan resultados sólidos en Deutsche Telekom y Siemens, mientras el mercado rota hacia tecnología e industriales y Rheinmetall prolonga su corrección
El petróleo crudo se mantiene estable antes de la próxima cumbre entre EE. UU. y China. El Brent cotiza en torno a 107 USD por barril, tras fuertes subidas en las dos primeras sesiones de esta semana.
Los futuros de los índices estadounidenses están recuperando las pérdidas tras la publicación del dato de inflación de EE. UU., que resultó más alto de lo esperado. El S&P 500 sube actualmente un 0,3%, mientras que el NASDAQ 100 avanza hasta un 0,8%. Tras las caídas de ayer, han vuelto las narrativas mediáticas sobre el “buy the dip”. Un rebote similar se observó también en el mercado surcoreano.
Nvidia sube hasta un 2,5% en el pre‑market, apoyada por informaciones que apuntan a que Jensen Huang podría acompañar a Donald Trump en su visita a China, lo que podría abrir la puerta a nuevos acuerdos relacionados con chips.
La atención global sigue centrada en Pekín. Recordatorio: mañana comienza la visita de dos días del presidente estadounidense Donald Trump a China. Los temas clave serán Irán y el Golfo Pérsico, aunque no se esperan grandes avances.
Francia
Los datos de abril mostraron señales mixtas:
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IPC: 2,2% interanual
-
IPCA: 2,5% interanual
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Ambos en línea con las expectativas.
Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 8,1%, indicando cierto debilitamiento del mercado laboral.
Zona euro
Los últimos datos confirman una desaceleración de la actividad económica:
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PIB del Q1: 0,8% interanual
-
Producción industrial: –2,1%, muy por debajo de las expectativas
Esto subraya la debilidad persistente del sector manufacturero.
GBP/USD
El par cae casi un 0,2%, poniendo a prueba la zona de 1,35, en medio de la incertidumbre política en el Reino Unido.
Metales
El oro se mantiene estable por encima de 4.700 US, mientras que la plata continúa su tendencia alcista. El cobre rompe por encima de 14.000 USD.
El sector tecnológico impulsa al EuroStoxx 50
Hoy se observa volatilidad en los principales sectores de la economía. Destaca un fuerte rebote en tecnología.
La dispersión sectorial muestra fuertes subidas en ASML e Infineon, mientras que el sector consumo queda rezagado. Fuente: XTB
Entre las compañías más seguidas hoy destacan Siemens y Deutsche Telekom, ambas al alza tras sus resultados. Mientras tanto, Rheinmetall prolonga su reciente corrección. Fuente: XTB
Acciones y noticias corporativas
Deutsche Telekom (DTE.DE)
Inicio de año sólido:
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Beneficio neto ajustado: +6,5%
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Flujos de caja estables
Resultados lo suficientemente fuertes como para que la dirección eleve su guía de 2026 para beneficio operativo y free cash flow.
Allianz (ALV.DE)
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Ingresos: 53.000 millones EUR
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PIMCO y AllianzGI captaron 21.000 millones EUR en nuevos flujos de capital
Siemens (SIE.DE)
Resultados mixtos:
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Ingresos y beneficio neto: ligeramente por debajo de lo esperado
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Nuevos pedidos: 24.100 millones EUR, muy por encima del consenso
Pese a cierta presión en los márgenes industriales, la compañía mantiene su perspectiva de crecimiento y anuncia un programa de recompra de acciones de hasta 6.000 millones EUR.
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