Resumen de mitad de sesión: Mejora del sentimiento tras conocer los datos del IPP de EE. UU.

El sector tecnológico vuelve a impulsar las subidas en los mercados bursátiles globales, mientras los inversores intentan compaginar una temporada de resultados empresariales muy sólida con el aumento de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio.

La atención del mercado se centra simultáneamente en los resultados de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, los precios del petróleo y las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal tras unos datos de inflación IPC en Estados Unidos más débiles de lo esperado. El último informe del IPP estadounidense reforzó la señal enviada ayer por el IPC, con una caída de los precios de producción del 0,3% mensual y un incremento interanual inferior al previsto.

Las bolsas europeas se quedan rezagadas por el menor peso del sector tecnológico. El Euro Stoxx 50 cotiza prácticamente plano, mientras que el DAX alemán retrocede un 0,5% .

Los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0,5% , mientras que los futuros del S&P 500 suben un 0,25% , respaldados por unos resultados muy sólidos de las compañías de semiconductores.

Las acciones de ASML suben cerca de un 8% después de que la compañía mejorara sus previsiones de ventas y anunciara planes para aumentar la producción de equipos de fabricación de chips utilizados en infraestructuras de inteligencia artificial.

SK Hynix avanza un 9% , recuperando terreno frente a la subida registrada anteriormente por los ADR estadounidenses de este fabricante de memorias.

El petróleo Brent sube por tercera sesión consecutiva y cotiza alrededor de los 85,60 dólares por barril, tras una nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos en Irán y el compromiso de Donald Trump de intensificar la acción militar.

A pesar de las tensiones geopolíticas, los precios del petróleo permanecen muy por debajo de los máximos anteriores, situados por encima de los 100 dólares por barril, mientras los inversores centran cada vez más su atención en la temporada de resultados empresariales.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aumenta ligeramente, en 1 punto básico, hasta el 4,60%, con un movimiento similar observado también en los mercados de deuda europeos.

El dólar estadounidense se mantiene relativamente estable, mientras que los mercados prácticamente han descartado una subida de tipos por parte de la Fed en la próxima reunión, aunque siguen descontando una elevada probabilidad de un movimiento en septiembre.

La inflación de los precios de producción en Estados Unidos cayó inesperadamente un 0,3% mensual, frente a las expectativas de una subida del 0,1%, mientras que la tasa interanual se situó en el 5,6%, por debajo del 6,2% previsto.

El IPP subyacente también se desaceleró más de lo esperado, hasta el 4,7% interanual, frente al 5,1% estimado. Por otro lado, el índice manufacturero Empire State de Nueva York ofreció una sorpresa claramente positiva, al subir hasta 15 puntos, frente a los 9 puntos esperados.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 se aproxima al nivel de los 30.000 puntos y cotiza por encima de la media móvil exponencial de 50 días, representada por la línea naranja, situada alrededor de los 29.960 puntos.

Los inversores continúan comprando acciones vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial, lo que sigue respaldando el sentimiento general del mercado.

Fuente: xStation5

Cotización del Dax 40

El Dax 40 registra una ligera caída, poniendo a prueba el nivel de 25.000 - 25.100 puntos, cerca del soporte de la EMA50 (la línea naranja).

Fuente: xStation5