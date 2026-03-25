Resumen de mitad de sesión: rally europeo pese al rechazo iraní al alto el fuego

A pesar de la incertidumbre en torno al futuro del conflicto en Oriente Medio y de los comentarios de Irán rechazando inicialmente una propuesta de alto el fuego, pidiendo en su lugar el fin total del conflicto y el cese de los ataques, los índices bursátiles europeos avanzan con fuerza. El DAX alemán sube un 1,5%, superando los 23.200 puntos. El FTSE británico y el CAC 40 francés también ganan cerca de un 1,3%, mientras que el WIG20 polaco lidera la región con subidas superiores al 2%. Los datos de inflación del Reino Unido llegaron ligeramente por encima de lo esperado, con un IPC que subió al 3,2% interanual frente al 3,1% previsto, mientras que los índices de precios de producción (PPI) cayeron más de lo anticipado. En Alemania, el índice de clima empresarial Ifo sorprendió al alza con 86,4 puntos frente a los 86,2 esperados, aunque ligeramente por debajo de la lectura anterior de 86,7. El par EUR/USD cae hoy hasta 1,158, mientras que el índice del dólar sube a 99,2 tras haber retrocedido desde niveles cercanos a 100. Gráfico del DAX 40 Fuente: xStation5

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.