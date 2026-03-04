Las acciones de Solaria terminaron la sesión de ayer con una fuerte corrección del 11,3%, cerrando en 18,88 euros tras una jornada marcada por la alta volatilidad. Hoy, sin embargo, la compañía cotiza en positivo y se posiciona en la zona alta de un Ibex 35 que recupera tono, impulsada por una nueva recomendación.

Las acciones de Solaria reciben una nueva recomendación

Bank of America ha reafirmado su consejo de comprar las acciones de Solaria y ha actualizado su precio objetivo desde 22 hasta 23 euros, lo que representa un potencial de revalorización del 15,2% desde el precio actual.

La entidad estadounidense considera que la relación riesgo-recompensa continúa siendo favorable, aunque reconoce que el mercado está reflejando cierta preocupación por el perfil de crecimiento futuro de la empresa. Esta revisión al alza se apoya en un ajuste de su modelo de valoración, donde aumenta el peso de las ventas de activos, que ya superan el 25% de la cartera total, y en una mejor distinción entre proyectos con almacenamiento independiente y los híbridos. Además, el banco ha reducido el descuento neto aplicado a las ventas de infraestructura del 25% al 20%, al incorporar en su análisis operaciones ya acordadas.

En su escenario base, Bank of America ha destacado la solidez de la ejecución reciente de Solaria, con 1 GW de nueva capacidad instalada en los últimos 100 días y la firma de un segundo contrato vinculado a centros de datos, que eleva el valor del portafolio de renovables y acelera la conversión en liquidez de parte de esos activos. No obstante, advirtió que el precio implícito por la venta de activos de generación ronda los 0,7 millones de euros por MW, por debajo de su referencia de 1 millón, lo que podría moderar el potencial de revalorización. Según las estimaciones del banco, el EBITDA crecería un 4% en 2026, pero caería en torno a un 8% en el periodo 2027-2028.

Cotización de las acciones de Solaria

Las acciones de Solaria oscilaron ayer entre un máximo de 20,66 euros y un mínimo de 18,32 euros, con un volumen negociado de 2,47 millones de acciones, muy superior a su media de 20 sesiones (1,56 millones). Tras conocer los detalles del informe de Bank of America, el rebote en las acciones de Solaria no se ha hecho esperar, con un impulso del 6% en la sesión de hoy hasta alcanzar los 19,95 euros.

Con todo y con ello, la renovable española lidia con una fase inversora ligada a un aumento de la aversión global al riesgo, que suele penalizar a valores de crecimiento. Los inversores prestan especial atención a nuevas noticias sobre ventas de activos, ritmo de desarrollo de proyectos y detalles económicos de los acuerdos sobre centros de datos.

