ASM International NV (ASM.NL) ha publicado resultados mejores de lo esperado para el cuarto trimestre de 2025 y una previsión para el primer trimestre de 2026. Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 698 millones de euros, ligeramente por encima del consenso de 697,6 millones de euros. La compañía espera unos ingresos de 830 millones de euros (+/- 4%) en el primer trimestre de 2026, significativamente por encima de las previsiones de los analistas (767 millones de euros). Esta mejora se debe a la recuperación de la demanda en China y a la fuerte inversión en infraestructura de IA. Las acciones de ASM suben un 7,5% intradía en la Bolsa de Ámsterdam como respuesta al informe.

ASM sorprende con sus resultados

La previsión supone un mayor crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre, superior al del primer trimestre, y un segundo semestre mejor que el primero. El director ejecutivo, Hichem M'Saad, enfatizó su disposición a apoyar a los clientes en la expansión de la capacidad de los centros de datos de IA. La compañía revisó su previsión de ventas para China a un crecimiento en 2026, en lugar de la caída de dos dígitos prevista anteriormente. El beneficio neto del cuarto trimestre alcanzó los 166,1 millones de euros, superando las expectativas. ASM anunció un programa de recompra de acciones por un valor de hasta 150 millones de euros en 2026-2027. El dividendo para 2025 fue de 3,25 euros por acción, por debajo de las previsiones. Los resultados destacan la fortaleza del segmento de lógica avanzada y fundición, impulsado por la IA. La compañía está invirtiendo en una nueva sede en Almere con un centro de I+D, con el objetivo de alcanzar unas ventas de 5.700 millones de euros para 2030. Estos datos mejoran la confianza en Europa, especialmente en el contexto de las empresas tecnológicas, y se acompañan de una disminución del riesgo político tras los comentarios citados por el NYT que sugieren intentos de comunicación entre Teherán y la CIA para poner fin a los combates.

Métricas principales de los resultados de ASM International

Pedidos: 802,8 millones de euros (previsión: 772,6 millones de euros)

Margen bruto: 49,8 % (previsión: 48,7 %)

Beneficio bruto: 347,7 millones de euros (previsión: 339 millones de euros)

Margen operativo: 24,4 % (previsión: 22,4 %)

Beneficio operativo: 170,5 millones de euros (previsión: 157,2 millones de euros)

Ingresos: 698,0 millones de euros (previsión: 697,6 millones de euros)

Ingresos de la división de Equipos: 485,2 millones de euros (previsión: 541,6 millones de euros)

Ingresos de Repuestos y Servicios: 213,1 millones de euros (previsión: 164,2 millones de euros)

Beneficio neto: 166,1 millones de euros

Cartera de pedidos: 1.250 millones de euros (previsión: 1.240 millones de euros)

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de ASM International cotizan hoy cerca de sus máximos históricos. A largo plazo, las acciones mantienen una tendencia alcista estable, a juzgar por las medias móviles exponenciales, que se mantienen por debajo de los últimos precios de las acciones.