Target desafía al mercado en plena presión geopolítica

Target, el gigante minorista estadounidense, forma parte del reducido grupo de valores que logró resistir la tendencia bajista y las presiones geopolíticas. Fue la segunda compañía con mejor comportamiento del índice americano, reflejando una fuerte confianza por parte de inversores y analistas en un entorno lleno de vientos en contra. ¿Por qué se dispararon ayer las acciones de Target?

Actividad de Target, performance y exigencia en múltiplos

Target ha entrado en 2026 con un mensaje claro: quiere recuperar el terreno perdido tras varios años marcados por presión inflacionaria, caída de tráfico y pérdida de competitividad frente a Walmart y Amazon.

Sus últimos resultados, acompañados de una guía optimista y un plan de inversión ambicioso, han devuelto la confianza al mercado y han llevado la acción a niveles no vistos en un año. Ayer, de hecho, las acciones de Target llegaron a dispararse casi un 7%, mientras el resto del mercado caía. Este movimiento refuerza el buen momentum del valor, que ya acumula una subida cercana al 24% desde comienzos de año.

La compañía se encuentra en un punto clave. Desde 2022 arrastra una tendencia bajista muy pronunciada, con caídas superiores al 60% desde máximos. Ahora, con un nuevo CEO y un entorno competitivo exigente, sumado a tensiones comerciales y conflictos en Oriente Medio, Target intenta reposicionarse.

Resultados y reacción del mercado: mejora en márgenes, eficiencia y aceleración comercial

La publicación de resultados de Target provocó una reacción inmediata en Wall Street. Las acciones de Target subieron un 5,7% intradía, alcanzando su nivel más alto en doce meses. La confianza en la compañía, la posible reversión de la tendencia bajista y las expectativas de recuperación de ingresos y cuota de mercado se reflejan en la mejora de sus ratios. Aunque aún están por debajo de la media de los últimos años, su avance es una señal positiva.

PER: 18,9x

EV/EBITDA: 10,6x

EV/EBIT: 15,8x

La guía de beneficios para el ejercicio fiscal actual, entre 7,50 y 8,50 dólares por acción ajustada, situó el punto medio por encima de las estimaciones.La empresa anticipa crecimiento de ventas netas durante todo el año, lo que sugiere una mejora estructural en tráfico y márgenes.

Cifras clave de los resultados

Los datos operativos del cuarto trimestre muestran una recuperación más sólida de lo previsto:

Ventas comparables: –2,5% (vs. –2,47% esperado).

–2,5% (vs. –2,47% esperado). Ventas digitales: +1,9% (vs. +3,21% esperado).

+1,9% (vs. +3,21% esperado). Ventas netas: 30.450 millones $, ligeramente por encima del consenso.

30.450 millones $, ligeramente por encima del consenso. Margen bruto: 26,6% (vs. 26,15% esperado).

26,6% (vs. 26,15% esperado). Transacciones: –2,9%.

–2,9%. Ticket medio: +0,4% (vs. –0,72% esperado).

+0,4% (vs. –0,72% esperado). EPS ajustado: 2,44 $ (vs. 2,14 $ esperado).

2,44 $ (vs. 2,14 $ esperado). Ingresos operativos: 1.380 millones $ (vs. 1.350 millones $ esperado).

El margen bruto mejoró gracias a:

Menor shrink (pérdidas por robo y deterioro).

Menores costes logísticos y de fulfillment digital.

Mayor contribución de publicidad, marketplace y membresías.

Dinámica comercial: categorías clave y aceleración final del trimestre

La compañía está mostrando una recuperación clara en su actividad comercial, con mejoras visibles por categorías y un repunte del tráfico en los últimos meses. Food & Beverage, Beauty y Toys registraron crecimiento, mientras que Essentials y Home mostraron una evolución más sólida que en el trimestre anterior.

Además, las ventas no relacionadas con mercancía, como publicidad, marketplace y membresías, crecieron más del 25%, y el programa Target Circle 360 impulsó el mismo día con un avance superior al 30%.

La aceleración registrada en diciembre, enero y febrero fue determinante para cambiar la narrativa sobre la compañía y reforzar la confianza del mercado.

Guía para 2026: vuelta al crecimiento tras tres años de caídas

Para 2026, Target proyecta:

Crecimiento de ventas netas en todos los trimestres.

Un EPS del 1T plano o ligeramente superior al del año pasado.

Mejora progresiva de márgenes a medida que se normalizan costes y se estabiliza la demanda.

El plan estratégico anunciado para 2026 de la compañía incluye una inversión incremental de 2.000 millones de dólares, dividida en 1.000 millones en capex adicional, elevando la inversión total a unos 5.000 millones, y 1.000 millones en gasto operativo centrado en experiencia de cliente y tecnología.

Entre las prioridades destacan la apertura de más de 30 nuevas tiendas, la transformación de planos y displays, y la aceleración de herramientas de IA para personalización, eficiencia operativa y optimización de inventario.

La experiencia en tienda será un pilar clave: Target aumentará plantilla, reforzará la formación del personal, rediseñará la experiencia física e integrará IA en recomendaciones, inventario y procesos de checkout. Con ello, la compañía busca diferenciarse reforzando su propuesta omnicanal y elevando la calidad de la experiencia física, un terreno donde compite directamente con Walmart y Amazon.

Nuevo CEO

La historia del liderazgo en Target está marcada por una trayectoria poco habitual en las grandes corporaciones: Michael Fiddelke, quien asumió el cargo de CEO en febrero de 2026, comenzó su carrera en la compañía como becario de verano hace más de 20 años.Su trayectoria encarna una narrativa muy interesante: la de un líder que entiende la cultura, los procesos y las necesidades del cliente porque ha pasado por todos los niveles de la organización. Esto lo posiciona como un CEO con una visión operativa muy sólida y una sensibilidad especial hacia la experiencia en tienda, la eficiencia logística y la integración tecnológica, pilares centrales del nuevo plan estratégico de Target.

Target entra en fase de recuperación estructural

El conjunto de medidas apunta a un posicionamiento claro:

Más inversión en tiendas para poder competir mejor con Walmart.

Más tecnología e IA para enfrentar la evolución de Amazon.

Más experiencia de cliente con el fin de reforzar su identidad de marca.

Más capex con el objetivo de preparar la red logística para crecer.

Target está apostando por una estrategia de calidad, diferenciación y modernización, no solo de precio. Los resultados, la guía y la reacción del mercado sugieren que la compañía ha iniciado una recuperación estructural tras tres años de presión operativa.

