Resumen de mitad de sesión: Repunte en Europa tras la caída en el precio del petróleo

Los índices europeos comenzaron la sesión del martes al alza, respaldados por una clara caída de los precios del petróleo y avances moderados en las acciones tecnológicas. Alemania lidera hoy las subidas en Europa, favorecida también por unos datos macroeconómicos positivos, con el Dax 40 subiendo alrededor de un 0,75 %.

El tono positivo en Europa se ve reforzado por los futuros estadounidenses. El Nasdaq 100 sube aproximadamente un 0,7 % antes de la apertura.

El principal motor del mercado fue otra caída del 2,5 % en el crudo Brent. El precio de esta materia prima se sitúa ahora en torno a los 88 dólares por barril, frente a los 95 dólares de hace apenas una semana. La caída de los precios del petróleo alivió las preocupaciones sobre una posible reaceleración de la inflación y dio un respiro al mercado de bonos.

Los propios precios del petróleo están cayendo debido a una reducción parcial de la prima geopolítica. Las nuevas medidas de la Administración estadounidense respecto a Irán no han supuesto, por el momento, un endurecimiento significativo de las restricciones ni la imposición de las esperadas sanciones secundarias. Mientras tanto, las informaciones sobre un posible regreso de los diplomáticos estadounidenses a sus puestos en Oriente Medio fueron interpretadas como una señal de que Washington no espera una rápida reanudación ni una escalada del conflicto.

Noticias corporativas

Por sectores, los industriales y el segmento de viajes y ocio fueron los que mejor comportamiento registraron, con este último avanzando alrededor de un 1,5 %. Este segundo grupo se benefició directamente de la bajada de los precios del combustible. El líder del sector es Kion Group, que sube alrededor de un 5 %.

En el mercado en general, los fabricantes de semiconductores están recuperando terreno antes de la publicación de los resultados de Nvidia. ASML (ASML.NL) e Infineon suben alrededor de un 2 %.

Melrose Industries (MRO.UK): Una actualización sobre Garden Grove redujo la incertidumbre acerca del impacto que tuvo el incidente de mayo sobre la producción y sobre las obligaciones de la compañía. Las acciones llegan a subir un 10 %.

Siemens Energy (ENR.DE): El grupo alemán avanza tras conocerse que CVC y EQT podrían estar interesados en adquirir una participación mayoritaria en el negocio de turbinas de vapor. Según las informaciones, Siemens Energy ha contratado a Goldman Sachs, y la estructura que se está estudiando contempla la venta de alrededor del 60 % de la unidad.

Volkswagen (VOW1.DE): Más de 10.000 empleados se concentraron en Wolfsburg antes de la presentación de un plan de reestructuración. Según el comité de empresa, podrían estar en riesgo hasta 140.000 puestos de trabajo en total, aunque Volkswagen no ha confirmado esta cifra. La dirección señala los elevados costes, el exceso de capacidad productiva, los aranceles estadounidenses y la competencia de los fabricantes chinos como las principales presiones sobre la compañía. Las acciones bajan alrededor de un 1 %.

Marks & Spencer (MKS.UK): La compañía está ampliando su colaboración logística con Zalando hasta alcanzar 22 mercados europeos. La solución pretende acelerar las entregas y las devoluciones y reducir los costes logísticos hasta en un 50 %. Las acciones suben alrededor de un 2 %.

Vistry Group (VTY.UK): La promotora británica ha recibido 350 millones de GBP en financiación dentro de un programa de vivienda social. Los fondos se destinarán a apoyar la construcción de más de 3.000 viviendas. La acción sube más de un 15 %.

Datos macroeconómicos

El crecimiento económico de Alemania se situó por encima de las expectativas. El crecimiento del PIB alemán en el segundo trimestre de 2026, ajustado estacionalmente, alcanzó el 0,3 %. Sin ajuste estacional, el crecimiento fue del 1 %, frente al 0,9 % esperado (y el 0,8 % anterior).

El instituto IFO publicó su índice de clima empresarial, que subió significativamente por encima de las expectativas, hasta 88,8, su nivel más alto en dos años. El subíndice de expectativas aumentó hasta 89,1, desde 86,8, mientras que la valoración de la situación actual subió hasta 88,5, desde 86,5.

Forex

La volatilidad del mercado de divisas es limitada a la espera del discurso en Jackson Hole. El NZD y el AUD destacan por sus movimientos, fortaleciéndose entre un 0,1 % y un 0,2 % frente al dólar estadounidense. El yen vuelve a caer alrededor de un 0,1 %, mientras que la libra, el franco suizo y el euro se mantienen sin cambios.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas está recuperando parte de las pérdidas de ayer en los tokens de menor capitalización.