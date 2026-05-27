SpaceX logra un contrato clave con la Fuerza Espacial de Estados Unidos antes de su esperada IPO

Con la salida a bolsa de SpaceX cada vez más cerca, la compañía continúa ocupando titulares financieros y alimentando el hype alrededor de la que será, con casi total seguridad, la mayor IPO jamás vista.

En esta ocasión, SpaceX ha anunciado un contrato clave con la Fuerza Espacial de Estados Unidos para construir una red militar de datos valorada en más de 2.000 millones de dólares, un movimiento que refuerza su papel como proveedor estratégico del Gobierno estadounidense.

SpaceX firma un contrato millonario con la Fuerza Espacial de Estados Unidos

La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha adjudicado a SpaceX un contrato valorado en 2.290 millones de dólares para desarrollar una red global de comunicaciones por satélite destinada a conectar sensores militares, sistemas de alerta temprana e interceptores en tiempo casi real.

El proyecto, conocido como Backbone de la Space Data Network (SDN). Entre los puntos clave del contrato, destacan:

Se trata de un contrato no tradicional a precio fijo, lo que exige resultados concretos.

SpaceX deberá entregar un prototipo totalmente operativo antes de finales de 2027.

El objetivo es integrar información crítica, como alertas, seguimiento de misiles, o datos de sensores, con una rapidez sin precedentes.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos subraya que la prioridad es mover datos sensibles entre plataformas militares con una latencia mínima, algo que encaja perfectamente con la infraestructura satelital de SpaceX.

SpaceX se queda con el núcleo del proyecto

La Fuerza Espacial de Estados Unidos adelantó que identificará contratistas adicionales durante el verano para completar otros elementos de la red, incluidos satélites complementarios y componentes terrestres.

Aun así, SpaceX se queda con el núcleo del proyecto, lo que la sitúa en el centro de una infraestructura que redefinirá cómo las fuerzas armadas gestionan y distribuyen información en escenarios de alta exigencia.

Este contrato se perfila como uno de los pilares estratégicos de la modernización militar estadounidense, y SpaceX será el actor principal en su despliegue.

SpaceX consigue un impulso clave antes de su IPO

Esta noticia es especialmente positiva para la compañía si tenemos en cuenta que, durante 2025, SpaceX no logró cerrar el año en beneficios. Cualquier ingreso de naturaleza fija y predecible mejora la visibilidad operativa de la empresa, especialmente en un segmento, el espacial, que sigue siendo difícil de rentabilizar.

En 2025 el segmento espacial de SpaceX ingresó 4.000 millones de dólares y registró 657 millones en pérdidas operativas, una diferencia que refleja lo complejo que sigue siendo rentabilizar los lanzamientos y los servicios asociados al negocio aeroespacial.

Por eso, contratos como este son fundamentales. No solo aportan ingresos recurrentes, sino que refuerzan la posición de SpaceX como líder absoluto en lanzamientos espaciales y como socio estratégico del Gobierno estadounidense.

De aquí en adelante, será clave que SpaceX cumpla las expectativas del contrato para poder:

Aumentar la inversión gubernamental.

Consolidar su liderazgo en el sector espacial.

Llegar a su salida a bolsa con una estructura financiera más sólida y predecible.

La compañía está en un punto crítico: cada nuevo contrato refuerza su narrativa de crecimiento y su atractivo de cara a la IPO más esperada de la historia.

¿Cómo invertir en innovación espacial desde XTB?

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta. Esto facilita operar con el VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión, permitiendo acceder a uno de los sectores tecnológicos más dinámicos y estratégicos del momento.