Resumen del Ibex 35: El sector bancario anima la sesión

El Ibex 35 se aproxima a los 17.700 puntos en una sesión en la que ha ido mejorando el sentimiento bursátil. Dentro del índice, el sector bancario destaca con avances superiores al 3% en el caso de Bankinter. En conjunto, las entidades financieras suben alrededor de un 2%, impulsadas por el mensaje de estabilidad del BCE respecto a los tipos de interés. Además, el mercado espera que los buenos resultados del sector en España se confirmen este viernes con la presentación de cuentas de Caixabank. Fuera del ámbito financiero, Ferrovial sobresale tras anunciarse que encabezará la construcción de una de las infraestructuras científicas más punteras de Europa.

Wall Street abre en positivo

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos la sesión arranca con un avance del 0,5% en el Nasdaq 100, en una semana marcada por los resultados de Apple y Microsoft. Los inversores vuelven a centrarse en los datos empresariales, dejando en segundo plano las tensiones comerciales, que persisten ante la advertencia de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a los productos canadienses si Canadá firma nuevos acuerdos comerciales con China.

Este miércoles tendrá lugar una nueva reunión de política monetaria de la Fed, en la que el 97,2% del consenso anticipa que se mantendrá sin cambios el tipo de interés principal, actualmente entre el 3,5 y el 3,75%. La presión de Trump sobre Jerome Powell ha llegado a su punto más alto, con amenazas constantes de destituirlo, pese a que su mandato al frente de la Fed está a punto de concluir. Powell cuenta con argumentos para no mover los tipos en esta primera reunión del año, debido al enfriamiento del empleo y a una inflación aún por encima del objetivo. Además, la presión de Trump podría tener un efecto contrario al buscado, ya que cualquier recorte adicional tendría que estar plenamente justificado para evitar sospechas sobre Powell.

En el mercado de divisas, el yen japonés se fortalece tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, quien aseguró que el gobierno está preparado para intervenir ante movimientos especulativos en la moneda y ante el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos. El par USD-JPY acumula una caída del 3% desde el viernes. Este contexto ha debilitado la confianza en la bolsa japonesa, que retrocede un 1,8% en el Nikkei 225.

El oro continúa su escalada y supera por primera vez los 5.000 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar y las compras constantes de gobiernos y bancos centrales. A ello se suman los episodios de tensión geopolítica vinculados a Trump, que refuerzan el consenso entre los inversores de considerar el oro como el principal activo refugio global. La plata también vive un fuerte repunte, con subidas superiores al 10%, debido al aumento de reservas en China, que se encuentran en niveles récord. Paralelamente, la demanda del metal sigue creciendo en sectores como la construcción y las energías renovables.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

