Ferrovial, en consorcio con FCC Construcción y la empresa granadina Añil, ha sido seleccionada como adjudicataria principal del acuerdo marco para el diseño y la ejecución del proyecto IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – DEMO Oriented Neutron Source). Esta instalación, considerada una de las más importantes en el ámbito de la fusión nuclear a nivel europeo, se levantará en el municipio de Escúzar (Granada). A pesar de la noticia, las acciones Ferrovial se posicionan en estos momentos en la zona bajista del Ibex 35. ¿Qué hay detrás?

Ferrovial liderará el diseño y construcción del proyecto IFMIF-DONES

En concreto, el proyecto, promovido conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Junta de Andalucía, contempla la construcción de dos aceleradores de partículas capaces de analizar el comportamiento de diferentes materiales sometidos a las condiciones extremas de la fusión nuclear. Su propósito principal es acelerar el desarrollo de tecnologías esenciales para la futura producción de energía mediante fusión, considerada la fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada del futuro.

Ferrovial asumirá las labores de diseño y construcción inicial bajo un primer contrato marco con un presupuesto de 174 millones de euros. Estas fases iniciales incluirán la edificación de la infraestructura base y el complejo principal, cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2029.

El IFMIF-DONES se considera una instalación científica pionera, ya que permitirá recrear el flujo de neutrones producido en un reactor de fusión nuclear. Gracias a ello, los investigadores podrán irradiar diferentes tipos de materiales y estudiar su resistencia y durabilidad, un paso esencial en el avance de la tecnología de fusión.

Con esta adjudicación, Ferrovial consolida su posicionamiento en grandes proyectos científicos relacionados con la energía de fusión. La compañía acumula una destacada trayectoria en este campo gracias a su participación durante más de trece años en el programa internacional ITER, en Francia, donde ha obtenido ocho contratos desde 2012, convirtiéndose así en la empresa con mayor número de adjudicaciones dentro del proyecto.

Las acciones de Ferrovial retroceden

Pese al prestigio y la proyección internacional que supone este contrato, la participación de Ferrovial en el IFMIF-DONES conlleva desafíos que está castigando el mercado. Entre los riesgos destacan los potenciales sobrecostes derivados de la alta complejidad técnica del proyecto y de la necesidad de cumplir exigentes estándares científicos. También podrían surgir retrasos en los plazos de ejecución debido a la coordinación con organismos públicos y centros de investigación internacionales. Además, la elevada exposición a proyectos de carácter experimental podría limitar la rentabilidad a corto plazo y aumentar la dependencia de financiación pública o fondos europeos.

Las acciones de Ferrovial corrigen un 1% en estos momentos, pero se mantiene en positivo en el acumulado del 2026, con una subida del 1,95%.

