Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices

El mercado cierra la semana con un sentimiento moderadamente positivo, aunque la magnitud de las alzas en la sesión del viernes en Wall Street se mantiene limitada. El liderazgo corresponde al Russell 2000, cuyos contratos suben cerca de 0,5%. Otros índices oscilan en torno a un avance del 0,1%.

La temporada de resultados del sector financiero entra lentamente en su recta final y puede considerarse exitosa. Casi todos los grandes actores del sector lograron reportar beneficios por sobre las expectativas del mercado. Sin embargo, se observó una clara ventaja de los fondos y bancos de inversión frente a la banca minorista y comercial. Los mayores impulsores del crecimiento durante la sesión del viernes fueron PNC Financial Services y State Street, mientras que Regions Financial Corp decepcionó a los inversionistas. La próxima semana, la atención estará puesta en los resultados de BankCorp.

Donald Trump señaló que preferiría que Kevin Hassett continúe en su cargo actual como director del Consejo Económico Nacional (NEC). Esto reduce de forma significativa sus probabilidades implícitas de convertirse en presidente de la Reserva Federal. Kevin Warsh emerge como el favorito en la carrera por la presidencia del banco central estadounidense.

El presidente de Estados Unidos también anunció aranceles adicionales contra países que “no cooperarán” en relación con la adquisición estadounidense de Groenlandia.

Los datos de producción industrial en Estados Unidos sorprendieron positivamente. El mercado destacó el crecimiento mensual tanto en la industria como en la manufactura, junto con un aumento en la utilización de la capacidad instalada. No obstante, la dinámica de crecimiento de la producción se moderó en términos interanuales.

Canadá firmó un acuerdo comercial con China, que contempla importantes reducciones arancelarias sobre vehículos eléctricos y canola.

Venezuela reanudará las ventas de petróleo utilizando dólares, según reportó Reuters.

El sentimiento de los inversionistas en Europa al cierre de la semana fue moderadamente pesimista. La mayoría de los índices terminó con caídas moderadas. Las mayores bajas se registraron en el CAC 40 de Francia, con un retroceso de 0,65%. El SMI suizo cayó 0,5% y el DAX alemán, 0,3%. El panorama fue algo más favorable en los contratos, que recuperaron parte de las pérdidas tras el cierre del mercado contado. España destacó con avances, con los contratos del IBEX 35 subiendo hasta 0,7%.

Alemania e Italia publicaron cifras de inflación al consumidor en línea con las expectativas, de 1,8% y 1,2% interanual, respectivamente.

Novo Nordisk reportó una victoria relevante en la competencia por el mercado de medicamentos para la pérdida de peso. Según datos de prescripción en Estados Unidos, el fármaco Wegovy superó las 3.000 recetas dispensadas. Las acciones de la compañía registran un alza superior al 6%.

En el mercado cambiario, el yen japonés se fortalece con claridad, alcanzando niveles en los que el mercado comienza a anticipar una posible intervención del Banco de Japón (BoJ) y a incorporarla en los precios. Se observan leves caídas en el euro y el dólar canadiense, mientras que la corona sueca también pierde terreno.

En el mercado de materias primas, los metales industriales muestran fuertes descuentos. Los elevados inventarios y las dudas en torno a los aranceles presionan las valorizaciones. El níquel lidera las caídas, con descensos de hasta 4%. También se registran retrocesos relevantes en el estaño y el cobre, de 3% y 2,5%, respectivamente.

En el sector energético, los precios se estabilizan. El petróleo WTI se mantiene en torno a los US$59 por barril, mientras el mercado espera una mayor desescalada en el Golfo Pérsico.

El mercado de metales preciosos también atraviesa una fase correctiva. Las mayores caídas se observan en el platino, con más de 4%. La plata retrocede 3% y el paladio, 2%. El oro limita sus descensos a menos de 1%.