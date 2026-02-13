El Ibex 35 empieza la jornada con subidas leves, animado por un sentimiento generalizado positivo en Europa, menos en el CAC francés. El día va a estar marcado por los datos de inflación en Estados Unidos, ya que en España ya hemos conocido los datos de confirmación de inflación del mes de enero, con una sorpresa positiva. El dato ha sido una décima inferior a lo esperado y la variación intermensual ha sido de una caída de los precios del -0,4% o del -0,8% (frente al -0,7% esperado) en el caso del IPC armonizado.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Mapfre repuntan en el día de hoy más de un 2%, pero se trata de un rebote tras las caídas en el día de ayer. La compañía presentó sus resultados anuales con solidez en la mayoría de métricas, pero el mercado le castigó por la incertidumbre sobre Brasil y el impacto de la IA en el sector asegurador. Solaria o IAG también repuntan en la jornada del Ibex 35 de hoy, la primera de nuevo impulsada probablemente por especulaciones sobre el valor, mientras que la segunda se sigue beneficiando de un panorama sano en el sector turístico.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En el lado negativo del Ibex 35 vemos a las acereras. El motivo es que ha salido a la luz una información sobre la posibilidad de que Trump baje aranceles al acero y el aluminio. Recordemos que parte del impulso de estos valores se basaba en un entorno más proteccionista, permitiendo mejores precios de venta y un margen más sólido. Si esto finalmente no se produce, el acero chino seguiría inundando sus mercados y por tanto impactando a todo el sector. Endesa o Grifols también descienden, pero con caídas leves.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

