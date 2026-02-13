- El Ibex 35 abre al alza
- Mapfre rebota
- Las acereras sufren a Trump
El Ibex 35 empieza la jornada con subidas leves, animado por un sentimiento generalizado positivo en Europa, menos en el CAC francés. El día va a estar marcado por los datos de inflación en Estados Unidos, ya que en España ya hemos conocido los datos de confirmación de inflación del mes de enero, con una sorpresa positiva. El dato ha sido una décima inferior a lo esperado y la variación intermensual ha sido de una caída de los precios del -0,4% o del -0,8% (frente al -0,7% esperado) en el caso del IPC armonizado.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Mapfre repuntan en el día de hoy más de un 2%, pero se trata de un rebote tras las caídas en el día de ayer. La compañía presentó sus resultados anuales con solidez en la mayoría de métricas, pero el mercado le castigó por la incertidumbre sobre Brasil y el impacto de la IA en el sector asegurador. Solaria o IAG también repuntan en la jornada del Ibex 35 de hoy, la primera de nuevo impulsada probablemente por especulaciones sobre el valor, mientras que la segunda se sigue beneficiando de un panorama sano en el sector turístico.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En el lado negativo del Ibex 35 vemos a las acereras. El motivo es que ha salido a la luz una información sobre la posibilidad de que Trump baje aranceles al acero y el aluminio. Recordemos que parte del impulso de estos valores se basaba en un entorno más proteccionista, permitiendo mejores precios de venta y un margen más sólido. Si esto finalmente no se produce, el acero chino seguiría inundando sus mercados y por tanto impactando a todo el sector. Endesa o Grifols también descienden, pero con caídas leves.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
