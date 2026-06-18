Resumen diario: dólar en máximo de 1 año y acciones repuntan por renovado apetito por el riesgo 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 Renta variable de EE. UU. Los índices bursátiles estadounidenses repuntan por alivio y apetito por el riesgo: Wall Street subió con fuerza a medida que se disipó la presión posterior al FOMC y el apetito por el riesgo aumentó tras la histórica firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del Nasdaq 100 lideraron las alzas generalizadas (Nasdaq 100: +2,0% tras rollover), seguidos de cerca por el Russell 2000 de pequeña capitalización (Russell 2000: +1,3% tras rollover), el S&P 500 (S&P 500: +0,9% tras rollover) y el Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial Average: +0,2% tras rollover). 🇪🇺 Renta variable europea Los índices europeos repuntan pese a la divergencia regional: los mercados bursátiles europeos registraron una sólida sesión de recuperación, aunque surgieron claras diferencias entre los índices principales y periféricos. El amplio Euro Stoxx 50 lideró el bloque alcista (Euro Stoxx 50: +1,4%), muy seguido por el CAC 40 de Francia (CAC 40: +1,4%), el FTSE MIB de Italia (FTSE MIB: +1,1%), el DAX de Alemania (DAX: +1,0%) y el AEX neerlandés (AEX: +0,9%). Mientras tanto, los futuros del IBEX 35 español (IBEX 35) operaron planos, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido (FTSE 100: -0,3%) y el WIG20 de Polonia (WIG20: -1,5%) quedaron significativamente rezagados frente a sus pares continentales. 🏢 Noticias corporativas Amazon apunta al mercado comercial de chips de IA para desafiar a Nvidia: Amazon estaría en conversaciones para vender sus chips Trainium personalizados directamente a centros de datos externos. Este giro estratégico transformaría a AWS de un proveedor cerrado de infraestructura en la nube para uso interno en un competidor directo dentro del mercado comercial, amenazando el monopolio de Nvidia e impulsando la fragmentación del mercado de hardware.

Apple anticipa alzas de precios por el fuerte aumento de los costos de chips: el CEO saliente Tim Cook advirtió que los aumentos de precios del hardware son inevitables debido a un incremento insostenible en los costos de memoria. Impulsados por la fuerte demanda de IA y las disrupciones en las cadenas de suministro de helio por la guerra en Medio Oriente, los precios globales de los smartphones podrían subir un 20%, lo que potencialmente añadiría hasta US$150 al próximo iPhone 18.

Accenture desata una caída global en la consultoría tecnológica tras recortar sus previsiones: Accenture se desplomó un 16,7% después de reportar ingresos del tercer trimestre por debajo de lo esperado y recortar su previsión de crecimiento anual a un rango de 3%–4%. La débil guía provocó ventas generalizadas en la industria ante los crecientes temores de que la rápida adopción de IA generativa esté desplazando los presupuestos tradicionales de consultoría tecnológica.

BMW recorta sus previsiones a mínimos de 5 años por el colapso en China y los costos de la guerra: las acciones de BMW cayeron a mínimos de fines de 2020 después de recortar su margen EBIT automotriz para 2026 desde 4%–6% a solo 1%–3%. Bajo el recién nombrado CEO Milan Nedeljković, la automotriz atribuyó el ajuste a una severa caída de ventas en China y al fuerte aumento de los costos operativos de energía vinculados a la guerra en Irán. La sorpresiva advertencia arrastró a sus pares alemanes Mercedes-Benz y Volkswagen, mientras la administración señaló costos acelerados de reestructuración que afectarán los beneficios del segundo semestre de 2026. 🌍 Economía y bancos centrales Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. caen a 226.000 en medio de bajos despidos: las solicitudes iniciales de desempleo bajaron en 4.000, hasta 226.000, en línea con las expectativas y confirmando un contexto estable del mercado laboral. Si bien los despidos iniciales siguen históricamente bajos, las solicitudes continuas subieron levemente a 1,81 millones, lo que indica una reinserción laboral algo más lenta para los trabajadores desplazados.

El Banco de Inglaterra mantiene la tasa bancaria en 3,75% con una división restrictiva: el BoE mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 3,75% tras una votación dividida de 7–2 con sesgo restrictivo. Los disidentes minoritarios impulsaron un alza, mientras el Comité de Política Monetaria subrayó presiones inflacionarias persistentes y elevadas, además de posibles efectos salariales, pese a la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Banco Nacional Suizo mantiene su tasa de política monetaria en 0% con advertencia cambiaria: el SNB mantuvo su tasa de interés trimestral en 0,0%, marcando un año completo de política sin cambios. El presidente Martin Schlegel expresó una mayor disposición a intervenir activamente en el mercado de divisas para frenar una apreciación rápida y excesiva del franco suizo.

Norges Bank mantiene la tasa en 4,25% y señala un futuro endurecimiento: el banco central de Noruega mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria en 4,25%, pero entregó una pausa restrictiva, reforzando una orientación explícita de que probablemente será necesaria otra alza de tasas en una próxima reunión para enfriar una inflación persistente. 💱 Divisas, energía y metales preciosos Divisas — El índice del dólar sube a máximos de varios meses: el índice del dólar estadounidense avanzó ( índice del dólar estadounidense: +0,4% ) hasta su nivel más alto desde mayo de 2025, impulsado por el diagrama de puntos restrictivo de la Fed de ayer y los comentarios de Donald Trump sobre posibles alzas de tasas. Las divisas escandinavas ( USD/SEK: +0,9%, USD/NOK: +1,4% ) y el franco suizo ( USD/CHF: +0,8% ) fueron los activos del G10 con peor desempeño. En otros cruces, el USD/JPY extendió su incómodo avance por encima de 160,00 ( +0,6% ), la libra cayó tras la decisión del BoE de mantener tasas ( GBP/USD: -0,5% ) y el EUR/USD bajó un 0,3% hasta 1,1465.

) hasta su nivel más alto desde mayo de 2025, impulsado por el diagrama de puntos restrictivo de la Fed de ayer y los comentarios de Donald Trump sobre posibles alzas de tasas. Las divisas escandinavas ( ) y el franco suizo ( ) fueron los activos del G10 con peor desempeño. En otros cruces, el USD/JPY extendió su incómodo avance por encima de 160,00 ( ), la libra cayó tras la decisión del BoE de mantener tasas ( ) y el EUR/USD bajó un 0,3% hasta 1,1465. Energía — El gas natural se dispara tras los datos de la EIA mientras el crudo se estabiliza: el petróleo crudo extendió ligeramente sus pérdidas recientes, con los futuros del Brent cayendo un 0,6% hasta US$78,30 por barril, a medida que las primas de riesgo geopolítico se moderaron tras el acuerdo de paz. En contraste, los futuros del gas natural se dispararon un 2,9% después de un informe de almacenamiento de la EIA altamente alcista, que mostró una inyección semanal de inventarios menor a la esperada, de 73 Bcf frente a los 76 Bcf previstos, llevando el almacenamiento total por debajo de los niveles del año pasado.

Metales preciosos — Un dólar dominante golpea al oro y la plata: los metales preciosos cotizaron profundamente en rojo, enfrentando fuertes presiones por el aumento de los rendimientos reales y un dólar estadounidense poderoso. Los futuros del oro cayeron un 0,6% hasta US$4.230/oz, mientras que los de la plata se desplomaron un 2,7% hasta US$66,10/oz.

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