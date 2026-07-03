Resumen diario: EE. UU. celebra el Día de la Independencia, Europa repunta

EE. UU. El mercado estadounidense no operó hoy debido al feriado, lo que redujo significativamente el volumen y la volatilidad. Los futuros apuntan a una mejora moderada del sentimiento tras las caídas de ayer; el Nasdaq 100 cerró con un alza de 1,18%. Noticias corporativas, EE. UU.: Anthropic habría tomado medidas para frenar el “scalping” de datos y algoritmos por parte de empresas chinas. Al mismo tiempo, Alibaba prohibió el uso interno de Claude, citando “preocupaciones de seguridad”.

Se celebró un funeral en Irán por el anterior “líder supremo”, donde, según reportes de prensa, aparecieron muchos funcionarios del Gobierno iraní que no habían sido vistos en público durante meses. El mercado está interpretando esto como una confirmación de que el conflicto entre EE. UU. e Irán ha terminado.

Según Reuters, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habría dicho que el desarrollo de la IA agéntica avanza más lento de lo esperado. Al mismo tiempo, el responsable de “Superinteligencia” de Meta, Alexander Wang, anunció públicamente que los modelos internos de IA de la compañía han alcanzado a los productos de los líderes de la industria: OpenAI y Anthropic.

Michael Burry anunció que ha tomado una posición corta en Micron, citando valorizaciones desconectadas de los fundamentos y la naturaleza cíclica de la compañía.

Donald Trump concedió una entrevista a CNBC. Entre las declaraciones relevantes para el mercado, el presidente de EE. UU. dijo que su objetivo es que “entre el 40% y el 60% de la producción global de chips esté ubicada en EE. UU.”, y que “el crecimiento del PIB estadounidense debería estar en torno al 12%–13%”.

El presidente también dijo que pretende continuar con sus esfuerzos para remover a Lisa Cook de su cargo en la Reserva Federal tras un fallo judicial.

Tesla y Apple están apoyando las valorizaciones de compañías chinas que abastecen a estos conglomerados. Las firmas chinas están registrando un aumento de la demanda y de la producción en empresas seleccionadas. Europa El mercado europeo se debate entre la continua desescalada en el frente EE. UU.-Irán, las preocupaciones por los inventarios de gas y la política del BCE. La mayoría de los índices europeos termina el día al alza. Entre los futuros de índices europeos, el Spain 35 y el Netherlands 25 lideran las alzas, con avances superiores al 1%. Noticias corporativas, Europa: Los precios del gas europeo subieron a sus niveles más altos en tres semanas. Esto se debe a las preocupaciones por los bajos inventarios en Europa, especialmente considerando las temperaturas extremas en el continente.

Los líderes europeos de semiconductores avanzan. ASML, Nokia, STM y ASM suben más de 3% ante expectativas de nuevos pedidos desde Asia y EE. UU. Muchos analistas señalan que Europa podría estar particularmente bien posicionada para nuevas alzas: la estructura económica única de la UE le permite capturar una serie de beneficios derivados de la expansión de la infraestructura de IA, evitando al mismo tiempo costos elevados.

Las acciones de Auto1 suben más de 5%. El vendedor alemán de autos usados recibió una recomendación de JP Morgan. El banco de inversión apunta a varias métricas operativas en mejora.

Critical Metals y European Lithium Limited firmaron una versión actualizada de su acuerdo relativo a la compra de la compañía europea. Ambas acciones caen más de 2%. Forex Los mayores movimientos en divisas se observan en AUD/USD y GBP/JPY. La inflación relativamente alta en Reino Unido y Australia está obligando al mercado a descontar tasas de interés más elevadas. Estas divisas suben alrededor de 0,2% frente al resto de la cesta de principales monedas. Materias primas La volatilidad en materias primas es limitada por la falta de negociación en EE. UU.

La plata y el zinc suben (+2%).

El gas natural y el oro suben (+1%).

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