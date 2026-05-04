Resumen diario: El conflicto se intensifica nuevamente — índices a la baja, petróleo al alza

Conclusiones clave La escalada del conflicto en Oriente Medio presiona a los índices globales y dispara el precio del petróleo .

y dispara el . Los rendimientos de los bonos de EE.UU. suben mientras crecen las dudas sobre la deuda y el entorno macro.

suben mientras crecen las dudas sobre la deuda y el entorno macro. Las materias primas energéticas y agrícolas suben, mientras los metales preciosos retroceden y las criptomonedas mantienen tono positivo.

La atención de los inversores se está desplazando desde la temporada de resultados hacia Irán . Todo indica que Irán ha violado el alto el fuego al atacar a los Emiratos Árabes Unidos y a varias embarcaciones en el Estrecho de Ormuz . Muchos inversores están convencidos de que las hostilidades a gran escala podrían reanudarse pronto, lo que está presionando a los índices bursátiles y apoyando los precios de las materias primas energéticas .

. Todo indica que Irán ha violado el alto el fuego al atacar a los y a varias embarcaciones en el . Muchos inversores están convencidos de que las hostilidades a gran escala podrían reanudarse pronto, lo que está presionando a los y apoyando los precios de las . Los índices de EE.UU. caen ligeramente por debajo del 1% en medio de las preocupaciones geopolíticas. Las mayores caídas se observan en el Dow Jones , cuyos futuros en algunos momentos bajan más del 1% . El Nasdaq es el que mejor resiste, limitando las pérdidas a menos del 0,3% .

caen ligeramente por debajo del en medio de las preocupaciones geopolíticas. Las mayores caídas se observan en el , cuyos futuros en algunos momentos bajan más del . El es el que mejor resiste, limitando las pérdidas a menos del . También están surgiendo más interrogantes en torno a la deuda de EE.UU. . Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registran aumentos notables, especialmente en los tramos de 1 a 5 años . John Williams intentó calmar el sentimiento en la conferencia de la Reserva Federal de Nueva York : el presidente local de la Fed afirmó que la economía estadounidense está bien preparada para la incertidumbre y el riesgo.

. Los rendimientos de los registran aumentos notables, especialmente en los tramos de . John Williams intentó calmar el sentimiento en la conferencia de la : el presidente local de la Fed afirmó que la economía estadounidense está bien preparada para la incertidumbre y el riesgo. GameStop (GME.US) , una empresa frecuentemente asociada con la categoría de las llamadas “meme stocks” , anunció su intención de adquirir la plataforma eBay . Los analistas señalan la limitada capacidad de la compañía para financiar la adquisición. La acción subió inicialmente más de un 6% , pero a medida que avanzó la sesión revirtió su tendencia y terminó con una caída superior al 7% .

, una empresa frecuentemente asociada con la categoría de las llamadas , anunció su intención de adquirir la plataforma . Los analistas señalan la limitada capacidad de la compañía para financiar la adquisición. La acción subió inicialmente más de un , pero a medida que avanzó la sesión revirtió su tendencia y terminó con una caída superior al . Palantir (PLTR.US) publicará sus resultados tras el cierre del mercado estadounidense. El mercado espera una mejora de dos dígitos en la rentabilidad y comentarios que aborden las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento a largo plazo en el segmento comercial.

publicará sus resultados tras el cierre del mercado estadounidense. El mercado espera una mejora de dos dígitos en la rentabilidad y comentarios que aborden las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento a largo plazo en el segmento comercial. Los datos macroeconómicos de EE.UU. sorprendieron al alza. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron en línea con las expectativas en un 0,8% , pero los pedidos de fábrica se aceleraron un 1,5% mensual frente a expectativas de solo 0,5% .

sorprendieron al alza. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron en línea con las expectativas en un , pero los pedidos de fábrica se aceleraron un frente a expectativas de solo . A raíz de las tensiones en Oriente Medio, casi todos los principales índices europeos registraron pérdidas significativas. España lideró las caídas: al final del día, los futuros del IBEX llegaron a caer hasta un 3% .

registraron pérdidas significativas. lideró las caídas: al final del día, los futuros del llegaron a caer hasta un . El sentimiento en el sector manufacturero es mucho mejor que en el mercado bursátil. Los PMI manufactureros europeos sorprendieron al alza en la mayor parte del bloque, con casi todos los países logrando situar sus índices por encima del nivel de 50 puntos . El agregado de la zona euro se situó en 52,2 puntos .

sorprendieron al alza en la mayor parte del bloque, con casi todos los países logrando situar sus índices por encima del nivel de . El agregado de la se situó en . En los mercados de divisas (FX) , el dólar australiano (AUD) está registrando un movimiento destacado. El AUD cae más de un 0,6% frente al dólar estadounidense , principalmente como resultado de datos de inflación más débiles de lo esperado. Un tono similar se observa en el dólar neozelandés .

, el está registrando un movimiento destacado. El AUD cae más de un frente al , principalmente como resultado de datos de inflación más débiles de lo esperado. Un tono similar se observa en el . En materias primas , la atención de los inversores se centra en el petróleo . Ante el riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala en el Estrecho de Ormuz, el crudo Brent sube casi un 5% , superando en algunos momentos los 114 dólares por barril . El WTI limita las ganancias al 3% , situándose alrededor de los 105 dólares .

, la atención de los inversores se centra en el . Ante el riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala en el Estrecho de Ormuz, el sube casi un , superando en algunos momentos los . El limita las ganancias al , situándose alrededor de los . Los metales preciosos caen: el oro baja ligeramente por debajo del 2% , mientras que la plata pierde un 3% .

caen: el baja ligeramente por debajo del , mientras que la pierde un . Entre las materias primas agrícolas , el cacao sube más del 8% , ya que los operadores descuentan el riesgo de escasez de fertilizantes necesarios para el cultivo, lo que podría alterar el equilibrio entre oferta y demanda.

, el sube más del , ya que los operadores descuentan el riesgo de escasez de fertilizantes necesarios para el cultivo, lo que podría alterar el equilibrio entre oferta y demanda. El azúcar también sube, un 2% , a medida que más caña de azúcar se redirige hacia la producción de etanol .

también sube, un , a medida que más caña de azúcar se redirige hacia la producción de . A pesar de la incertidumbre, el sentimiento en los mercados de criptomonedas se mantiene positivo. Bitcoin vuelve a situarse por encima de los 80.000 dólares, con una subida cercana al 2%. Ethereum avanza alrededor de un 1,8%. Solana modera sus ganancias a menos del 1%, manteniéndose en torno a los 85 dólares.

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