Resumen diario: El debilitamiento del dólar estadounidense impulsa a los metales preciosos 📈 El gas natural sube un 6 %

El S&P 500 y el Nasdaq 100 revierten pérdidas iniciales y cierran con alzas moderadas en la recta final de la sesión en Wall Street. El S&P 500 sube un 0,1 %, mientras que el Nasdaq 100 avanza cerca de un 0,4 %. El Dow Jones, en cambio, sigue cayendo alrededor de un 0,4 % poco antes de las 20:00.

Por sectores, las mineras, las acciones vinculadas al petróleo y el sector de semiconductores lideran las alzas hoy, impulsadas por el buen desempeño de Broadcom y Nvidia. Durante la mayor parte de la primera sesión de junio, los mercados registraron caídas impulsadas por la incertidumbre derivada del panorama geopolítico global y las renovadas preocupaciones por una guerra comercial.

China y EE. UU. se han acusado mutuamente de violar acuerdos de reducción arancelaria, lo que podría allanar el camino para una nueva ronda de aranceles recíprocos.

Durante el fin de semana, Donald Trump anunció que a partir del 4 de junio se aplicarán nuevos aranceles del 50 % al aluminio y al acero, una medida criticada por la Unión Europea. En respuesta, subieron las acciones de siderúrgicas estadounidenses como Nucor y Steel Dynamics.

También se registraron nuevos ataques entre Ucrania y Rusia durante el fin de semana. Ucrania habría destruido varias decenas de aeronaves rusas utilizando drones, lo que provocó una fuerte respuesta rusa con misiles. Hoy se celebró la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Estambul.

Las tensiones comerciales y geopolíticas han disparado el oro, que llegó a subir hasta un 2,5 % y se aproximó a los 3.400 USD por onza: apenas un 2 % por debajo del máximo de cierre histórico y un 4 % por debajo del máximo intradía histórico. Al mismo tiempo, la plata registra una subida cercana al 5 %.

En medio de la incertidumbre en torno al comercio global, el dólar estadounidense ha sufrido una fuerte presión vendedora. El par EUR/USD ha regresado por encima del nivel de 1,1400, su punto más alto desde el 22 de abril.

El índice ISM de manufactura cayó bruscamente a 48,5, lo que reduce las expectativas de un rebote hacia 49,4 desde 48,7. Sin embargo, las presiones de precios siguen elevadas, con el subíndice de precios rondando los 70 puntos.

Los índices PMI de Europa estuvieron en línea con las lecturas preliminares. El PMI de manufactura de Alemania fue algo más débil, mientras que el de Francia fue más sólido, manteniendo el PMI compuesto de la eurozona estable en 49,4.

El petróleo Brent rebota hoy un 2,7 %, con avances que por momentos superaron el 4 %. Este repunte responde a un aumento de las tensiones geopolíticas y a la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en 411.000 barriles diarios en julio. El viernes pasado, el mercado había sufrido una fuerte presión bajista por la especulación de que el grupo podría incrementar aún más su producción.

El gas natural tuvo una sesión alcista y sube ya cerca del 7 %, apoyado por pronósticos de calor extremo en Estados Unidos. Se espera que varios estados clave con alta demanda de aire acondicionado enfrenten temperaturas muy por encima del promedio en los próximos días.

El bitcoin retrocede y cae cerca de un 1,5 % hoy. La toma de beneficios también afecta a criptomonedas menores, que registran caídas de varios puntos porcentuales.

