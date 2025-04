Resumen diario: El ‘Día de la Liberación’ de Trump desata una ola de ventas.

Los mercados de EE. UU. sufrieron su peor caída desde 2022 tras el anuncio masivo de aranceles por parte de Trump, lo que sorprendió a los inversores. El S&P 500 cayó un 1,8 % (en camino a su mayor descenso diario desde 2022), el tecnológico Nasdaq 100 retrocedió un 1,5 %, y el Dow Jones Industrial Average un 2 % (aproximadamente 1.248 puntos).

tras el anuncio masivo de aranceles por parte de Trump, lo que sorprendió a los inversores. El cayó un 1,8 % (en camino a su mayor descenso diario desde 2022), el tecnológico retrocedió un 1,5 %, y el un 2 % (aproximadamente 1.248 puntos). Los mercados europeos registraron fuertes caídas , con el DAX alemán desplomándose un 3 %, el CAC 40 francés un 3 %, y las acciones italianas experimentando su peor jornada en más de dos años. El STOXX 600 paneuropeo se hundió un 2,7 % hasta su nivel más bajo desde enero, más de un 7 % por debajo de su máximo de marzo.

, con el desplomándose un 3 %, el un 3 %, y las acciones italianas experimentando su peor jornada en más de dos años. El se hundió un 2,7 % hasta su nivel más bajo desde enero, más de un 7 % por debajo de su máximo de marzo. El presidente Trump implementó amplios aranceles “recíprocos” durante lo que denominó el “Día de la Liberación”, imponiendo un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones estadounidenses, más aumentos específicos por país. China enfrenta un arancel adicional del 34 % (54 % en total), la Unión Europea un 20 %, Vietnam un 46 % y Tailandia un 37 %, entre otros. La implementación comienza el 5 de abril para los aranceles universales y el 9 de abril para los aumentos específicos.

durante lo que denominó el “Día de la Liberación”, imponiendo un arancel universal del 10 % sobre todas las importaciones estadounidenses, más aumentos específicos por país. China enfrenta un arancel adicional del 34 % (54 % en total), la Unión Europea un 20 %, Vietnam un 46 % y Tailandia un 37 %, entre otros. La implementación comienza el 5 de abril para los aranceles universales y el 9 de abril para los aumentos específicos. El mercado petrolero vivió una jornada de fuertes caídas el jueves , ya que el crudo tuvo la mayor caída desde 2020 , afectado por el doble impacto del anuncio arancelario de Trump y la sorpresiva decisión de la OPEP+ de acelerar el aumento de la producción . Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron hasta un 7,4 % y se negociaron por debajo de los 67 dólares el barril, mientras que el Brent se desplomó más del 7 % y cayó por debajo de los 70 dólares.

, ya que , afectado por el doble impacto del anuncio arancelario de Trump y la sorpresiva decisión de la OPEP+ de . Los futuros del cayeron hasta un 7,4 % y se negociaron por debajo de los 67 dólares el barril, mientras que el se desplomó más del 7 % y cayó por debajo de los 70 dólares. Las acciones de Apple cayeron un 8 % , lo que implicó una pérdida de 280.000 millones de dólares en capitalización bursátil, a medida que los inversores evaluaban el impacto de los aranceles. Aproximadamente el 85 % de los iPhones se fabrica en China (afectados con un arancel del 54 %) y el 15 % en India (26 %). Un analista de Jefferies advirtió que los aranceles podrían reducir el beneficio neto de Apple en 2025 en un 14 %, si no se otorgan exenciones. Rosenblatt estimó un impacto potencial de 39.500 millones de dólares en costes arancelarios.

, lo que implicó una pérdida de 280.000 millones de dólares en capitalización bursátil, a medida que los inversores evaluaban el impacto de los aranceles. Aproximadamente el 85 % de los iPhones se fabrica en China (afectados con un arancel del 54 %) y el 15 % en India (26 %). Un analista de Jefferies advirtió que los aranceles podrían reducir el beneficio neto de Apple en 2025 en un 14 %, si no se otorgan exenciones. Rosenblatt estimó un impacto potencial de 39.500 millones de dólares en costes arancelarios. El sector bancario fue duramente golpeado , con el índice KBW Nasdaq Bank cayendo más de un 8 %. Citigroup lideró las caídas bancarias (-9,9 %), seguido por Bank of America (-9 %), con Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo retrocediendo entre un 7,6 % y 7,9 %. El índice acumula una caída del 12 % en lo que va del año, en medio de una creciente incertidumbre política.

, con el índice cayendo más de un 8 %. Citigroup lideró las caídas bancarias (-9,9 %), seguido por Bank of America (-9 %), con Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo retrocediendo entre un 7,6 % y 7,9 %. El índice acumula una caída del 12 % en lo que va del año, en medio de una creciente incertidumbre política. Las acciones del comercio minorista y de consumo colapsaron , con Five Below , Dollar Tree y Gap sufriendo caídas porcentuales de dos dígitos. Nike y Walmart también retrocedieron bruscamente debido a que los aranceles impactaron centros de producción clave, mientras que fabricantes de artículos deportivos como Adidas y Puma se desplomaron más de un 11 % al verse afectadas sus cadenas de suministro.

, con , y sufriendo caídas porcentuales de dos dígitos. y también retrocedieron bruscamente debido a que los aranceles impactaron centros de producción clave, mientras que fabricantes de artículos deportivos como y se desplomaron más de un 11 % al verse afectadas sus cadenas de suministro. Las acciones farmacéuticas subieron temporalmente , ya que los medicamentos quedaron exentos de los aranceles inmediatos, lo que benefició a exportadores clave en India, Japón e Irlanda. AbbVie y Johnson & Johnson subieron alrededor de un 2 %, desafiando la caída general del mercado. Sin embargo, un funcionario estadounidense indicó que se planean aranceles específicos para el sector farmacéutico en el futuro, advirtiendo que las farmacéuticas podrían “volver rugiendo” a EE. UU. o enfrentar un “gran impuesto”.

, ya que los medicamentos quedaron exentos de los aranceles inmediatos, lo que benefició a exportadores clave en India, Japón e Irlanda. y subieron alrededor de un 2 %, desafiando la caída general del mercado. Sin embargo, un funcionario estadounidense indicó que se planean aranceles específicos para el sector farmacéutico en el futuro, advirtiendo que las farmacéuticas podrían “volver rugiendo” a EE. UU. o enfrentar un “gran impuesto”. Estrategas de Bank of America advirtieron que si los aranceles se mantienen como en el “peor escenario posible”, podrían aumentar la inflación de EE. UU. entre 1 y 1,5 puntos porcentuales para 2025, al tiempo que causarían una ligera desaceleración del PIB, situando a la economía “al borde de una recesión”. UBS estima que los aranceles podrían reducir el PIB real entre 1,5 y 2 puntos porcentuales.

que si los aranceles se mantienen como en el “peor escenario posible”, podrían aumentar la inflación de EE. UU. entre 1 y 1,5 puntos porcentuales para 2025, al tiempo que causarían una ligera desaceleración del PIB, situando a la economía “al borde de una recesión”. UBS estima que los aranceles podrían reducir el PIB real entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Las tensiones comerciales eclipsaron los datos positivos de solicitudes de subsidio por desempleo , que cayeron en 6.000 durante la semana que terminó el 29 de marzo, reflejando una continua estabilidad del mercado laboral, en vísperas del informe clave de empleo del viernes.

, que cayeron en 6.000 durante la semana que terminó el 29 de marzo, reflejando una continua estabilidad del mercado laboral, en vísperas del informe clave de empleo del viernes. La Reserva Federal enfrenta decisiones políticas difíciles , ya que los operadores ahora anticipan cuatro recortes de tipos este año, al prevalecer los temores de recesión sobre las presiones inflacionarias. El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, afirmó que “no hay necesidad de apresurarse” en los ajustes de tipos, destacando la importancia de evaluar el efecto acumulativo de las medidas.

, ya que los operadores ahora anticipan cuatro recortes de tipos este año, al prevalecer los temores de recesión sobre las presiones inflacionarias. El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, afirmó que “no hay necesidad de apresurarse” en los ajustes de tipos, destacando la importancia de evaluar el efecto acumulativo de las medidas. El informe de la EIA indica una mayor inyección de gas natural a los inventarios de lo previsto , con un aumento de 29 mil millones de pies cúbicos (frente a una estimación de 27 bcf). Esto provocó una caída de más del 1 % en los futuros del gas natural , aunque el precio sigue más de un 3 % por encima del cierre anterior.

, con un aumento de 29 mil millones de pies cúbicos (frente a una estimación de 27 bcf). Esto provocó una caída de más del 1 % en los futuros del , aunque el precio sigue más de un 3 % por encima del cierre anterior. Se presentó un proyecto bipartidista en el Senado, por parte de Chuck Grassley (R) y Maria Cantwell (D), para limitar la autoridad presidencial sobre aranceles. La “Ley de Revisión Comercial de 2025” requeriría la aprobación del Congreso para nuevos aranceles en un plazo de 60 días. El senador Rand Paul advirtió que anteriores imposiciones significativas de aranceles provocaron importantes pérdidas electorales para los republicanos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.