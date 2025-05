Resumen diario: El dólar retoma su impulso alcista; el oro cae ante la falta de acuerdo en Estambul

La sesión en las bolsas europeas cerró con ligeras alzas. El DAX subió un 0,3 %, mientras que el FTSE británico ganó cerca de un 0,6 %. Los índices de Wall Street registraron subidas moderadas durante la sesión del viernes, y el S&P 500 acumuló un avance de más del 2 % en la semana. Las empresas del sector tecnológico (BigTech) mostraron un desempeño más débil, mientras que el sector salud lideró las ganancias, con las acciones de United Health Group subiendo casi un 5 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En contraste, se observó una venta masiva cercana al 6 % en las acciones de Applied Materials, fabricante de equipos especializados para semiconductores, cuyas previsiones y resultados no cumplieron con las expectativas del mercado. Sin embargo, esta caída no afectó el sentimiento general del sector de semiconductores. El precio de Bitcoin volvió a superar los 104.000 dólares, impulsando el optimismo en el mercado de criptomonedas. Ethereum sube más del 2 %.

El oro continúa cayendo, con una baja superior al 1,6 % en la jornada de hoy, ya que los inversores mantienen su preferencia por activos de riesgo. Los datos preliminares de la Universidad de Míchigan mostraron un deterioro en la confianza del consumidor y un aumento en las expectativas de inflación, tanto a corto como a largo plazo: Índice preliminar de confianza del consumidor: 50,8 (previsión: 53,4; anterior: 52,2)

Índice de expectativas: 46,5 (previsión: 48,6; anterior: 47,3)

Índice de condiciones actuales: 57,6 (previsión: 59,9; anterior: 59,8)

Expectativas de inflación a 1 año: 7,3 % (previsión: 6,5 %; anterior: 6,5 %)

Expectativas de inflación a 5 años: 4,6 % (previsión: 4,4 %; anterior: 4,4 %)

Las negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania no arrojaron resultados concretos, salvo por un intercambio de prisioneros de guerra. Según fuentes ucranianas, Rusia presentó demandas poco realistas, muy por encima de lo que el Kremlin había comunicado previamente. No obstante, no se observa un aumento en la demanda de activos refugio. El cierre semanal estuvo marcado por una caída en los precios del oro, en línea con la persistente demanda de activos de riesgo. El metal precioso retrocedió un 1,6 % en la jornada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar estadounidense volvió a liderar el mercado de divisas, aunque las monedas oceánicas —el dólar neozelandés y el dólar australiano— también mostraron un comportamiento sólido. Las mayores caídas se registraron en el euro y el franco suizo. ver, are in the euro and the Swiss franc.

