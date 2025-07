El dólar se hunde y firma su peor inicio de año desde 1973

El dólar americano ha tenido su peor inicio de año desde 1973, en el fin del sistema de Bretton Woods respaldado por oro. La divisa estadounidense acumula una caída de un 10,8% en el primer semestre de 2025. Entre los movimientos más importantes, podemos destacar el desplome de un 14,4% frente al franco suizo, el del 13,8% frente al euro y el del 9,7% frente a la libra. Incluso las monedas de los mercados emergentes también suben, registrando algunas de sus mayores ganancias en años. ¿Por qué cae el dólar? Entre los motivos que explican la caída del dólar encontramos las políticas comerciales y económicas de Donald Trump, que impulsan a los inversores globales a repensar su exposición a la moneda dominante del mundo. Mientras los índices han conseguido recuperar el terreno perdido en un tiempo récord y los bonos han consolidado sus últimos niveles, el dólar se ha convertido en el activo americano más castigado por los inversores en estos primeros meses del segundo mandato del republiano. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aun así, si medimos el comportamiento de los principales selectivos americanos en otras divisas o, al contrario, si analizamos la evolución de los índices europeos en dólares, comprobamos que la depreciación del dólar implica que el S&P 500 sigue estando muy por detrás de sus rivales cuando los rendimientos se miden en la misma moneda. Por otro lado, este movimiento es muy positivo para las empresas exportadoras americanas y las grandes tecnológicas, que tienen muy diversificado a nivel geográfico su negocio, lo cual podría permitir que las presentaciones de resultados de este trimestre vuelvan a sorprender por su fortaleza. La guerra arancelaria del presidente, las enormes necesidades de endeudamiento de Estados Unidos y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal han socavado el atractivo del dólar como refugio seguro para los inversores. Incluso en una situación en la que los bonos han repuntado por momentos al alza, el dólar no ha conseguido seguir ese movimiento, a pesar de que implica un mayor atractivo por parte de los inversores de renta fija que pudiera significar un aumento en los flujos de capital. El dólar cerró el trimestre con una bajada del 0,6%, descontando el mercado que el Senado de Estados Unidos se encamina a aprobar la nueva ley fiscal de Trump. Se espera que esta histórica ley añada 3,2 billones de dólares a la deuda estadounidense durante la próxima década, lo que haría que Estados Unidos emitiera más dinero devaluando el valor del dinero actual. Si analizamos el comportamiento desde 1999 de algunos activos en los 12 meses posteriores al momento en el que el dólar baja un 10%, comprobamos que el oro sube un 25%, las Si analizamos el comportamiento desde 1999 de algunos activos en los 12 meses posteriores al momento en el que el dólar baja un 10%, comprobamos que el oro sube un 25%, las acciones de emergentes un 29%, los bonos americanos un 15% y las acciones americanas un 11%.

