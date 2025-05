Resumen Diario: El Gas Natural sube un 10%, metales preciosos extienden avances 📈 Europa al alza, Wall Street se estanca

Los 铆ndices europeos cerraron mayormente en positivo hoy ( DAX: +0,4%, CAC 40: +0,75%, FTSE 100: +0,94%, IBEX 35: +1,6%, FTSE MIB: +0,9% ). Las mayores subidas se registraron en los sectores de servicios p煤blicos, servicios de comunicaci贸n y salud . El 铆ndice Euro Stoxx 600 registr贸 su cuarta subida diaria consecutiva (+0,7%) .

super贸 las expectativas en mayo, situ谩ndose en (pron贸stico: -16,0; dato anterior: -16,7). Los 铆ndices estadounidenses cayeron levemente durante la sesi贸n del martes, con p茅rdidas entre -0,2% y -0,3% . La volatilidad entre las grandes tecnol贸gicas es limitada hoy, pero Sibanye-Stillwater subi贸 un 14% impulsada por el alza en los precios de los metales preciosos.

Los datos de Canadá revelaron una inflación interanual del IPC superior a la esperada en abril, con un 1,7% (pronóstico: 1,6%, anterior: 2,3%). En términos mensuales, los precios cayeron 0,1%, frente a un pronóstico de -0,2% y un incremento del 0,3% en marzo. El dólar estadounidense continuó depreciándose frente a la mayoría de las divisas del G10 (USDIDX: -0,25%). La excepción fue el dólar australiano (AUD/USD: -0,6%), que cedió parte de sus recientes ganancias tras el recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés de Australia y señales de una posible mayor flexibilización monetaria. Las divisas refugio extendieron sus ganancias: Yen japonés (USD/JPY: -0,12%)

Franco suizo (USD/CHF: -0,43%)

El euro subi贸 un 0,3% hasta 1,1273 .

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os cayeron por debajo del 4,5%, situ谩ndose actualmente en 4,47%. A pesar de la falta de soporte clim谩tico en EE. UU., los futuros del gas natural estadounidense subieron casi un 10%, impulsados por: Interrupciones en el suministro desde Noruega

La debilidad del d贸lar estadounidense

La disminuci贸n de las expectativas de un alto el fuego r谩pido entre Ucrania y Rusia Los precios del oro subieron m谩s del 1,6%, pero el platino lider贸 el mercado de metales, con un salto de m谩s del 5% tras romper su zona de consolidaci贸n. Este movimiento fue impulsado por una fuerte demanda y un creciente inter茅s del sector joyero chino. Los futuros de trigo en Chicago subieron m谩s del 3% , ante el aumento de los temores por una ca铆da en la oferta global, provocada por heladas primaverales en Rusia , condiciones de sequ铆a en China , y una baja calificaci贸n en la calidad de los cultivos en EE. UU. seg煤n el USDA.

subieron m谩s del , ante el aumento de los temores por una ca铆da en la oferta global, provocada por , , y una seg煤n el USDA. Bitcoin super贸 los 106.000 d贸lares , mientras el sentimiento en el mercado cripto m谩s amplio se mantiene optimista. El d贸lar estadounidense se debilit贸 y el par EUR/USD subi贸 alrededor de 0,1% .

super贸 los , mientras el sentimiento en el se mantiene optimista. El se debilit贸 y el subi贸 alrededor de . Los miembros de la Reserva Federal Hammack y Musalem subrayaron que el riesgo de un escenario de estanflaci贸n en EE. UU. persiste . Se帽alaron que los precios al consumidor probablemente seguir谩n subiendo , a pesar del alivio arancelario entre EE. UU. y China. Sus declaraciones indican que la Fed sigue adoptando una postura cautelosa respecto a posibles recortes de tasas este a帽o .

subrayaron que . Se帽alaron que los , a pesar del alivio arancelario entre EE. UU. y China. Sus declaraciones indican que la . El Banco Popular de China mantuvo sin cambios los tipos de inter茅s, en l铆nea con las expectativas del mercado. Los 铆ndices chinos superaron a los principales referentes globales, con el Hang Seng y HSCEI subiendo entre 1,2% y 1,4%.

