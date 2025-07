Las acciones de Tesla, en su cotización alemana, caen un 4,2% en lo que va de sesión, cotizando por debajo del soporte de 255 euros. El fabricante de vehículos eléctricos, que en las últimas semanas ha visto cómo su comportamiento en Bolsa fluctuaba por el enfrentamiento en redes entre su CEO, Elon Musk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está viendo lastrado por el último movimiento de su magnate: el anuncio de un nuevo partido político. Elon Musk presenta su propio partido político Elon Musk ha sacudido el tablero político en Estados Unidos tras anunciar el pasado sábado la creación del "America Party", una nueva formación política con la que responde a las amenazas que ha ido vertiendo en redes desde que abandonó el departamento del DOGE el pasado mes de mayo. Según el magnate, el objetivo de este nuevo partido es “devolver la libertad” a los ciudadanos y romper con lo que llama el “sistema unipartidista de despilfarro”. El anuncio lo hizo a través de su red social X (antiguamente Twitter), tras una encuesta realizada en su perfil el viernes en la que más del 65% de sus seguidores apoyaron la idea. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A lo largo de los últimos meses, Musk ha expresado su descontento con el sistema bipartidista actual y la reciente ley presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump: la One Big Beautiful Bill, que recientemente ha conseguido la aprobación del Senado estadounidense. Según el magnate, esta ley representa un despilfarro y una traición a los principios de austeridad con los que Trump se presentó en campaña hace un año, algo que ha dejado en claro en numerosas publicaciones. De la mano de estas críticas, Elon Musk también insistió en la necesidad de contar con un nuevo partido en Estados Unidos que rompiese el actual sistema bipartidista que reina en el país, representado por el partido republicano y demócrata. ¿Cuál es el objetivo real de Musk? En realidad, Elon Musk no busca presentarse como candidato presidencial (no puede, por haber nacido en Sudáfrica), sino influir en el Congreso. En concreto, su plan es concentrarse en ganar unos pocos escaños clave en el Senado y la Cámara de Representantes para tener poder de decisión en votaciones importantes. El anuncio de Elon Musk y su “American Party” ha generado reacciones de todo tipo, incluyendo críticas del propio Trump, quien lo ha calificado de “ridículo” y ha dicho que el magnate se ha “descarrilado”. “Creo que es ridículo crear un tercer partido. Tenemos un éxito tremendo con el Partido Republicano. Los demócratas han perdido el rumbo, pero siempre ha sido un sistema bipartidista, y creo que iniciar un tercer partido solo añade confusión”, declaró el presidente ante la prensa. “Puede divertirse con ello, pero creo que es ridículo”, afirmó. Las acciones de Tesla se hunden tras el anuncio de Musk El movimiento de Musk llega poco después de que el magnate y el presidente americano volvieran a enzarzarse en redes por, de nuevo, la ‘One Big Beautiful Bill’. La disputa, iniciada después de que Musk volviera a criticar el proyecto de ley al considerar que conduciría al país al mayor incremento de deuda de su historia, se saldó con la amenaza del presidente americano de retirar los subsidios a las empresas del magnate, un hecho que llevó a las acciones de Tesla a experimentar una fuerte volatilidad. Ahora, los títulos del fabricante de automóviles eléctricos cotizan también en negativo en la bolsa alemana, con una caída superior al 4%. Esta caída se produce semanas antes de que la empresa presente sus resultados financieros del segundo trimestre del 2025, los cuales se publicarán oficialmente el próximo 23 de julio. Las cuentas, previsiblemente, se verán impactadas por la caída en ventas que ha registrado la compañía, que entre abril y julio entregó 384.122 vehículos, un 13,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. Las cifras, que no han cumplido con las expectativas del mercado, se producen a pesar que la producción sí superó las previsiones del mercado, con 410.244 unidades. Por modelos, los Model 3 y Model Y se sitúan como los pilares de la compañía, con más de 373.000 unidades entregadas, mientras que los modelos S, X y la Cybertruck tuvieron una demanda mucho menor. Las controversias políticas en torno a Elon Musk y sus enfrentamientos con Donald Trump y la creciente competencia, con BYD, el fabricante chino, como principal actor, son algunos de los muchos factores que están pesando sobre Tesla, que, de cara al mes de septiembre, también podría verse afectada por el fin de los subsidios a los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Para solventar esta situación, la compañía planea lanzar modelos más asequibles en 2025 y está apostando notablemente por los robotaxis, aunque las primeras pruebas en Austin no han tenido los resultados esperados, por lo que su realidad podría tardar más de lo previsto en llegar. Otro área clave en el I+D de Tesla es su proyecto de robots humanoides, en el que ya hemos visto presentaciones con los primeros ejemplares, como es el caso del Optimus. De momento, no obstante, parece que las acciones de Tesla están volviendo a sufrir las acciones de su CEO, cotizando en negativo en la sesión alemana. En el pre-mercado estadounidense, además, los títulos cotizan con una notoria caída del 7%. Mientras, en el acumulado del año, las acciones de Tesla se anotan un descenso del 23%, que ejemplifica las complicaciones que está sufriendo.

