Último día para poder acceder al dividendo de Indra

Hoy es el último día para comprar acciones con derecho al dividendo de Indra, una de las cotizadas con mejor comportamiento en lo que llevamos de año. La empresa armamentística española, que recientemente ratificó el apoyo a su actual presidente, Ángel Escribano, descontará mañana en su precio esta futura retribución, con fecha de entrega este jueves 10 de julio, por lo que aquellos inversores que quieran beneficiarse de este dividendo deberán adquirir hoy sus títulos. Fuente de la imagen: Ángel Escribano El dividendo de Indra tendrá una rentabilidad del más del 0,6% En concreto, el dividendo bruto de Indra asciende a los 0,25 euros por título, lo que equivale a un 0,68% de rentabilidad sobre el precio de la acción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dividendo de Indra tiene menos repercusión que el de otras cotizadas españolas, como podrían ser las utilities o los bancos, que habitualmente compiten en ofrecer una mayor rentabilidad en el precio por título por esta retribución. En el caso de Indra, el grupo de defensa ha destacado por la fulgurante apreciación que han experimentado sus títulos en los últimos meses gracias al compromiso de aumento en el gasto de defensa por parte de los países de la OTAN, con España alcanzando el 2,1% este mismo año. Indra avanza en la dirección de transformar el sector defensa español y la innovación en tecnología centrada especialmente en radares, como el que se está implementando en los Eurofighter de la Unión Europea. La compañía, que en su última Junta de Accionistas anunció la creación de una nueva área de negocio, Indra Weapons & Ammunition, está firmando un año estelar, en consonancia con las grandes subidas que está experimentando el sector de defensa europeo, lo que le ha llevado a recibir una gran calificación de la firma Morgan Stanley, que la semana pasada elevó su recomendación sobre las recomendaciones de Indra a ‘sobreponderar’, con un precio de 47 euros, un 27% por encima del precio actual. En la jornada de hoy, las acciones de Indra (IDR.ES) se anotan una subida de más del 0,5%, adelantándose al reparto de dividendo, y sitúan su precio en los 36,8 euros por título, una cifra que las deja a tan solo un 2,6% de sus máximos históricos. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Indra registran una notoria subida del 108%, lo que las sitúa como las más revalorizadas de todo el Ibex 35. Gráfica de Indra en velas horarias Fuente : Plataforma de XTB







El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.