Resultados de SK Hynix: ¿El mercado vendió en exceso?

- SK Hynix presentó un crecimiento extraordinario de ingresos y beneficios, aunque algunas métricas quedaron ligeramente por debajo de las expectativas
- La caída de la acción podría estar más relacionada con el sentimiento y las elevadas expectativas que con problemas operativos o estratégicos reales
- Los bajos múltiplos de valoración y un RSI cercano a sobreventa sugieren que el mercado podría haber reaccionado de manera excesiva
- SK Hynix presentó un crecimiento extraordinario de ingresos y beneficios, aunque algunas métricas quedaron ligeramente por debajo de las expectativas
- La caída de la acción podría estar más relacionada con el sentimiento y las elevadas expectativas que con problemas operativos o estratégicos reales
- Los bajos múltiplos de valoración y un RSI cercano a sobreventa sugieren que el mercado podría haber reaccionado de manera excesiva
El proveedor coreano de memorias DRAM y principal competidor de Micron publicó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. A pesar del crecimiento extremadamente sólido de sus beneficios, la compañía sufrió una caída de valoración de hasta un 9%.
Métricas clave
- Ingresos: El mercado esperaba alrededor de ₩84.000 millones, pero la compañía presentó “solo” ₩79.300 millones.
- A pesar de la decepción, la cifra sigue representando un aumento interanual del 257%.
- Beneficio operativo: La dirección informó ₩60.540 millones, frente a las expectativas de aproximadamente ₩64.000 millones.
- Esto representa un impresionante aumento interanual del 557%, pero aun así se situó “hasta” un 5% por debajo del consenso.
- Margen: La única señal clara de tranquilidad para los inversionistas podría haber sido el margen operativo, que, sin embargo, cumplió con las expectativas y alcanzó el 76,3%, con un aumento aproximado de 5 puntos porcentuales trimestrales.
A pesar de las leves decepciones en las principales cifras financieras, existen motivos para el optimismo en los datos de ventas.
- Las ventas de DRAM y NAND, en términos trimestrales, aumentaron entre varios puntos porcentuales y niveles bajos de dos dígitos, con incrementos de precios promedio de entre un 30% y un 50%, dependiendo del segmento.
- Las ventas de SSD de nivel empresarial se duplicaron frente al trimestre anterior.
- El área con señales más mixtas también es el segmento más prometedor: las memorias HBM4. Actualmente, la compañía todavía se encuentra en la “recta final” hacia la producción masiva, al menos según las declaraciones de la dirección.
- Los retrasos en este segmento están afectando claramente los resultados y el sentimiento del mercado.
- Otro problema percibido podría ser la posición de caja de la compañía, no por su tamaño, sino por la falta de transferencias hacia los accionistas.
- La dirección prometió presentar antes de finalizar el año un plan de distribución de efectivo para los accionistas, pero no entregó detalles específicos.
Perspectivas
Para el tercer trimestre, la dirección proyecta un crecimiento del 10% en los volúmenes de DRAM frente al trimestre anterior y un aumento similar en NAND, una aceleración de la producción de HBM4 y un CAPEX que no supere los ₩50.000 millones. Estas previsiones se encuentran ligeramente por debajo de las expectativas de los inversionistas, pero implican solo una presión moderada sobre los precios.
Conclusión
Los resultados de la compañía fueron objetivamente buenos, incluso muy buenos. Sin embargo, en el contexto actual del mercado, “bueno” no es suficiente. Un concepto clave para valorar a las compañías de “hipercrecimiento”, entre las que actualmente se encuentran SK Hynix y Micron, es el denominado valor terminal.
Con expectativas de crecimiento de cientos de puntos porcentuales y múltiplos de valoración elevados, incluso una pequeña desviación negativa frente a las expectativas implica diferencias nominales cada vez mayores con el paso del tiempo en el valor terminal implícito de la compañía.
El principal problema de este concepto, y una especie de consuelo para los accionistas, es que este mecanismo ya no explica por completo la reacción del precio de la acción a los resultados, lo que podría indicar un carácter irracional de la venta masiva. Una caída impulsada más por el sentimiento o la especulación que por problemas operativos o estratégicos reales.
Sería muy optimista, por no decir ingenuo, esperar que la compañía mantenga su ritmo actual de crecimiento durante varios años. Sin embargo, el precio actual de la acción ya refleja una cantidad significativa de riesgo relacionado con la calidad de las futuras publicaciones de resultados.
Precio de SK Hynix frente a las expectativas de BPA
Al observar la relación entre el consenso del mercado sobre el BPA y el precio de la acción, se puede ver que el precio ya ha retrocedido hasta los niveles de finales de marzo y comienzos de abril, aunque los resultados siguen siendo varias veces superiores y deberían, al menos durante algún tiempo, mantener su crecimiento hiperbólico.
Visión técnica y de valoración
- El PER se sitúa actualmente alrededor de 13.
- El PER forward se encuentra actualmente ligeramente por debajo de 4.
- El PEG, calculado como el PER dividido por la tasa de crecimiento prevista del BPA, se sitúa alrededor de 0,1.
- Como referencia, los valores inferiores a 1 implican que una acción está “barata” en relación con su tasa de crecimiento.
- Desde una perspectiva técnica, un RSI cercano a 35 indica niveles de sobreventa.
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