Resultados de SK Hynix: ¿El mercado vendió en exceso?

El proveedor coreano de memorias DRAM y principal competidor de Micron publicó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. A pesar del crecimiento extremadamente sólido de sus beneficios, la compañía sufrió una caída de valoración de hasta un 9%.

Métricas clave

Ingresos: El mercado esperaba alrededor de ₩84.000 millones , pero la compañía presentó “solo” ₩79.300 millones . A pesar de la decepción, la cifra sigue representando un aumento interanual del 257% .

El mercado esperaba alrededor de , pero la compañía presentó “solo” . Beneficio operativo: La dirección informó ₩60.540 millones , frente a las expectativas de aproximadamente ₩64.000 millones . Esto representa un impresionante aumento interanual del 557% , pero aun así se situó “hasta” un 5% por debajo del consenso.

La dirección informó , frente a las expectativas de aproximadamente . Margen: La única señal clara de tranquilidad para los inversionistas podría haber sido el margen operativo, que, sin embargo, cumplió con las expectativas y alcanzó el 76,3%, con un aumento aproximado de 5 puntos porcentuales trimestrales.

A pesar de las leves decepciones en las principales cifras financieras, existen motivos para el optimismo en los datos de ventas.

Las ventas de DRAM y NAND , en términos trimestrales, aumentaron entre varios puntos porcentuales y niveles bajos de dos dígitos, con incrementos de precios promedio de entre un 30% y un 50% , dependiendo del segmento.

y , en términos trimestrales, aumentaron entre varios puntos porcentuales y niveles bajos de dos dígitos, con incrementos de precios promedio de entre un , dependiendo del segmento. Las ventas de SSD de nivel empresarial se duplicaron frente al trimestre anterior.

se duplicaron frente al trimestre anterior. El área con señales más mixtas también es el segmento más prometedor: las memorias HBM4 . Actualmente, la compañía todavía se encuentra en la “recta final” hacia la producción masiva, al menos según las declaraciones de la dirección. Los retrasos en este segmento están afectando claramente los resultados y el sentimiento del mercado.

. Actualmente, la compañía todavía se encuentra en la “recta final” hacia la producción masiva, al menos según las declaraciones de la dirección. Otro problema percibido podría ser la posición de caja de la compañía, no por su tamaño, sino por la falta de transferencias hacia los accionistas. La dirección prometió presentar antes de finalizar el año un plan de distribución de efectivo para los accionistas, pero no entregó detalles específicos.



Perspectivas

Para el tercer trimestre, la dirección proyecta un crecimiento del 10% en los volúmenes de DRAM frente al trimestre anterior y un aumento similar en NAND, una aceleración de la producción de HBM4 y un CAPEX que no supere los ₩50.000 millones. Estas previsiones se encuentran ligeramente por debajo de las expectativas de los inversionistas, pero implican solo una presión moderada sobre los precios.

Conclusión

Los resultados de la compañía fueron objetivamente buenos, incluso muy buenos. Sin embargo, en el contexto actual del mercado, “bueno” no es suficiente. Un concepto clave para valorar a las compañías de “hipercrecimiento”, entre las que actualmente se encuentran SK Hynix y Micron, es el denominado valor terminal.

Con expectativas de crecimiento de cientos de puntos porcentuales y múltiplos de valoración elevados, incluso una pequeña desviación negativa frente a las expectativas implica diferencias nominales cada vez mayores con el paso del tiempo en el valor terminal implícito de la compañía.

El principal problema de este concepto, y una especie de consuelo para los accionistas, es que este mecanismo ya no explica por completo la reacción del precio de la acción a los resultados, lo que podría indicar un carácter irracional de la venta masiva. Una caída impulsada más por el sentimiento o la especulación que por problemas operativos o estratégicos reales.

Sería muy optimista, por no decir ingenuo, esperar que la compañía mantenga su ritmo actual de crecimiento durante varios años. Sin embargo, el precio actual de la acción ya refleja una cantidad significativa de riesgo relacionado con la calidad de las futuras publicaciones de resultados.

Precio de SK Hynix frente a las expectativas de BPA

Al observar la relación entre el consenso del mercado sobre el BPA y el precio de la acción, se puede ver que el precio ya ha retrocedido hasta los niveles de finales de marzo y comienzos de abril, aunque los resultados siguen siendo varias veces superiores y deberían, al menos durante algún tiempo, mantener su crecimiento hiperbólico.

Visión técnica y de valoración