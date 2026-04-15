Resumen diario: el mercado se detiene en la parte alta

Conclusiones clave Wall Street entra en pausa cerca de máximos históricos , con avances moderados liderados por el Nasdaq 100.

, con avances moderados liderados por el Nasdaq 100. Optimismo apoyado en resultados y expectativas de desescalada geopolítica .

. Europa muestra mayor debilidad, mientras commodities y criptomonedas operan sin dirección clara

En la sesión del miércoles, el mercado adopta una postura de espera, aunque el sentimiento se inclina hacia el optimismo. Las valoraciones están respaldadas principalmente por resultados del sector financiero, nuevos contratos en el sector tecnológico y, sobre todo, por una aparente posibilidad real de desescalada y fin del conflicto en el Golfo Pérsico. Los principales índices bursátiles de EE. UU. registran avances, aunque limitados por debajo del 1%. El Nasdaq 100 muestra el mejor desempeño, mientras que el Dow Jones queda rezagado. Tras un rally de aproximadamente dos semanas, el S&P 500 se encuentra “a un paso” de su máximo histórico, alcanzando un máximo intradía de 7.001 puntos. Nvidia está impulsando a las empresas vinculadas a la computación cuántica con su nuevo modelo, y las acciones del sector suben en promedio más de un 10%. Snap está despidiendo a más del 15% de su fuerza laboral y sube un 6%. Tesla avanza más de un 6% después de que el CEO de la compañía revelara un nuevo chip “AI5”.

Entre los datos macroeconómicos de EE. UU.: El índice Empire State de Nueva York sorprendió al alza: sube a 11 frente a expectativas de -0,5 (previamente -0,2). Los inventarios de combustibles y crudo se ubicaron muy por debajo de las expectativas; el crudo muestra una demanda más débil.

El sentimiento es considerablemente más débil en Europa. La mayoría de los índices registra ligeras caídas. El peor desempeño se observa en el CAC 40 de Francia, que cae alrededor de 0,6%. La fortaleza la muestra el WIG20, que sube cerca de un 0,8%. ASML superó las expectativas del mercado y elevó su previsión de ventas para fin de año; sin embargo, la acción cayó un 4%. Se observaron fuertes caídas en acciones del sector “lujo”: Hermès y Kering decepcionaron con sus resultados y perdieron cerca de un 10%. LVMH tuvo un mejor desempeño, cerrando la sesión sin cambios.

En el mercado de divisas: El dólar australiano se fortalece, ganando hasta un 0,5% frente al dólar estadounidense. El franco suizo se debilita, cayendo alrededor de un 0,2% frente a la mayoría de los pares principales.

Materias primas: Las materias primas energéticas se mantienen en un punto de indefinición, a la espera de declaraciones más claras por parte de las autoridades en Irán y EE. UU. El crudo WTI cierra la jornada cerca de los $91, mientras que el Brent se sitúa en $95. En metales industriales y preciosos, los movimientos de precios se limitan a alrededor de un 1%. Platino, aluminio y zinc registran avances. El paladio cae.

En criptomonedas predomina un sentimiento moderadamente positivo: Ethereum y Solana suben ligeramente por debajo del 1%. Bitcoin registra leves pérdidas, manteniéndose justo por debajo de los $74.000.

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