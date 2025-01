Resumen diario: el Nasdaq 100 sube más del 2%; el bitcoin vuelve por encima de los 104.000 dólares

Los mercados bursátiles terminan la semana con un ánimo predominantemente optimista. El FTSE 100 de Gran Bretaña fue el de mejor rendimiento, con un beneficio del 1,4%. El DAX alemán también tiene buena pinta, con un beneficio del 1,2%, y el IT40 de Italia ha subido más del 1,3%. El CAC40 de Francia suma beneficios de casi el 1%, y el SMI de Suiza termina la sesión con beneficios de alrededor del 0,4%.

El Nasdaq 100 lidera los beneficios en Wall Street y suma un 1,8%. El S&P 500 sube un 1,3% y el Dow Jones un 1,1%. Para los índices estadounidenses, esta es la mejor semana desde el 8 de noviembre, cuando los beneficios se vieron impulsadas por un fuerte optimismo del mercado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Los futuros basados ​​en índices chinos subieron ligeramente hoy después de que una llamada telefónica entre Trump y Xi indicara un buen diálogo entre los líderes de los dos países. El presidente Xi indicó que, a pesar de algunas diferencias, Estados Unidos y China siguen en términos amistosos.

La Corte Suprema confirmó la decisión de prohibir Tik Tok. Por lo tanto, ByteDance tiene hasta el 19 de enero para escindir el negocio relacionado con sus operaciones en Estados Unidos o dejar de operar en Estados Unidos por completo. Según el fallo, las posibles sanciones también podrían afectar a los proveedores de servicios, es decir, Apple o Google, si permiten la descarga de aplicaciones en su tienda.

Intel está repuntando más del 7% hoy, impulsado principalmente por el movimiento especulativo ante los informes de los medios de comunicación sobre una posible adquisición de la empresa.

State Street está perdiendo hoy tras la publicación de los resultados del 4T24. Aunque los resultados en sí fueron mejores de lo esperado (BPA ajustado 2,6 frente a los 2,44 previstos, ingresos: 3.410 millones de dólares frente a los 3.340 millones de dólares previstos), los inversores reaccionaron negativamente a la rebaja de las previsiones de ingresos por intereses para 2025.

En Europa, una de las empresas clave del día fue SUESS MicroTec, cuyas acciones ganaron un 23% tras unos excelentes resultados financieros preliminares.

El mercado de bonos siguió mostrando una tendencia a la baja de la presión alcista sobre los rendimientos. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron hoy por debajo del 4,6%.

La inflación de la eurozona estuvo en línea con las expectativas. La lectura del IPC fue del 2,4% interanual (frente a las previsiones: 2,4%, anterior: 2,2%), y el IPC básico fue del 2,7% interanual (frente a las previsiones: 2,7%, anterior: 2,7%).

Los datos del mercado inmobiliario estadounidense fueron mejores de lo esperado. En diciembre se iniciaron las obras de construcción de 1,49 millones de nuevas viviendas (frente a las previsiones: 1,32 millones) y los permisos totalizaron 1,48 millones (frente a las previsiones: 1,46 millones).

La gran sorpresa fueron los datos de producción industrial de Estados Unidos, que superaron con creces las expectativas. Los datos de diciembre indicaron un aumento intermensual de la actividad en el sector del 0,9%, frente a las expectativas del 0,3% intermensual.

En el mercado de metales preciosos, el oro se mantiene estable por encima de los 2.700 dólares, mientras que la plata perdió un -1,5% hoy. Los contratos del metal se mantienen actualmente justo por encima del nivel psicológico de los 30 dólares.

En el mercado de divisas, entre las monedas del G10, solo el dólar se fortaleció hoy, ganando un 0,3% frente a una cesta de divisas. Otras monedas registran descensos, el más pronunciado de los cuales se puede ver en el yen japonés, que pierde un 0,6%. La corona noruega también ha bajado más de un 0,5%. La libra esterlina también registra una depreciación más fuerte, perdiendo un -0,4%.

El gas estadounidense termina la semana con un descuento bastante significativo que llega a más del 6%, llevando los precios por debajo de los 4 $/MMBTU. Esto está muy probablemente relacionado con el aumento de las temperaturas, que ya no son tan bajas como en los últimos días.

Bitcoin y otras criptomonedas están retomando aumentos dinámicos. La criptomoneda más popular está sumando un 5% en términos intradía, rompiendo así la barrera psicológica de los 104.000 $. Proyectos como Litecoin y Dogecoin están ganando cerca del 10%.

