Resumen diario: el Nasdaq 100 y el oro en mínimos desde noviembre ✂️

Los índices en EE.UU. cerraron el día con ligeras caídas debido a la falta de fuerza de los alcistas para un rebote. Al momento de la publicación, el S&P 500 bajó un 0,30%, el Nasdaq 100 cayó un 0,40% y el Russell 2000 bajó un 0,50%.

La inflación PCE en EE.UU. se situó en el 2,5% interanual, en línea con las expectativas (anteriormente 2,6% interanual). A pesar de la caída respecto al mes anterior, el PCE sigue en niveles elevados.

El informe sobre el gasto en EE.UU. mostró un aumento de los ingresos de hasta un 0,9% mensual y una disminución del gasto del 0,2% mensual. Esto refleja una gran incertidumbre entre los estadounidenses. En términos reales, el gasto cayó hasta un 0,5% mensual.

El dólar estadounidense se mantiene ligeramente fortalecido tras los informes macroeconómicos de EE.UU. Sin embargo, la principal causa sigue siendo la alta volatilidad en la política internacional. El euro frente al dólar sube un 0,01% hasta 1,0395 USD.

Los datos sobre la balanza comercial de EE.UU. mostraron el mayor déficit de la historia, con 153.300 millones de dólares , frente a la previsión de 115.000 millones de dólares , probablemente debido a la expectativa de nuevos aranceles en marzo.

Como resultado, el modelo GDPNow ahora predice una caída del 1,5% en el PIB del primer trimestre. Antes de los datos de hoy, el modelo proyectaba un crecimiento del 2,3% .

El dólar canadiense no reaccionó fuertemente a la publicación de los datos del PIB de Canadá, que superaron ligeramente las expectativas. La economía canadiense mostró un fuerte crecimiento en el último trimestre de 2024, aunque la atención del mercado ahora se centra en los aranceles impuestos por EE.UU. a las importaciones canadienses, lo que podría afectar futuras publicaciones.

El dólar estadounidense frente al dólar canadiense cayó inicialmente, pero luego retomó su tendencia alcista debido a preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles del 25% la próxima semana. El peso mexicano también perdió valor.

La conversación entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca giró en torno a un acuerdo sobre minerales estratégicos necesarios para EE.UU. Trump presiona para poner fin a la guerra, mientras que Zelensky busca apoyo continuo para vencer a Rusia.

El IPC de Alemania mostró un leve aumento en los precios en febrero hasta el 2,8% interanual (frente al 2,7% esperado ). Como resultado, el euro frente al dólar se fortaleció ligeramente.

El IPC de Alemania mostró un leve aumento en los precios en febrero hasta el 2,8% interanual (frente al 2,7% esperado ). Como resultado, el euro frente al dólar se fortaleció ligeramente.

El oro sufrió su mayor caída semanal desde noviembre, perdiendo aproximadamente un 3% y cayendo por debajo de los 2.850 dólares por onza. Las caídas en el oro y otras materias primas están impulsadas por la búsqueda de liquidez en medio de las fuertes caídas en la bolsa.

Las caídas en el oro y otras materias primas están impulsadas por la búsqueda de liquidez en medio de las fuertes caídas en la bolsa. El precio del petróleo sigue bajo a pesar de la expectativa de que la OPEP+ pueda modificar su decisión sobre el retraso en el aumento de la producción. Actualmente, el plan sigue contemplando un aumento de 180.000 barriles diarios a partir de abril. En el pasado, la OPEP+ ha anunciado sus decisiones con al menos un mes de antelación.

El Bitcoin está recuperando parte de sus pérdidas y cotiza en 84.000 dólares, tras haber corregido hasta los 78.300 dólares más temprano en el día. Las caídas en el mercado de criptomonedas han sido significativamente más fuertes que en la bolsa, con un sentimiento similar al de los mercados bajistas vistos en el verano de 2024.

Las caídas en el mercado de criptomonedas han sido significativamente más fuertes que en la bolsa, con un sentimiento similar al de los mercados bajistas vistos en el verano de 2024. La corrección en Bitcoin ya supera el 23%, con una caída cercana al 29% desde sus máximos por encima de los 107.000 dólares.

