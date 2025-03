Resumen diario: El par EUR-USD sube 0.8%💡El Nasdaq 100 recupera el nivel de EMA200

El par EUR/USD sube un 0.8%, mientras que el dólar estadounidense cae más del 0.5%. Los mercados están aumentando sus apuestas sobre un recorte de tasas por parte de la Fed, con una probabilidad superior al 50% de un recorte en mayo.

El oro sube casi un 0.6%, superando nuevamente los $2,900 por onza.

Las caídas dominan el sector tecnológico, con Tesla perdiendo casi un 5% tras reportar una caída de más del 49% en las ventas de vehículos en China en comparación con el año anterior. Sin embargo, los semiconductores muestran un rebote, con Nvidia recuperándose de una caída del 3.5% para cotizar con una subida del 1.5%. La mayoría de las acciones de semiconductores están en terreno positivo, lo que mejora ligeramente el aún débil sentimiento en el Nasdaq.

El sector financiero también está bajo presión, con las acciones de Goldman Sachs y Morgan Stanley perdiendo alrededor del 5%, mientras que Bank of America y Citigroup caen casi un 6%.

Donald Trump ha anunciado un discurso importante ante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU., donde se espera que aborde las políticas económicas de EE.UU., incluyendo desregulación y recortes de impuestos, así como cuestiones de estabilidad global.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha declarado su disposición a reanudar las negociaciones con EE.UU., expresando su intención de buscar una resolución pacífica del conflicto con Rusia y firmar un acuerdo sobre la extracción de recursos naturales en Ucrania. Zelensky lamentó lo ocurrido en el Despacho Oval y destacó que un alto al fuego inmediato—especialmente en el espacio aéreo ruso—y la liberación de prisioneros son pasos clave hacia la paz.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció sanciones en represalia contra EE.UU., pero Donald Trump advirtió que cualquier acción de este tipo será respondida con represalias aún más duras.

USD/CAD sube casi un 0.3%, revirtiendo parte de las pérdidas iniciales del 0.4%.

Canadá impondrá de inmediato aranceles del 25% sobre bienes de EE.UU. por un valor de CAD 30 mil millones.

Se aplicarán aranceles adicionales a bienes por CAD 125 mil millones en un plazo de 21 días.

Los futuros del gas natural han subido casi un 6.5% hoy, debido a la incertidumbre en el mercado energético generada por las represalias arancelarias de Canadá contra EE.UU.

El petróleo cae casi un 1%, cotizando en $71 por barril.

La provincia canadiense de Ontario impondrá un impuesto del 25% sobre la exportación de electricidad destinada a 1.5 millones de hogares en Minnesota, Michigan y Nueva York, en represalia por los aranceles de Trump. Quebec también aplicará un recargo del 25% a las empresas estadounidenses que liciten contratos gubernamentales.

El mercado de criptomonedas está dominado por caídas. Bitcoin pierde casi un 1.5% en la sesión intradía, cotizando en torno a $85,000. Sin embargo, más temprano en el día, las pérdidas llegaron a 5.8%. Otras criptomonedas también están en terreno negativo.

Los futuros del algodón cayeron a su nivel más bajo desde agosto de 2020, luego de que China—el mayor comprador mundial de esta fibra—impusiera un nuevo arancel del 15% sobre el algodón estadounidense y otros productos agrícolas.

Otras materias primas agrícolas también cayeron en la Bolsa de Comercio de Chicago, con el maíz cayendo un 1.3% y el trigo bajando un 2%.

Las acciones de Target caen un 3%, moderando las pérdidas iniciales que fueron impulsadas por una perspectiva de ventas más débil de lo esperado para este año. La compañía espera ventas comparables planas en términos interanuales, por debajo de la proyección del mercado de un crecimiento del 2%.

Larry Fink, CEO de BlackRock, afirmó que la volatilidad en los mercados de valores probablemente seguirá siendo alta durante al menos los próximos seis meses, y que 2025 podría ser un año desafiante para los inversionistas.

