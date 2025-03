Resumen Diario: El petróleo cae a su nivel más bajo en 3 años, los bonos alemanes sufren una venta histórica, el euro sube por el cambio fiscal en Alemania.

Los índices de EE.UU. están en camino de cerrar al alza , con el S&P 500 subiendo un 0,4%, el Nasdaq 100 sumando un 0,5% y el Dow Jones Industrial Average ganando un 0,6%.

Los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron en 3,614 millones de barriles, en contraste con la expectativa de una disminución de 0,8 millones, lo que sigue presionando los precios del petróleo a pesar de la reducción en los inventarios de gasolina y destilados.

El crudo WTI cayó más de un 3% , situándose por debajo de los 66 dólares por barril, su nivel más bajo desde 2021, debido a las políticas arancelarias de Trump, los planes de producción de la OPEP+ y posibles conversaciones de paz en Ucrania que podrían levantar las sanciones a Rusia.

Los rendimientos de los bonos alemanes registraron su mayor aumento desde marzo de 1990 , con un alza de 30 puntos básicos después de que el futuro canciller Friedrich Merz anunciara planes para un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros y exenciones fiscales en los límites de endeudamiento constitucional. Esta reforma fiscal representa un cambio drástico en la estrategia de financiación gubernamental de Alemania, lo que llevó a los economistas de Deutsche Bank a comparar su magnitud y velocidad con la reunificación alemana hace 35 años.

El euro se fortaleció significativamente frente al dólar , subiendo un 1,5% hasta 1,0781 dólares, con operadores apostando a que la divisa podría alcanzar los 1,20 dólares en los próximos meses tras el histórico cambio fiscal en Alemania.

El dato de cambio de empleo no agrícola en EE.UU. fue decepcionante , con solo 77.000 nuevos empleos frente a la previsión de 141.000, lo que sugiere incertidumbre política y una desaceleración del consumo que podría haber provocado despidos o una menor contratación.

La administración Trump está considerando eximir de aranceles a Canadá y México , con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, señalando un posible alivio para los fabricantes de automóviles ante preocupaciones sobre el impuesto de importación del 25%.

El PMI de servicios en la eurozona se mantuvo en territorio de expansión , registrando 50,6 en febrero. Los buenos datos de Italia (53,0) y España (56,2) compensaron la debilidad en Francia (45,3), impulsando al euro por encima de 1,0700 dólares.

Las acciones de Moderna subieron un 4,5% tras la compra de 5 millones de dólares en acciones por parte del CEO Stephane Bancel a través de Boston Biotech Ventures, siendo su primera compra en el mercado abierto desde que asumió el cargo en 2011. La empresa está cambiando su enfoque de las vacunas contra el COVID-19 hacia terapias oncológicas y la expansión del tratamiento contra el VRS.

Las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. cayeron hasta un 12% tras publicar una guía de beneficios decepcionante, con una previsión de BPA ajustado entre 3,33 y 3,45 dólares, significativamente por debajo de la estimación del consenso de 4,43 dólares, además de 73 millones de dólares en costos relacionados con cortes de servicio esperados en el primer trimestre.

El presidente Trump abordó las preocupaciones de los agricultores sobre los aranceles en un discurso ante el Congreso , pidiéndoles que "tuvieran paciencia" mientras prometía mejores resultados que su primer acuerdo comercial con China, a pesar de las medidas de represalia que afectaron las exportaciones agrícolas.

El sentimiento del mercado del gas natural europeo se debilita , ya que los fondos de inversión redujeron sus posiciones netas largas al nivel más bajo desde finales de julio, en medio de crecientes incertidumbres geopolíticas y oscilaciones volátiles de precios.

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron relativamente estables en comparación con la volatilidad de los bonos europeos, con el bono a 10 años en 4,25%, mientras que los bonos del Tesoro a corto plazo extendieron sus ganancias impulsadas por apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas para evitar una desaceleración económica.

