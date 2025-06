El Ibex 35 cierra la semana con alzas

El Ibex 35 termina con fuerza la semana y se ha anotado alzas superiores al medio punto porcentual ante un escenario algo más despejado en todos los frentes. Tanto en Europa como en Wall Street los índices cotizan en verde, en lo que podemos catalogar como una jornada de optimismo. Movimientos del Ibex 35 Dentro del selectivo español han destacado las acciones de Indra, con subidas superiores al 4%. La compañía celebra el aumento de precio objetivo de una gran casa de análisis, además de la renovación de Escribano como presidente de la compañía en la junta de ayer y la creación de una división de fabricación de armamento y munición. De esta manera, Indra sigue expandiéndose dentro del segmento de defensa, lo que se está premiando en el mercado en este 2025. Las acciones de Acciona Energía o Puig también se han anotado fuertes alzas. En el caso de Puig, corta una racha negativa que acumula junto al sector de belleza desde los máximos mensuales de comienzos de junio ante la debilidad de la economía norteamericana, que es la más importante para el sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la parte baja de la tabla encontramos pocos valores, pero han destacado las acciones de Endesa y Redeia. En el caso de Endesa, junto con Sacyr, han descontado el dividendo que pagarán el próximo día 1 de julio. Por su parte, los inversores desconfían de que Redeia salga airosa del apagón de este 2025 en nuestro país, además de que S&P está estudiando reducir su rating. Esto supondría mayores costes de financiación y menor confianza por parte de los inversores más conservadores que usan las utilities como inversiones en bolsa menos volátiles. Otros movimientos En Europa tanto el DAX alemán como el CAC francés han tenido subidas superiores al 1%. Todo ello a pesar de que esta mañana arrancábamos con unos datos de inflación del mes de junio tanto de España como de Francia superior a lo esperado, aunque tan solo por dos décimas. El sector a destacar ha sido el automovilístico, impulsado por el tono amigable que están manteniendo China y Estados Unidos y mayor claridad en sus acuerdos de tierras raras. Esto a quién más beneficia es al índice alemán, por valores como BMW o Mercedes. En Wall Street también se recoge este optimismo y todos los índices están en verde. Cabe destacar las subidas de las acciones de Nike de más de un 15%, a pesar de reportar una caída del 86% de su beneficio por acción en su último trimestre fiscal. Esto se debe a que batió expectativas, pero sobre todo a que la compañía vuelve a poner el foco en la generación de historias a través de los deportistas, segmentando por deportes, a la vez que reducirá su exposición a la producción en China para evitar el impacto de los aranceles. A nivel macro, la inflación PCE subyacente del mes de mayo ha estado por encima de lo esperado, aunque lo que nos preocupa es la caída de los ingresos personales intermensual del 0,4%, lo que puede indicar mayor debilidad de los consumidores. Ante las subidas en bolsa, el oro se desinfla y se anota caídas de más del 1%, mientras que bitcoin tan solo cae un 0,3%. Por su parte, el dólar sigue mostrando debilidad y se mantiene por encima de los 1,17 dólares por euro.

