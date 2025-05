Resumen diario: Euforia en el mercado, el Nasdaq 100 supera nuevamente los 20.000 puntos 📈

Wall Street cierra la semana con fuertes alzas tras sólidos datos de empleo en EE.鈥疷U. y señales de posibles negociaciones comerciales entre China y EE.鈥疷U. (S&P 500: +1.4鈥%, Nasdaq: +1.6鈥%, Dow Jones: +1.3鈥%, Russell 2000: +2.3鈥%)

El S&P 500 acumula nueve semanas consecutivas al alza, marcando la racha positiva más prolongada desde 2004.

Apple (Apple Inc.) fue la única empresa del grupo Magnificent 7 que cayó en la jornada, retrocediendo un 3.5鈥% tras informes de que los aranceles podrían afectar negativamente sus ingresos en aproximadamente 900 millones de USD este trimestre. Los ingresos provenientes de China cayeron a 16 mil millones de USD, más de lo esperado.

Pekín está considerando cooperar en los controles químicos relacionados con el fentanilo como vía para distender las relaciones con EE.鈥疷U. y reactivar las conversaciones comerciales. Esto podría ser señal de una apertura diplomática en medio de disputas comerciales y políticas en curso.

Los ingresos por aranceles en EE.鈥疷U. totalizaron 17.4 mil millones de USD en abril —casi el doble del promedio de marzo—, antes de una nueva ola de aranceles prevista para el Día de la Liberación.

El informe de empleo (NFP) superó las expectativas del mercado (consenso: 177 mil; pronóstico: 138 mil; previo: 185 mil). Los datos contradicen el reciente informe de ADP (muy por debajo de lo esperado) y la creencia generalizada de que la política comercial caótica de Donald Trump podría afectar las expectativas de contratación empresarial.

Las alzas se respaldan en tres factores clave. Primero, expectativas de una distensión comercial entre China y EE.鈥疷U. Segundo, datos sólidos del mercado laboral. Y tercero, buenos resultados trimestrales en Wall Street.

Un aumento interanual del 12.9鈥% en los beneficios, junto con un incremento del 4.5鈥% en los ingresos, apunta a una mejora significativa en los márgenes operativos entre las empresas estadounidenses. La tasa de resultados positivos del 74.5鈥% sugiere que los analistas siguen subestimando la capacidad de adaptación empresarial ante la actual guerra comercial.

Zona euro — PMI manufacturero de abril : dato real: 49.0; pronóstico: 48.7; previo: 48.6.

El principal índice PMI se aproxima al nivel neutral de 50, lo que sugiere que el sector industrial está saliendo gradualmente de una recesión de casi tres años. Por segundo mes consecutivo, la producción ha aumentado.

Los índices bursátiles europeos cerraron el viernes con alzas.

En el mercado de divisas : el dólar vuelve a depreciarse frente a todas las divisas del G10 (Índice Dólar: −0.3鈥%). Las divisas oceánicas fueron las que más se apreciaron (AUD/USD: +1鈥%, NZD/USD: +0.8鈥%). El dólar canadiense subió tras programarse una llamada entre Trump y Carney para la próxima semana (USD/CAD: −0.4鈥%). El EUR/USD recupera las pérdidas desde el inicio de la sesión, subiendo un 0.2鈥% hasta 1.131.

Bitcoin sube un 1.00鈥% hasta los 97,500 USD, Ethereum gana un 0.72鈥% hasta los 1,850 USD, y la capitalización total de otros proyectos crece un 0.25鈥%.

En el mercado de criptoactivos, el sentimiento es optimista ante un repunte en los mercados financieros tradicionales y mejoras en los fundamentos.

