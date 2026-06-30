Resumen diario: fin del rally del petróleo y un brillante trimestre para Wall Street (30.06.2026)

China: Los indicadores oficiales de actividad económica correspondientes a junio superaron las expectativas. El PMI Manufacturero CFLP subió hasta 50,3 puntos (previsión: 50,1 puntos ), mientras que el PMI de Servicios CFLP alcanzó 50,2 puntos (previsión: 49,9 puntos ).

Alemania: La lectura preliminar del IPC de junio desaceleró hasta 2,3% interanual (previsión: 2,6% ) y cayó 0,3% mensual (previsión: 0,0% ). El IPC armonizado (HICP) se ubicó en 2,4% interanual (previsión: 2,5% ) y -0,2% mensual (previsión: 0,0% ).

El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board aumentó 0,6 puntos en junio hasta 91,2 puntos (previsión: 94,4 puntos ), tras una revisión a la baja del dato anterior. La caída en los precios de la gasolina ayudó a compensar las preocupaciones relacionadas con el mercado laboral. Por su parte, el Índice PMI de Chicago subió hasta 56,7 puntos , superando la previsión de 55,9 puntos (anterior: 62,7 puntos ).

Estados Unidos: El número de vacantes laborales según el informe JOLTS alcanzó 7,594 millones en mayo, prácticamente sin cambios respecto al dato revisado de abril ( 7,585 millones ), aunque superó ampliamente el consenso de 7,3 millones . Estas cifras reflejan una demanda de trabajadores que continúa siendo sólida, mientras que el crecimiento del empleo ha mostrado una reciente aceleración.

Polonia: La lectura preliminar del IPC de junio se ubicó en 2,5% interanual (previsión: 2,7% , anterior: 3,1% ) y registró una variación de -0,5% mensual (previsión: -0,2% , anterior: -0,3% ). Una inflación exactamente en el objetivo implica que el Consejo de Política Monetaria no tendría argumentos para modificar las tasas de interés en los próximos meses.

Reino Unido: El Producto Interno Bruto (PIB) real del primer trimestre creció un 0,6% trimestral y fue 0,9% superior al registrado un año antes, en línea con la previsión trimestral ( 0,6% ) y ligeramente por debajo de la expectativa anual. Sin embargo, los datos mensuales de la ONS muestran cierta pérdida de impulso, ya que el PIB real cayó un 0,1% en abril de 2026 , lo que apunta a una moderación de la actividad al comienzo del segundo trimestre.

Europa y mercados internacionales: Las bolsas europeas cerraron la sesión del martes con resultados mixtos. El índice Stoxx Europe avanzó un 0,9% , mientras que el DAX alemán subió un 1,4% . El UK100 ganó un modesto 0,1% , mientras que el CAC 40 francés cayó un 0,4% y el Swiss Market Index (SMI) perdió un 0,1% . Por su parte, el índice global MSCI World avanzó un 0,6% .

Al mismo tiempo, una amplia rotación de capital desde las grandes tecnológicas hacia compañías de menor capitalización ( small caps ) y otros segmentos infravalorados provocó que el US500 acumulara una caída del 1,8% durante junio antes del cierre del mes, encaminándose hacia su segundo peor junio desde 2015 .

El US30 avanzó un 0,3% . El fuerte repunte bursátil de los últimos tres meses incrementó la capitalización del US500 en aproximadamente 8 billones de dólares . El cierre del primer semestre fue calificado como "monstruoso", pese al complejo escenario geopolítico y a la elevada volatilidad. La estrategia de "comprar en las caídas" se consolidó como la opción preferida entre los inversionistas minoristas, quienes adquirieron activos por un monto equivalente a 3,5 veces el promedio diario durante las sesiones bajistas del US500 .

Estados Unidos (Wall Street) Los principales índices estadounidenses registraron una sólida sesión el martes, cerrando el mejor trimestre en seis años . Durante la tarde europea, el US500 avanzó un 0,8% , mientras que el US100 ganó un 1,8% , impulsado por el rebote de las compañías de semiconductores y por las señales de resiliencia económica, que continúan alimentando el optimismo respecto a los resultados corporativos.

Nueva caída del yen japonés: El yen japonés volvió a depreciarse un 0,4% durante la jornada del martes, situándose en 162,67 por dólar . La moneda japonesa cotiza en su nivel más débil de los últimos 40 años , superando incluso los máximos registrados frente al dólar en julio de 2024 .

Principales pares de divisas : El EURUSD logró mantenerse por encima de 1,14 , pese al fortalecimiento registrado por el dólar estadounidense durante la mañana. El GBPUSD continuó cotizando por encima de 1,3250 .

Petróleo: El mercado del petróleo registró la mayor caída trimestral desde la pandemia. Los futuros del Brent retrocedieron aproximadamente un 30% durante el segundo trimestre (excluyendo el efecto del rollover), eliminando prácticamente toda la prima geopolítica generada tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán en febrero.

Al cierre de junio, el contrato de Brent para septiembre cotizaba cerca de 73 dólares por barril, mientras que el WTI para agosto retrocedía un 1%, situándose nuevamente por debajo de los 70 dólares. El principal cambio en la oferta vino dado por la firma de un memorando temporal y el inicio de las conversaciones de paz en Doha (Qatar), con la participación de Jared Kushner y Steve Witkoff, lo que permitió que el tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz recuperara cerca del 80% de los niveles previos al conflicto, según Goldman Sachs, o entre 30 y 40 buques diarios, de acuerdo con Morgan Stanley. Aunque los datos satelitales oficiales muestran únicamente un tercio del tráfico habitual, ello se debe a que numerosos buques continúan navegando con los transpondedores apagados tras los ataques sufridos por dos portacontenedores durante el fin de semana.

Morgan Stanley redujo sus previsiones para el Brent Dated durante el tercer y cuarto trimestre de 2026 en 15 dólares y 5 dólares, respectivamente, situando su precio promedio esperado en 75 dólares por barril. La entidad advierte sobre un exceso estructural de oferta derivado de la normalización del suministro desde Medio Oriente, la débil demanda de China y las sólidas exportaciones de Estados Unidos.

Metales preciosos (Oro) El Oro al contado registró un modesto rebote del 0,3%, hasta 4.030 dólares por onza, estabilizándose ligeramente por encima del nivel psicológico de 4.000 dólares al cierre de junio. A pesar de esta recuperación, desde el inicio del conflicto en febrero el metal precioso ha perdido alrededor del 25% de su valor, perforando soportes técnicos relevantes. Desde los máximos alcanzados durante el invierno, cercanos a 5.600 dólares, la caída acumulada asciende aproximadamente al 30%.