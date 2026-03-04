Las acciones de Indra se disparan un 4%. ¿Qué sucede?

Las acciones de Indra encadenan una fase de fuerte actividad bursátil tras encadenar unos resultados récord con el tirón estructural del negocio de defensa. En paralelo, el respaldo de Amber a la fusión con EM&E y el repunte de la tensión geopolítica funcionan como catalizadores adicionales de la integrante del Ibex 35.

Tras presentar sus cuentas de 2025, las acciones de Indra llegaron a subir en torno a un 21% en una sola sesión, firmando su mayor rally desde la pandemia y marcando máximos históricos, después de haber firmado el mejor rendimiento bursátil de todas las cotizadas del Ibex 35 el pasado año, con una revalorización del +181%. El mercado ha premiado el fuerte crecimiento de beneficio (en torno al 57% en 2025) y la revisión al alza de objetivos, así como la mejora del backlog y del dividendo, consolidando a Indra como uno de los valores más fuertes del arranque de 2026. La mejora estructural del perfil de la compañía es evidente, aunque las subidas de las últimas sesiones podrían limitar el potencial en el corto plazo.

Los buenos resultados impulsan las acciones de Indra

La clave de la revalorización del mercado respecto a Indra está en la mejora operativa y en el fuerte impulso del negocio de Defensa, con crecimientos de ingresos superiores al 30% y contribuyendo de forma decisiva al salto del beneficio neto.

El plan estratégico “Leading the Future” se ha cumplido con un año de antelación y con objetivos superados, lo que deja a Indra más sólida, más rentable y con mayor capacidad de ejecución para encarar 2026. La combinación de crecimiento de beneficios, mayor visibilidad de ingresos y subida del dividendo refuerza la percepción de Indra como ganadora estructural del nuevo ciclo de inversión en defensa y sistemas críticos.

Amber apoya la fusión con EM&M

Amber Capital, cuarto accionista de Indra con en torno al 7,2% del capital, ha reiterado públicamente su apoyo a la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para crear un “campeón nacional” capaz de competir en los grandes programas europeos.

El fondo destaca las sinergias geográficas (exposición de Indra a Europa y presencia de EM&E en Latinoamérica y Oriente Medio) y la complementariedad de activos para ganar escala en defensa terrestre.

Aunque el respaldo de Amber refuerza el valor—y el mercado lo señala como factor de revalorización adicional—, el principal motor del rendimiento bursátil actual sigue siendo la mejora de resultados y el momentum en defensa, más que un avance concreto de la operación, todavía pendiente de hitos regulatorios y políticos.

¿Cómo impacta el conflicto en Oriente Medio en Indra?

La escalada de tensiones de las últimas jornadas en Oriente Medio supone un nuevo impulso de las cotizaciones del sector defensa europeo, con Indra destacando entre los valores que más repuntan en estas sesiones. El incremento de las tensiones geopolíticas sumado a las recientes intervenciones militares está reforzando el flujo de pedidos y el gasto en defensa, favoreciendo a compañías bien posicionadas como Indra.

Además, la adjudicación de un contrato cercano a 300 millones de euros con la FAA estadounidense para modernizar radares de tráfico aéreo, actúa como catalizador directo del valor y refuerza su presencia internacional en sistemas críticos.

El principal riesgo actual sobre el valor es de toma de beneficios si no se mantienen los crecimientos extraordinarios. La materialización de la fusión con EM&E no está exenta de riesgos de ejecución, integración y posibles fricciones accionariales o regulatorias, aunque el mercado no lo está valorando en estos momentos.

Cotización de las acciones de Indra

Las acciones de Indra repuntan un 4% en estos momentos y acumulan un rendimiento del 30,36% year-to-date. El título seguirá muy sensible a tres ejes: nuevas adjudicaciones, evolución de la cartera de defensa y cualquier novedad sobre el marco geopolítico europeo y transatlántico.

