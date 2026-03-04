En las últimas semanas habíamos comentado el gran despegue que la bolsa de Corea había experimentado. Tanto el Kospi como otros índices más amplios del país se colocaban como los más rentables, pero el conflicto en Oriente Medio ha provocado caídas del 20% en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acabó el sueño coreano?

Del cielo al infierno

El Kospi coreano acumulaba en el 2026 subidas del 45% al cierre de la sesión del viernes pasado, mientras que el MSCI Korea, un índice más amplio de la bolsa coreana, repuntaba un 53% (recogido por el ETF MSCI Korea (XMKO.DE)). A esto se le suma los repuntes del 2025, donde estos índices habían subido un 75% y un 99% respectivamente. Es decir, el valor de la bolsa coreana había más que doblado. Esto en parte se debía a las acciones del gobierno dirigidas a destapar el valor de las compañías cotizadas nacionales, con énfasis en el gobierno corporativo y en los incentivos a los inversores para repatriar capital de bolsas extranjeras a los selectivos nacionales. El éxito hasta el momento es innegable.

Oriente Medio como piedra en el camino

Pero no todo ha sido color de rosa para la bolsa coreana. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio con Estados Unidos e Israel atacando Irán, las bolsas mundiales se desplomaron. Sin embargo, la bolsa coreana ha sido la que más ha sufrido y el Kospi se ha dejado casi un 20% en dos días, mientras que el MSCI Korea más de un 15%. En el caso del Kospi, ayer descendió un 7%, mientras que hoy se ha dejado un 12%. El drama es evidente.

¿Por qué la bolsa coreana está sufriendo tanto?

El problema para Corea es importante. Por un lado, se trata de un país importador neto de energía, por lo que un repunte de los precios del crudo y de la energía a nivel global tiene un impacto directo en el país. Además, a esto hay que añadir la fortaleza del dólar estadounidense tras el inicio del conflicto, que ha causado que el won coreano se deprecie casi un 2%. Es decir, el impacto es doblemente negativo.

Por otro lado, el apalancamiento había sido una de las formas de invertir en la bolsa de Corea. Con las subidas este apalancamiento multiplica tus ganancias, pero con las caídas causa un efecto bola de nieve que hace que muchos inversores tengan que cerrar posiciones apalancadas porque se quedan sin margen o incluso el propio broker las cierra, incrementando las caídas. El endeudamiento en la bolsa coreana estaba en máximos históricos y con la guerra en Oriente Medio lo está pagando.

¿Qué podemos esperar?

El gobierno coreano está preparado para intervenir en el mercado si fuera necesario y ha anunciado que implementaría un programa de unos 100 trillones de wones, que equivalen a unos 68.000 millones de dólares, si la volatilidad del mercado fuera excesiva. Aunque no sabemos que pasará, no sería extraño que la volatilidad siguiera siendo alta por el componente apalancamiento. Las caídas podrían continuar en lo que sería una limpia de mercado. Sin embargo, si el conflicto no se extiende mucho más de 4 semanas, sobre todo el bloqueo en el estrecho de Ormuz, la bolsa coreana podría retomar su senda alcista, ya que los motivos que le llevaron a subir siguen estando vigentes.

¿Cómo invertir en la bolsa de Corea con XTB?

Dentro de XTB hay varios ETFs que permiten invertir en la bolsa de Corea. Sus tickers, que puedes añadir directamente en el buscador son: XMKO.DE, IQQK.DE, IKOR.UK y KRWL.UK. Los dos primeros son en euros, de acumulación y de distribución respectivamente, mientras que los otros son en libras.