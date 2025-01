Resumen diario: Índices globales en verde, optimismo generalizado sobre las criptomonedas y nuevo máximo histórico para el oro (30.01.2025)

En Wall Street, estamos viendo un regreso del optimismo generalizado, con los principales índices estadounidenses encaminándose hacia el cierre de la sesión en verde (S&P 500: +0,5%, Nasdaq: +0,1%, DJIA: +0,6%, Russell 2000: +1,3%).

Microsoft es la que más pesa hoy en el sector tecnológico, cayendo un 6,2% después de unos comentarios que indicaban un crecimiento más lento en el sector de la nube debido a la falta de centros de datos necesarios para satisfacer la demanda de soluciones de IA.

Entre los valores de los 7 magníficos, Nvidia ( -3,2%), Amazon (-1%) y Apple (-0,2%) también están a la baja. Apple presentará sus resultados del cuarto trimestre y del año completo de 2024 después de la sesión. Los índices europeos continúan con su racha alcista: el DAX alemán alcanza un nuevo máximo histórico (+0,41%), el CAC 40 francés se recupera del pánico en el sector de los bienes de lujo (+0,88%) y también avanzan el FTSE 100 británico (+1,04%), el FTSE MIB italiano (+0,16%), el SMI suizo (+0,6%), el IBEX 35 español (+1,08%) y el WIG20 polaco (+1,77%).

El BCE, como se esperaba, redujo sus tasas de interés en 25 puntos básicos. Según Christine Lagarde, la desinflación avanza según lo previsto y el objetivo del 2% se alcanzará este año. Se espera que la economía de la UE siga siendo débil a corto plazo, con perspectivas futuras definidas por la incertidumbre en torno a los acontecimientos geopolíticos. La economía alemana está atravesando una recesión más fuerte de lo previsto: el PIB en el cuarto trimestre disminuyó un 0,4% interanual (previsión: -0,3%, anterior: +0,1%).

Los inventarios de gas natural de EE. UU. cayeron por debajo del promedio de cinco años en 321 mil millones de pies cúbicos esta semana (previsión: 313 mil millones, anterior: 223 mil millones).

Como resultado, los futuros de Gás Natural cayeron un 4%. En el caso de otras materias primas energéticas, el brent se negocia sin cambios, con el Petróleo WTI cayendo un 0,4%.

En el mercado de divisas, el yen japonés (JPY) sigue siendo dominante, fortaleciéndose un 0,56% frente al dólar. El euro y la libra esterlina se están apreciando ligeramente frente al dólar (+0,03%), mientras que el franco suizo está bajo presión de venta, cayendo un 0,2% frente al dólar. El índice del dólar ha bajado solo un 0,14% a pesar de la volatilidad significativa durante la sesión de hoy.

El optimismo prevalece en el mercado de metales preciosos. El oro alcanza un nuevo máximo en torno a los 2.795 dólares la onza (+1,3%), la plata sube un 2,3% y el platino un 2,2%.

Las criptomonedas están experimentando fuertes beneficios hoy: Bitcoin sube un 2%, Ethereum y Chainlink han aumentado un 4,4% y Solana sube un 4%.

