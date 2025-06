Neinor firma una ampliación de capital para la OPA de Aedas

Neinor Homes sigue avanzando en su OPA por Aedas Homes. La compañía ha aprobado una ampliación de capital por valor de 228,7 millones de euros, utilizando un mecanismo de colocación acelerada en el mercado privado. Esta operación tiene como fin obtener financiación para adquirir a su competidor, en una transacción valorada en 1.070 millones de euros que podría transformar el mercado inmobiliario español. Neinor Homes emitirá nuevas acciones El precio inicial por cada nueva acción de Neinor Homes emitida se ha establecido en 15,25 euros, incluyendo el valor nominal y la prima de emisión, lo que supone un descuento aproximado del 8% respecto al precio de cierre de ayer. En total, la operación supondrá un ingreso efectivo de 228.654.687,50 euros, mediante la emisión de 14.993.750 nuevas acciones, con un valor nominal total de 77.067.875 euros. Las nuevas acciones de Neinor Homes emitidas alcanzan un valor aproximado del 20% del capital social de la compañía antes de la ampliación, y pasarán a representar alrededor del 16,67% una vez completada la operación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dentro de este marco, la demanda por las nuevas acciones de Neinor Homes ha superado con creces la oferta, dado que las solicitudes de compra han multiplicado por seis el número de acciones disponibles al precio fijado. Neinor Homes prevé que estas nuevas acciones se incorporarán al mercado bursátil español el jueves 26 de junio y que empezarán a cotizar oficialmente el viernes 27. ¿Cómo se va a financiar la ampliación de capital de Neinor Homes? Neinor firmó ayer, martes 24 de junio, el acuerdo de colocación con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra. Mediante este vehículo, se fijará el precio de emisión definitivo de la ampliación de capital. Los fondos recaudados permitirán financiar una parte de los 1.070 millones de euros, equivalente a 24,48 euros por acción, que Neinor ha acordado pagar para hacerse con la totalidad del capital de Aedas Homes tras cerrar un acuerdo con su principal accionista, el fondo estadounidense Castlelake, que posee el 79% de las acciones. En esta adquisición, aproximadamente unos 500 millones de euros provendrán de recursos propios. Neinor dispone de hasta 185 millones en efectivo en su balance. Además, está contabilizando flujos futuros de caja y podría destinar hasta 90 millones de euros adicionales asignados inicialmente a próximos dividendos. Por otro lado, los tres accionistas mayoritarios respaldarán 225 millones de euros de la ampliación de capital. El resto de los fondos requeridos, unos 750 millones, se obtendrán mediante la emisión de bonos sénior garantizados, los cuales serán completamente adquiridos por entidades vinculadas a Apollo Capital Management. Opinión de XTB sobre la OPA de Neinor a Aedas Homes Desde XTB pensamos que Neinor Homes quiere dar un impulso a su negocio mediante la adquisición de Aedas Homes. Su cartera de viviendas se va ampliar notablemente con la OPA, y la cotizada espera que el accionista lo valore positivamente. Cabe recordar que desde la confirmación del acuerdo con Aedas a comienzos de la semana pasada, las acciones de Neinor Homes han crecido un 23% hasta los 16,74 euros por título. En la jornada de hoy, además, las acciones de Neinor Homes también cotizan en positivo, con una subida de más del 1%.

