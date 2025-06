Las acciones de Ferrovial se disparan tras pagar dividendo

Las acciones de Ferrovial se disparan tras el pago de un dividendo flexible por valor de 228 millones de euros. Esta operación ha vuelto a colocar las acciones de Ferrovial en el punto de mira y sus expectativas de crecimiento se han disparado. De hecho, Morgan Stanley ha mejorado el precio objetivo de las acciones de Ferrovial en un 21%, hasta los 56 euros por título, en un movimiento que está siendo bien recibido por el mercado. Los dividendos de Ferrovial El pago del dividendo flexible supone una oportunidad única para los accionistas de Ferrovial. Bajo este panorama, los accionistas han podido elegir si preferían recibir los dividendos en efectivo o como nuevas acciones. En torno al 82% de los accionistas han preferido optar a nuevas acciones y, por tanto, la compañía ha anunciado la emisión de 4.195.421 nuevos títulos, valorados en más de 7,33 millones de euros, con lo que ampliará, consecuentemente, su capital social. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El importe total del dividendo flexible de Ferrovial asciende a 228 millones de euros, lo que equivale a un pago de 0,3182 euros por acción. En cuanto al intercambio, se ha establecido una proporción de una nueva acción por cada 140,8733 títulos en circulación. Esta relación se definió tomando como referencia las decisiones de los accionistas registradas hasta el pasado 23 de mayo, fecha límite para optar por esta modalidad. Las implicaciones de estos dividendos se traducen en un menor desembolso de caja esperado. De los 228 millones de euros esperados que debía desembolsar la compañía a sus accionistas, tan solo ha distribuido 41 millones de euros. Por lo tanto, Ferrovial conserva liquidez y mantiene más recursos disponibles, lo que sin duda fortalece su caja y su capacidad de solvencia. No obstante, otros efectos que se deben tener en cuenta sobre este movimiento será el beneficio por acción (BPA) que se verá diluido en el corto plazo y disminuir la rentabilidad por acción. No obstante, la presión a la baja no tiene necesariamente que ocurrir debido a que han sido los propios accionistas los que han tomado dicha decisión y, por tanto, descuentan dicho movimiento del mercado. En la sesión de hoy las acciones de Ferrovial avanzan un 1,15% y se sitúan entre las más alcistas del Ibex 35. En el acumulado del año, además, las acciones de Ferrovial han experimentado una revalorización del 9,8%. ¿Cómo comprar acciones de Ferrovial? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



