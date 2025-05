Resumen diario: inversión récord de Arabia Saudita en EE. UU. impulsa el rally de Wall Street 📄

Wall Street continúa al alza, impulsado por la noticia de una inversión histórica de Arabia Saudita en los Estados Unidos. Se espera que el monto total de la inversión alcance los 600.000 millones de dólares .

. En la primera parte del día, los futuros de los índices estadounidenses experimentaron un ligero retroceso tras las fuertes beneficios de ayer. Sin embargo, la publicación del informe del IPC de abril mejoró el sentimiento del mercado y ayudó a que los índices abrieran con fuerza. El apetito por el riesgo se vio aún más impulsado por el acuerdo mencionado con Arabia Saudita.

mejoró el sentimiento del mercado y ayudó a que los índices abrieran con fuerza. El apetito por el riesgo se vio aún más impulsado por el acuerdo mencionado con Arabia Saudita. Al momento de redactar este informe, el S&P 500 sube un 0,85% , el Nasdaq 100 sube un 1,75% y el Russell 2000 sube un 0,50% . Las ganancias están claramente lideradas por acciones del sector de semiconductores . Entre los mayores movimientos destacan Nvidia, Broadcom, TSM y AMD .

El S&P 500 ha caído muy poco en lo que va del año. El rebote desde el mínimo del 7 de abril ya acumula más del 22%.

ha caído muy poco en lo que va del año. El rebote desde el mínimo del 7 de abril ya acumula más del . El informe del IPC de EE. UU. sorprendió al mercado mostrando un aumento de precios inferior al esperado en abril . La inflación general se situó en 2,3% interanual , frente al 2,4% esperado y previo . La inflación subyacente coincidió con las expectativas en 2,8% interanual , el mismo nivel del mes anterior.

Tras la publicación de estos datos, los mercados aún esperan que la Fed comience a recortar tasas en septiembre, con un segundo y último recorte en octubre.

, con un . Nvidia se disparó hasta un 6% hoy tras la noticia de que suministrará 18.000 chips Blackwell a Arabia Saudita . Sin embargo, los centros de datos permanecerán bajo supervisión de EE. UU. para evitar filtraciones de datos hacia China. La capitalización bursátil de la compañía volvió a situarse por encima de los 3 billones de dólares .

El acuerdo con Arabia Saudita también incluye 142.000 millones de dólares en compras de hardware militar.

también incluye . Coinbase sube un 21% hoy tras la noticia de que ingresará al índice S&P 500 el 19 de marzo . La compañía cumplió con los estrictos criterios de rentabilidad sostenida y alta liquidez . Su inclusión marca la primera vez que una bolsa de criptomonedas entra en un índice tan prestigioso , lo que ha generado una fuerte demanda por parte de fondos pasivos .

El petróleo crudo continúa su repunte, con el WTI subiendo alrededor de un 2,5% hoy. Esto se debe tanto al rally de Wall Street como al anuncio de Trump de que planea eliminar las exportaciones de petróleo de Irán, reduciendo así la oferta global.

continúa su repunte, con el . Esto se debe tanto al como al anuncio de , reduciendo así la oferta global. El cacao vuelve a alcanzar los 10.000 dólares por tonelada —por primera vez desde febrero— debido a preocupaciones por la oferta, a pesar de la incertidumbre en la demanda.

Los precios del trigo se desploman en respuesta a las previsiones de producción significativamente más altas en EE. UU. y a nivel mundial, publicadas ayer en el informe WASDE.

en respuesta a las previsiones de en EE. UU. y a nivel mundial, publicadas ayer en el informe . Tras una breve corrección ayer, las criptomonedas vuelven al verde. La demanda hoy se centra en Ethereum (+4,40%) y en proyectos de menor capitalización . Bitcoin sube un 1,1% hasta los 104.000 dólares .

La rotación de capital es más visible hoy. La dominancia de Bitcoin cae al 62,50%, tras haber alcanzado un máximo local del 65,40% el pasado 7 de mayo.

