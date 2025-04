Resumen diario: La agitación por los aranceles lleva a los mercados a una negociación volátil

Los índices estadounidenses experimentaron fuertes oscilaciones , con el US500 cayendo un 4.7% antes de subir un 3.4% y luego retroceder nuevamente a -0.01, ahora casi un 20% por debajo de su máximo histórico. El US30 bajó un 0.83%, mientras que el US100 subió un 0.45% tras una acción de precios igualmente extrema.

El VIX, “indicador del miedo” , subió a 34, su nivel más alto desde agosto, mientras los traders buscaron cobertura ante una mayor volatilidad. El índice, que ha subido 14.82 puntos, refleja niveles de pánico no vistos desde la crisis del COVID-19.

Trump amenazó con aranceles adicionales del 50% a China si Pekín no retira sus aranceles del 34% antes del 8 de abril. Esto se sumaría al arancel base del 10% y al nuevo arancel del 20% relacionado con el fentanilo, lo que podría elevar los aranceles totales a las importaciones chinas por encima del 100%.

Los estrategas de Wall Street están recortando rápidamente sus pronósticos , con JPMorgan reduciendo su objetivo de fin de año del S&P 500 de 6,500 a 5,200, y Oppenheimer reduciendo su pronóstico de 7,000 a 5,950. Grandes firmas como Goldman Sachs, Evercore ISI y Barclays también han reducido considerablemente sus expectativas.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, advirtió que los mercados podrían caer aún más del 20% , afirmando que la economía está "probablemente ya en recesión", aunque señaló que las presiones inflacionarias fuertes no son tan elevadas como los mercados esperan.

Los precios del petróleo continuaron cayendo , con el WTI bajando brevemente de los $60 por barril por primera vez desde 2021. El crudo cayó aproximadamente un 2% en medio de preocupaciones globales por el crecimiento y la decisión de Arabia Saudita de reducir los precios de exportación a compradores asiáticos en $2.30 por barril.

Negociaciones entre Japón e Israel en marcha , con Trump anunciando "parámetros justos pero firmes" para negociaciones a nivel de gabinete con Japón sobre los aranceles planificados del 24%, mientras las discusiones con Israel están por comenzar, a pesar de que el país ya elimina aranceles sobre productos estadounidenses.

La Universidad de Harvard busca $750 millones en bonos en medio de crecientes amenazas a la financiación federal por parte de la administración Trump. La escuela enfrenta posibles pérdidas de hasta $9 mil millones en subvenciones y contratos si no cumple con las demandas federales relacionadas con acusaciones de antisemitismo.

La Unión Europea está finalizando medidas de represalia , con contramedidas dirigidas a importaciones estadounidenses por valor inferior a los €26 mil millones. El Comisionado de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, declaró que están "finalizando la lista esta noche" luego de considerar cuidadosamente las preocupaciones de los Estados miembros.

Bitcoin cayó a $74,500 antes de recuperarse ligeramente a $78,500 , bajando un 0.3%. Si abril cierra en estos niveles, Bitcoin registraría su tercer mes consecutivo de caídas, mientras que Ethereum ya ha perdido el 65% de su capitalización desde su pico en diciembre.

Shell reducirá su producción de petróleo para el primer trimestre , ahora esperando entre 910,000 y 950,000 barriles por día, por debajo de las estimaciones anteriores de 930,000 a 990,000 barriles. La reducción se atribuye a condiciones climáticas adversas y mantenimiento no planificado en Australia.

Los fondos de cobertura registraron su mayor venta neta en un solo día de acciones globales desde el anuncio de aranceles de Trump, según la mesa de corretaje de Goldman Sachs. Los inversores minoristas siguen siendo el último grupo que aún no ha vendido acciones estadounidenses.

Turquía ve una posible ventaja en la guerra arancelaria, ya que enfrenta un arancel base relativamente bajo del 10% en comparación con otras naciones. Funcionarios sugieren que esto podría atraer a empresas de países con aranceles más altos a trasladar su producción para acceder a los mercados estadounidenses.

