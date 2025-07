Trump anuncia acuerdo arancelario con Vietnam

Estados Unidos y Vietnam alcanzaron un acuerdo comercial preliminar, anunciado por el presidente Trump justo antes del vencimiento de la suspensión de los elevados aranceles recíprocos. Según el acuerdo, según informó Donald Trump, Vietnam pagará a Estados Unidos un arancel del 20% sobre todas las mercancías enviadas a EE. UU. y un arancel del 40% sobre todos los transbordos, principalmente desde China. A cambio, Vietnam otorgará a Estados Unidos pleno acceso a sus mercados comerciales (lo que permitirá el comercio de productos estadounidenses en Vietnam sin aranceles). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización de las acciones de Nike Las acciones de Nike (NKE.US), que fabrica sus zapatos principalmente en Vietnam, reaccionaron con fuerza a esta noticia. Las acciones revirtieron los avances del inicio de la sesión inmediatamente después del anuncio de Donald Trump. Fuente: xStation

